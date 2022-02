In 2022 gaat Apple wederom vier iPhones uitbrengen: de iPhone 14 in twee maten en de iPhone 14 Pro in twee maten. Hoewel de toestellen nog ver weg zijn, is er al een aantal mogelijke details uitgelekt. In dit artikel lees je wat we al weten over de iPhone 14 Pro, bijvoorbeeld over de releasedatum, nieuwe functies, camera en meer.

iPhone 14 Pro in het kort

Dit zijn de belangrijkste verwachtingen voor de iPhone 14 Pro in het kort:

Twee formaten: 6,1-inch iPhone 14 Pro en 6,7-inch iPhone 14 Pro Max

Opvolger van iPhone 13 Pro

Drievoudige camera met verbeterde lenzen

Vernieuwd display aan de voorkant, zonder notch

Verbeterde prestaties

Mogelijk zonder fysieke simkaart

Meerdere kleuren en opslagcapaciteiten

Design iPhone 14 Pro: opgefrist ontwerp

Qua design denken we dat de iPhone 14 Pro er grotendeels hetzelfde uit komt te zien als de huidige modellen, maar dan wel met hier en daar wat wijzigingen. Het gaat dan niet alleen om een nieuw kleurtje of een iets andere afwerking. Volgens bronnen gaat Apple de nieuwe iPhone dikker maken, zodat de cameralenzen niet meer uit steken. Het is lastig in te schatten hoe betrouwbaar dit gerucht is, aangezien de lenzen op de huidige iPhone 13 Pro nogal ver uit steken. Apple moet daardoor de volgende iPhone echt een stuk dikker maken. Dat zou het toestel ook meteen een stuk zwaarder maken.

Je kan wederom kiezen tussen twee formaten: 6,1-inch en 6,7-inch. Dat blijft ongewijzigd ten opzichte van de afgelopen twee jaar. Dit getal slaat op de schermdiagonaal van de toestellen, maar we denken dat de afmetingen van de iPhones zelf ook hetzelfde zullen zijn.

Er gaat nog een ander gerucht dat Apple voor de iPhone 14 Pro kiest voor titanium. Dit zou de iPhone een stuk steviger maken, hoewel titanium wel wat krasgevoeliger is. Een ontwerp van titanium zorgt er wel voor dat er meer onderscheid is tussen dit model en de andere modellen én die van concurrenten. Apple heeft al ervaring met titanium, maar voor zo’n groot product als een iPhone heeft Apple dit nog niet eerder gebruikt.

In welke kleuren de iPhone 14 Pro komt, is nog niet bekend. Ieder jaar kiest Apple, naast de standaardkleuren, wel voor één onderscheidende kleur. Het afgelopen jaar was dat Sierra Blue, in 2020 was dat oceaanblauw en in 2019 was dat middernachtgroen. De andere kleuren worden waarschijnlijk grafiet (of zwart), zilver en goud.

Display in iPhone 14 Pro: meer schermruimte in zelfde formaat

Qua display verwachten we dit jaar wel wat verbeteringen. Apple gebruikt al sinds 2017 de notch (de inkeping bovenaan het scherm) waar onder andere de sensoren voor Face ID in verwerkt zitten. In 2021 maakte Apple de inkeping al kleiner door de oorspeaker omhoog te plaatsen. Voor dit jaar zijn er sterke aanwijzingen dat de notch helemaal gaat verdwijnen. In plaats daarvan zou Apple kiezen voor een combinatie van twee oplossingen die andere smartphonefabrikanten ook al kennen: een ronde en pilvormige punch-hole.

De nieuwe iPhone krijgt ook weer ondersteuning voor 120Hz ProMotion. Daarmee zien animaties er vloeiender uit en gaat ook scrollen een stuk soepeler. Net als in 2021 blijft deze functie waarschijnlijk exclusief voor de Pro-modellen. Apple gebruikt een LTPO OLED Super Retina XDR-display.

Camera in de iPhone 14 Pro: verbeterde lenzen

Zoals ieder jaar verwachten we ook dit jaar de grootste verbeteringen in de camera. Zo krijgt de iPhone in 2022 mogelijk een 48-megapixel cameralens. Het gaat dan waarschijnlijk om de normale groothoeklens. Apple gebruikt al sinds de iPhone 6s een 12-megapixel lens, al zijn er wel elk jaar nieuwe verbeteringen doorgevoerd zoals meer elementen. Ook zorgt de nieuwe lens ervoor dat je in 8K zou kunnen filmen, ideaal voor professionele videomakers. Deze resolutie zou ook een belangrijke rol kunnen spelen in Apple’s mixed reality-headset, die ook dit jaar verwacht wordt.

Met een techniek genaamd pixel binning zou de iPhone 14 Pro ook nog foto’s van 12-megapixel kunnen maken. Dit levert betere foto’s bij slechtere lichtomstandigheden op, omdat meerdere kleine pixels gecombineerd worden tot een superpixel.

Daarnaast vinden we aan de achterkant ook nog de ultra-groothoeklens voor optisch uitzoomen en de telelens voor optisch inzoomen. Of deze lenzen nog betere specificaties krijgen, is nog niet duidelijk. De LiDAR-scanner maakt portretfoto’s in het donker mogelijk en verbetert de augmented reality-mogelijkheden.

Prestaties in iPhone 14 Pro

De iPhones staan al jaren bekend om de topprestaties, mede door de kracht van de eigen Apple-chips. We zien de afgelopen jaren een stagnatie bij deze chips, waardoor iPhones niet heel veel sneller meer worden omdat de top inmiddels wel bereikt is. Toch verwachten we dit jaar weer een nieuwe chip, namelijk de A16-chip. Dat levert waarschijnlijk niet per se betere prestaties in de dagelijkse praktijk op, maar wel nieuwe mogelijkheden op het gebied van machine learning en fotografie. Het is bijvoorbeeld goed mogelijk dat de verwerking van de 8K-beelden voor video-opnames alleen mogelijk is dankzij de A16-chip.

Qua werkgeheugen krijgen de nieuwe Pro-modellen vermoedelijk dezelfde hoeveelheid RAM als voorheen. Voor de iPhone 14 Pro (Max) verwachten we daarom 6GB RAM, wat meer dan voldoende is om alle mogelijkheden van het toestel soepel te laten werken.

Andere verbeteringen die we verwachten, zijn keuze voor meer opslag. In 2020 introduceerde Apple voor het eerst 1TB in een iPhone en het zou ons niets verbazen als Apple daar dit jaar een schepje bovenop doet door 2TB aan te bieden. Helemaal met video’s in 8K-resolutie kan de opslag snel vol raken.

De 2022 iPhones zijn ook weer geschikt voor 5G. Of hier dit jaar nog verbeteringen in komen ten opzichte van vorig jaar, is nog niet duidelijk. Apple hanteert twee types: de snellere mmWave-modellen in de VS en de versie met Sub-6 voor verkoop in Europa. Wie weet dat de mmWave-modellen dit jaar ook in Europa beschikbaar komen, al hebben we daar in Nederland gezien de staat van onze mobiele netwerken nog niets aan.

Overige functies in de iPhone 14 Pro

Er zijn nog meer functies die je in de iPhone 14 Pro kan verwachten. Dit zijn ze in het kort:

Draadloos opladen : Geschikt voor draadloze Qi-opladers.

: Geschikt voor draadloze Qi-opladers. MagSafe : Dankzij MagSafe kun je de iPhone magnetisch opladen tot 15W.

: Dankzij MagSafe kun je de iPhone magnetisch opladen tot 15W. Simkaart : Mogelijk komt er een model zonde fysieke simkaartslot. Er gaan geruchten dat Apple verschillende modellen gaat uitbrengen, afhankelijk van de beschikbaarheid bij providers.

: Mogelijk komt er een model zonde fysieke simkaartslot. Er gaan geruchten dat Apple verschillende modellen gaat uitbrengen, afhankelijk van de beschikbaarheid bij providers. Betere wifi : Er komt mogelijk ondersteuning Wifi 6E, wat betere prestaties op geschikte wifi-netwerken oplevert.

: Er komt mogelijk ondersteuning Wifi 6E, wat betere prestaties op geschikte wifi-netwerken oplevert. Waterbestendigheid : Het toestel krijgt een waterbestendigheid met IP68 classificatie.

: Het toestel krijgt een waterbestendigheid met IP68 classificatie. Face ID, geen Touch ID: Hoewel Apple nog altijd zou werken aan Touch ID in het display, lijkt dat in 2022 nog niet te gebeuren. Er zit dus nog steeds Face ID in.

Prijs iPhone 14 Pro: hoeveel gaat hij kosten?

We denken niet dat Apple de prijs van de iPhone 14 Pro heel erg op gaat voeren. De vanafprijzen zullen daardoor op ongeveer hetzelfde niveau liggen als bij de huidige iPhone 13 Pro. Dit is wat we verwachten:

Verwachte release: najaar 2022

De release van de iPhone 14 Pro is naar verwachting ergens in het najaar van 2022, vermoedelijk in september. Apple kondigt nieuwe iPhones altijd aan in september, met uitzondering van 2020. Dit is wat we qua planning verwachten:

Aankondiging: dinsdag 13 september 2022

Pre-order: vrijdag 16 september 2022

Release: vrijdag 23 september 2022

