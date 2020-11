Al sinds 2017 biedt Apple de Apple Watch met mobiele data aan, bij de introductie van de Apple Watch Series 3. Maar het aantal landen en providers waar dit werkt, is nog altijd zeer beperkt. In Nederland en België was de Apple Watch met 4G niet beschikbaar, maar voor laatstgenoemde is er nu goed nieuws. Apple start binnenkort met de verkoop van de Apple Watch 4G in België. Dit maakt de Belgische provider Telenet vandaag officieel bekend. Zij zijn ook de eerste die dit gaan ondersteunen via Telenet One Number.



Apple Watch 4G naar België

Zowel de Apple Watch Series 6 als de Apple Watch SE komen in België beschikbaar in een GPS + Cellular-versie. Daarmee kan je bij een geschikte provider je mobiele nummer van je iPhone ook op de Apple Watch zetten. Het voordeel is dat je daardoor zonder iPhone de deur uit kan gaan en toch telefoongesprekken kan ontvangen en berichten kan versturen, allemaal op je Apple Watch. Je kan daarmee ook muziek streamen via Apple Music en (sinds kort) ook via Spotify.

In het persbericht laat de ondersteunende provider Telenet weten dat ze met Telenet One Number de eerste zijn die dit gaan aanbieden. Het komt vanaf 13 november beschikbaar. Of de Apple Watch met 4G ook vanaf 13 november in België beschikbaar komt, is niet duidelijk. De provider laat weten dat Apple ‘dit najaar’ de Apple Watch met 4G uit gaat brengen.



De 4G-modellen zijn te herkennen aan de rode ring op de Digital Crown

Of dit ook betekent dat je straks meer keuze hebt in materialen van de Apple Watch, is niet duidelijk. Apple brengt in landen waar de Apple Watch 4G beschikbaar is, ook modellen in roestvrij staal en titanium uit. De kans is groot dat dat ook in België gaat gebeuren. Dit geldt alleen voor de Apple Watch Series 6; de Apple Watch SE is er alleen in aluminium, ook het model met 4G.

Het goede nieuws is dat 4G-modellen van eerdere generaties die bijvoorbeeld in Duitsland gekocht zijn, ook geschikt zijn voor Telenet. Het geldt alleen voor de Europese modellen. De afgelopen dagen kregen sommige gebruikers dit al aan de praat, zo begreep iCulture van een aantal lezerstips.

Telenet eerste provider met 4G op Apple Watch

De Belgische provider Telenet is de eerste die 4G op de Apple Watch ondersteunt. Na het installeren van de watchOS 7.1-update zag een gebruiker al dat hij plotseling zijn mobiele nummer van Telenet op zijn Apple Watch kon installeren. Dat betekent dus ook dat als je al eerder een 4G Apple Watch uit het buitenland gekocht had, daar nu ook je Telenet-nummer op kan instellen. Het is hiervoor overigens niet vereist dat de iPhone ook een eSIM heeft: alleen de Apple Watch maakt gebruik van een eSIM.

Het is niet bekend of er ook extra kosten gerekend worden bij het gebruik van Telenet One Number.

Nog altijd geen zicht op release in Nederland

Het is nog altijd onduidelijk of een Nederlandse provider ook plannen heeft om de Apple Watch met 4G aan te gaan ondersteunen. T-Mobile, Vodafone en KPN ondersteunen alledrie de eSIM op de iPhone, maar doen nog geen harde beloftes over ondersteuning voor de Apple Watch. We hebben opnieuw navraag gedaan wat de huidige status is bij de providers.

