Apple heeft voor de tweede keer in de geschiedenis een nieuwe grote update voor de iPad aangekondigd. iPadOS 14 bevat nagenoeg alle nieuwe functies die je ook in iOS 14 vindt, maar dan met enkele iPad-specifieke verbeteringen. Craig Federighi van Apple kondigde iPadOS 14 officieel aan tijdens de WWDC 2020-keynote en hier lees je alles over de nieuwe functies, beschikbaarheid en meer!

Alles over WWDC 2020

iPadOS 14 in het kort

Hieronder staan de belangrijkste verwachtingen voor iPadOS 14 op een rij:

Nieuwste update voor de iPad

iPadOS 14 bevat veel verbeteringen van iOS 14

Nieuwe functies speciaal voor de iPad, zoals betere weergave voor apps

Eerste beta komt vanavond, later dit jaar voor iedereen beschikbaar

Geschikt voor de meeste iPads

Nieuwe functies in iPadOS 14

Een aantal verbeteringen van iOS 14, zoals de nieuwe widgets en de zogenaamde App Library, vinden we ook in iPadOS 13. Met de App Library worden apps op een nieuwe manier gesorteerd. Er is een blokje met suggesties, bijvoorbeeld met apps die je op dat moment nodig zou hebben. Daarnaast bekijk je ook een A tot Z-overzicht van alle apps die op je toestel staan. Een andere vernieuwing zijn de widgets. Apple’s widgets kunnen verschillende vormen aannemen, van groot tot klein. Je was gewend aan een apart overzicht met widgets, maar je kan ze nu ook tussen de apps op het beginscherm plaatsen.

Er komen speciale designs voor apps die speciaal voor de iPad gemaakt zijn. De Foto’s-app krijgt bijvoorbeeld een nieuwe zijbalk. Er komt linksboven een nieuwe knop, waarna je via een nieuwe zijbalk kan navigeren door de app. Denk aan de zijbalk van de Finder, die je kent van de app. Deze zijbalk vind je ook in Notities en Bestanden. Sommige apps hebben ook een nieuwe weergave, waarmee je met een knop makkelijk kan wisselen. De Muziek-app laat je met de zijbalk snel wisselen tussen weergaven en onderdelen in de app. De muziekspeler is nu fullscreen, met de live songteksten aan de rechter kant.

De Siri- en belweergave is ook verbeterd. De schermen blokkeren niet langer het volledige scherm, maar slechts via een melding boven- of onderin het scherm. Ook de zoekfunctie is verbeterd. De zoekfunctie is universeel en lijkt veel meer op Spotlight op de Mac. Je kan meteen beginnen met typen en apps starten, zoeken op het web of nog meer handige dingen opzoeken.

Apple Pencil verbeteringen

Apple heeft voor de Apple Pencil allerlei verbeteringen toegevoegd. Zo is er Scribble, de handschriftherkenning. Je kan gewoon schrijven en de iPad zet de geschreven tekst automatisch om in getypte tekst. Het werkt in meerdere talen. Als je in een app geschreven tekst hebt, kun je met een nieuwe knop de tekst kopiëren naar getypte tekst en plakken in een andere app. Ook herkent de Apple Pencil vormen die je kan tekenen.

Alle verbeteringen van iOS 14 komen ook naar de iPhone. Dus denk aan de nieuwe Translate-app, verbeteringen in Apple Kaarten, iMessage-optimalisaties voor groepsgesprekken en nog veel meer.

iPadOS 14 geschikte toestellen

Bij de iPad krijgen de volgende modellen een update:

Weet je niet goed welke iPad je hebt? Check het eenvoudig in ons overzicht met iPad-modellen.

iPadOS 14 beschikbaarheid: wanneer kan ik hem downloaden?

iPadOS 14 is pas vandaag aangekondigd. De update wordt de komende maanden getest door ontwikkelaars en publieke testers en door Apple steeds uitgebreid. Vanavond na de keynote brengt Apple de eerste beta’s uit, waarna de publieke beta in juli uitgebracht wordt. iPadOS 14 wordt in het najaar, mogelijk in september of oktober, voor iedereen uitgebracht.