5 jaar Apple Watch: designer verklapt geheimen

5 jaar Apple Watch

In een reeks Twitter-berichten vertelt Chaudhri hoe bepaalde functies op de Apple Watch zijn ontstaan. Digital Touch heette aanvankelijk E.T., oftewel Electronic Touch. De ontwerper koos voor die naam omdat het een nieuwe vorm zou kunnen worden om emotioneel verbinding te maken met iemand anders. E.T. wees immers ook met zijn vinger om contact te maken. Met Digital Touch kun je je hartslag en tekeningen naar iemand anders versturen. De functie kreeg aanvankelijk veel aandacht, maar lijkt nu veel minder te worden gebruikt. Chaudhri is nu mede-oprichter van de startup Humane, waar diverse voormalige Apple-medewerkers naar zijn overgestapt. Eerder verklapte Chaudhri al details over het ontstaan van de eerste iPads.



Chaudhri bracht ook een foto van het oorspronkelijke Apple Watch-team naar buiten. De foto is gemaakt op de dag dat de Apple Watch in de verkoop ging. De man zelf staat in het midden, naast de vrouw in het gele shirt. Het eerste prototype dat gebruikt werd om de interface te maken, was in feite een zesde generatie iPod nano, vastgemaakt aan een horlogebandje. Chaudhri gebruikte dit om functies zoals Siri en het Berichtencentrum te ontwerpen in een vorm die op de pols zou passen. Daarbij werd een aangepaste vorm van iOS 5 gebruikt.

Steve Jobs kreeg deze prototypes echter nooit te zien. Hij was al overleden vlak nadat iOS 5 klaar was. Interessant is ook de schets die Chaudhri maakte voor het homescreen. Dat de icoontjes rond waren, heeft ermee te maken dat het klokje in het midden ook rond is. Oorspronkelijk werd dit de dock genoemd. Het tekenen met digitale inkt was geïnspireerd door graffiti. Het honingraat-patroon zat er vanaf het begin al in.

De verschillende bandjes met lus waren geïnspireerd door de Speedmaster-bandjes met klittenband, die astronauten in het Apollo-tijdperk droegen. Het idee was dat ze makkelijk in gebruik moesten zijn.

De Solar-wijzerplaat is gemaakt voor Moslims tijdens Ramadan, zodat ze snel de stand van de zon kunnen zien. Niet-Moslims hebben er ook iets aan, door te kunnen zien hoe de zon zich verhoudt in relatie tot de tijd. En bij de wijzerplaten met vlinders werden Ieren gebruikt die al dood waren. Chaudhri nam zelf het blauwe exemplaar mee naar huis.

De Apple Watch is het eerste product dat onder leiding van Tim Cook is ontwikkeld. Sindsdien heeft het horloge een behoorlijke ontwikkeling doorgemaakt, al zijn de verschillen met de allereerste versie nou ook weer niet zo groot. Inmiddels gaan er alweer geruchten over een Apple Watch Series 6, die bijvoorbeeld het bloedzuurstofgehalte moet kunnen meten.