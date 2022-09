Bij Apple diensten denk je wellicht meteen aan iCloud, maar Apple heeft nog veel meer in het assortiment. In deze gids praten we je bij over de verschillende Apple diensten en hoe je er voordeliger gebruik van kunt maken.

Alle Apple diensten

Naast fysieke producten zoals de iPhone, iPad en Mac kun je bij Apple ook allerlei diensten afnemen. Deze zijn gekoppeld aan maandelijkse kosten. Helaas zijn nog niet alle diensten in Nederland beschikbaar, maar de meeste diensten gelukkig wel. Met Apple One, wat we ook in dit artikel bespreken, kun je besparen op Apple diensten.

iCloud+: een must-have Apple dienst voor iedereen

Van alle diensten in dit rijtje is iCloud verreweg de oudste. De voorloper, MobileMe, bestond van 2000 tot 2008 en in 2011 kwam iCloud als vervanger. iCloud zorgt ervoor dat je belangrijkste gegevens veilig worden bewaard in de cloud. Denk aan je foto’s, contacten, agenda’s, maar ook aan volledige iPhone backups en wachtwoorden.

iCloud is in principe gratis voor de eerste 5GB aan opslag. Dat is tegenwoordig voor vrijwel iedereen te weinig, dus je kunt voor €0,99 per maand 50GB erbij kopen. Meer is ook mogelijk. Wij vinden dat echt een no-brainer. Als er iets met je apparaat gebeurt (kapot, gestolen, kwijt), dan weet je in ieder geval dat je gegevens veilig zijn. Bij aanschaf van een nieuw apparaat raak je dan ook geen gegevens kwijt.

Als je betaalt voor iCloud, krijg je iCloud+. Dit voegt toe dat je extra privacyfuncties krijgt voor bijvoorbeeld Safari. In onze gids over iCloud+ lees je meer hierover. We hebben een tip over iCloud opslag uitbreiden.

Bekijk ook iCloud+: deze extra functies krijg je bij een betaald iCloud-lidmaatschap iCloud+ is Apple's nieuwste betaalde dienst, waar extra functies beschikbaar zijn op onder andere het gebied van privacy. We leggen je uit wat iCloud+ is, hoe je er gebruik van maakt en wat de prijs van iCloud+ is.

Apple Music: de grootste concurrent van Spotify

Apple Music lijkt qua concept heel erg op Spotify, maar dan met een Apple-sausje. Je vindt het in de ingebouwde Muziek-app op alle Apple-apparaten. Er zijn meer dan 90 miljoen nummers te beluisteren, meer dan 30 duizend speciale afspeellijsten kiezen en dat allemaal in Lossless-kwaliteit. Het voordeel van Apple Music is dat het naadloos samenwerkt met alle andere Apple-apparaten: van CarPlay tot de Apple Watch. Natuurlijk is het ook beschikbaar op de HomePod.

De gewone prijs van Apple Music is €9,99 per maand, maar er zijn ook voordeligere abonnementen beschikbaar als je het met je gezin deelt of als je student bent. Stap je over van een andere dienst? Lees in onze tip hoe je kunt overstappen van Spotify naar Apple Music (en andersom).

Bekijk ook Apple Music: alles over Apple's eigen streamingdienst voor muziek Apple Music is de streaming muziekdienst van Apple. De bibliotheek van Apple Music bestaat uit miljoenen nummers waar je ongelimiteerd naar kan luisteren. Lees alles over de prijs, het muziekaanbod en de eigenschappen van Apple Music in dit overzicht.

Apple TV+: nieuwe video streamingdienst van hoge kwaliteit

Er zijn best wel veel video streamingdiensten beschikbaar met ieder zijn eigen sterke kant. Bij Apple TV+ is de sterke kant niet een groot aanbod, maar wel de hoge kwaliteit van het beeld en geluid. Alle content is zonder reclames in de hoogste kwaliteit te bekijken. Iedere maand komen er nieuwe originele series en/of films beschikbaar, regelmatig met wereldberoemde acteurs.

Bij aanschaf van verschillende Apple-apparaten krijg je 3 maanden Apple TV+ gratis. Normaalgesproken betaal je €4,99 per maand. Er is geen tweede abonnement met bijvoorbeeld meer content, offline kijken of hogere kwaliteit. Dat is allemaal inbegrepen bij Apple TV+. De naam doet het misschien vermoeden, maar je hebt niet per se een Apple TV nodig om te kijken. Het werkt ook op de iPhone, iPad en Mac.

Bekijk ook Apple TV+: alles over de films en series van Apple's videodienst Apple's tv-dienst Apple TV+ is sinds het najaar van 2019 beschikbaar, ook in Nederland en België. Het kost 4,99 euro per maand, maar er zijn ook mogelijkheden om gratis toegang te krijgen. Wat is zoal het aanbod van Apple TV Plus en welke films en series komen eraan? Lees hier alles over Apple TV+, de streamingdienst van Apple.

Apple Arcade: eindeloos gamen zonder reclame en in-app aankopen

Gamers opgelet! Met Apple Arcade speel je honderden games op je Apple-apparaten zonder advertenties of in-app aankopen. De games zijn van relatief hoge kwaliteit, maar ze zijn niet gemaakt door Apple. Je vindt hier onder meer speciale versies van beroemde games zoals Angry Birds, Jetpack Joyride, Asphalt 8 en nog véél meer. Er zit vast wel iets voor jou bij.

Sommige games kun je zelfs met een gamecontroller spelen. Je kunt ook een PlayStation- of Xbox-gamecontroller koppelen aan je Apple-apparaten. Apple Arcade kost €4,99 per maand voor een individueel abonnement. Alles is inbegrepen bij deze Apple dienst.

Bekijk ook Alles over Apple Arcade, de gamedienst van Apple Apple's eigen gamedienst heet Apple Arcade. Tegen een vast bedrag per maand kun je alle games spelen. In dit overzicht lees je wat het kost en op welke apparaten je kunt spelen. Alles over Apple Arcade op een rijtje!

Apple Fitness+: een personal trainer, maar dan op je Apple-apparaat

Bij Apple Fitness+ kun je fitnesslessen en instructievideo’s voor oefeningen kijken. Je kiest hier zelf hoe lang een oefening duurt. Voor de meeste lessen heb je geen extra apparatuur nodig, maar soms heb je bijvoorbeeld een loopband nodig. Of het nu afvallen is, spierbundels kweken of fitter worden: met Apple Fitness moet het allemaal makkelijker worden.

En omdat het ook nog een beetje met Apple te maken moet hebben, werkt het natuurlijk met al je Apple-apparaten. Zo zie je ook je activiteitgegevens van je Apple Watch op het grote scherm van bijvoorbeeld je iPad, maar ook je televisie als je een Apple TV gebruikt. Heb je Apple Music, dan kun je de gebruikte muziek eenvoudig opslaan in je bibliotheek om zelf te kunnen luisteren buiten Apple Fitness+ om.

Deze dienst is helaas nog niet beschikbaar in ons land. Er is wel een truc om Apple Fitness+ in Nederland of België te gebruiken als je niet kunt wachten.

Bekijk ook Apple Fitness+: alles over Apple's betaaldienst voor trainingsvideo's Met Apple Fitness+ kun je je abonneren op fitnesslessen en instructievideo's voor trainingen. Het is gestart op 14 december 2020. Officieel wordt het nog niet aangeboden in Nederland en België maar via een omweg kun je het al wel gebruiken.

Apple News+: Honderden magazines in hoge kwaliteit

En dan komen we bij Apple News+. Deze dienst, die tevens niet officieel beschikbaar is in ons land, kun je honderden magazines en vele kranten lezen op bijvoorbeeld je iPad. Deze worden niet door Apple uitgegeven, dus Apple biedt hiermee een platform voor uitgevers. Niet zo van het lezen, maar wel op de hoogte blijven? Dan zul je vast graag gebruik maken van de geluidsverhalen die je eveneens bij Apple News+ krijgt.

Er is overigens ook een gratis versie genaamd Apple News (dus zonder de +). Dit is ook nog niet bij ons verkrijgbaar. Het belangrijkste verschil met de betaalde versie is dat je geen magazines kunt lezen en dat er geen audioverhalen zijn. Je vindt daar vooral lokaal nieuws. Je kunt Apple News in Nederland en België gebruiken, maar zonder lokaal nieuws voor ons.

Bekijk ook Apple News: alles over deze nieuwsdienst en app Apple News is een app waarmee je artikelen van kranten, tijdschriften, blogs en websites kunt lezen. De app is te gebruiken in een beperkt aantal landen, maar via een omweg kun je er ook in Nederland en België gebruik van maken. Daarnaast is er de betaalde dienst News+.

Bespaar op Apple diensten met Apple One

Nu je weet over alle betaalde diensten van Apple, wil je misschien wel weten hoe je deze het voordeligste kunt aanschaffen. Bij de meeste diensten krijg je een bepaalde termijn gratis als je bijvoorbeeld een nieuw Apple-apparaat koopt. Is dat voor jou niet van toepassing? Dan is Apple One het abonnement voor jou.

Met het Apple One-abonnement van €14,95 per maand krijg je iCloud+, Apple Music, Apple TV+ en Apple Arcade in één abonnement. Het iCloud-abonnement gaat gepaard met 50GB opslag. Voor €19,95 per maand neem je een gezinsabonnement met 200GB opslag. Dit bespaart respectievelijk €6 en €8 per maand vergeleken met als je alle diensten los zou afnemen.

In sommige landen heb je nog extra bundels van Apple One, maar die hebben wij hier niet. Dat komt omdat deze bundels diensten van Apple bevatten die hier niet actief zijn.

Bekijk ook Apple One: de alles-in-1 bundel voor Apple's betaaldiensten Apple One is een allesomvattende bundel waarin meerdere betaalde diensten van Apple met elkaar gecombineerd zijn. Zo bespaar je geld op diensten die je toch al gebruikte.

Apple heeft nog meer diensten die geld opleveren, maar waar je je niet op kunt abonneren. Zo is er ook nog de iBook Store voor boeken, de App Store voor apps en AppleCare+.