Apple Music stopt met Beats 1, wordt Apple Music 1

Apple Music kent zijn oorsprong bij de overname van Beats. Dit koptelefoonmerk had destijds al een eigen streamingdienst. Apple trok diverse internationale radio-dj’s aan en startte daarom met Beats 1, een online radiostation waarin gepraat wordt over muziek, live optredens zijn en meer. Nu na 5 jaar vindt Apple het tijd voor de volgende stap: Apple Music 1 is een nieuw radiostation dat wereldwijd beschikbaar is. Het is de vervanger van Beats 1.



Aan het concept van Apple Music 1, het nieuwe online radiostation, veranderd weinig ten opzichte van Beats 1. Je vindt er dezelfde radio-dj’s, zoals Zane Lowe, Ebro Darden en Brooke Reese. De studio’s zijn nog steeds gevestigd in LA, New York, Nashville en Londen. Bekende namen als Lady Gaga, Elton John en Billie Eilish verzorgen ook nog steeds regelmatig diverse shows. Er komen ook shows die gericht zijn op Latin.

Daarnaast zijn er dus nog twee nieuwe wereldwijde radiostations toegevoegd, genaamd Apple Music Hits en Apple Music Country. Apple Music Hits biedt volgens Apple de beste muziek uit de jaren 80, 90 en de zero’s. In dit radiostation komen ook shows van grote artiesten, waaronder de Backstreet Booys, Alanis Morissette, Snoop Dogg en Shania Twain.

Voor de liefhebber van country is Apple Music Country de plek waar je moet zijn. Op dit station worden shows uitgezonden van namen die vooral bekend zijn in de Amerikaanse country. Apple zet ook nieuwe talenten in de spotlight.

Apple Music 1, Apple Music Hits en Apple Music Country zijn te beluisteren op alle apparaten waarop je Apple Music kan luisteren. Het is bovendien niet nodig om abonnee te zijn van Apple Music. Hierdoor kan iedereen dus gratis naar de drie radiozenders luisteren. Dit was voorheen ook al het geval met Beats 1, maar nu zijn daar dus nog twee zenders bijgekomen.

Met Apple Music kun je gemakkelijk radiostations maken op basis van jouw muziek. Je kunt er ook voor kiezen om verrast te worden door een genre te kiezen, waarna Apple Music een passend radiostation maakt. Of luister je liever naar Apple Music Radio 1 of Apple Music Hits? In deze tip leggen we uit wat de opties zijn voor Apple Music radio luisteren.

Lees hieronder het volledige persbericht voor meer informatie.

Apple kondigt nieuwe Apple Music-radiostations aan

Op Apple Music 1 en twee nieuwe radiostations, Apple Music Hits en Apple Music Country, zijn exclusieve, originele radioprogramma’s van ’s werelds beste radio-dj’s en artiesten te horen

Cupertino, Californië – dinsdag 18 augustus 2020 – Apple heeft vandaag twee nieuwe internationale live-radiostations op Apple Music aangekondigd, die beide per direct in 165 landen te beluisteren zijn. Vanaf vandaag gaat Beats 1, het belangrijkste internationale radiostation van Apple Music, verder onder de naam Apple Music 1. Ook zijn er twee nieuwe radiostations bijgekomen: Apple Music Hits, waarop de grootste hits uit de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw en het eerste decennium van deze eeuw te horen zijn, en Apple Music Country met alleen countrymuziek.

Vanaf het moment dat Apple Music in 2015 werd gelanceerd, is Beats 1 uitgegroeid tot een van de best beluisterde radiostations ter wereld. Je kunt er terecht voor uitstekende diepte-interviews met artiesten, hoort er meer exclusieve optredens en premières dan op enige andere radiozender en kunt kiezen uit unieke programma’s die jaar in jaar uit cultuurbepalende en spraakmakende momenten opleveren. Door de jaren heen is er een hechte band ontstaan tussen Beats 1 en de artiestenwereld, en is gebleken wat de meerwaarde is van een muziekredactie die zowel hits als nieuwe muziek selecteert. Die lijn wordt dan ook doorgetrokken naar de twee nieuwe radiostations.

“Elke keer dat zich in de afgelopen vijf jaar een belangrijk moment in de muziekgeschiedenis heeft voorgedaan, was Beats 1 erbij. Ook heeft de muziekredactie zich keer op keer bewezen, en de exclusieve radioprogramma’s van gerespecteerde en populaire vernieuwers op muziekgebied hebben voor een groot luisterpubliek gezorgd”, zegt Oliver Schusser, Vice President of Apple Music, Beats & International Content. “Inmiddels is Apple Music-radio uitgegroeid tot een internationaal muziekpodium dat zijn weerga niet kent. Artiesten uit alle muziekgenres kunnen er over hun muziek praten en hun werk laten horen. En dit is nog maar het begin. We blijven investeren in live-uitzendingen en willen luisteraars over de hele wereld de mogelijkheid bieden om naar hun favoriete muziek te luisteren.”

Beats 1 gaat verder onder de naam Apple Music 1

Apple Music 1 wordt geproduceerd in hypermoderne radiostudio’s in Los Angeles, New York, Nashville en Londen, waar de popcultuur uit en te na wordt besproken en artiesten hun eigen radioprogramma samenstellen. Daarmee is Apple Music 1 een belangrijk medium geworden voor artiesten van over de hele wereld die hun nieuwe muziek willen laten horen, het laatste nieuws willen vertellen en zich rechtstreeks tot hun fans willen richten. Verder heeft Apple Music 1 tal van toonaangevende radio-dj’s, zoals Zane Lowe, Ebro Darden, Brooke Reese, Dotty, Hanuman Welch, Matt Wilkinson, Nadeska, Rebecca Judd en Travis Mills. Ook zijn er optredens te horen van de grootste namen uit de muziekwereld, zoals Action Bronson, Billie Eilish, Elton John, Joe Kay, Lil Wayne, Frank Ocean, Vince Staples en The Weeknd, en hebben sterren als Aitch, Kerwin Frost, HAIM, Lady Gaga, Nile Rodgers, Travis Scott en Young M.A er een eigen radioprogramma.

Op Apple Music 1 zijn er ook diverse radioprogramma’s te horen die volledig op Latin gericht zijn, zoals het nieuwe programma van J Balvin en aloude toppers als ¡Dale Play! met Sandra Peña en La Fórmula Radio met El Guru. En ook de beste muziek en artiesten uit Afrika komen aan bod in Africa Now Radio with Cuppy.

“Apple Music is een thuisbasis, zowel voor artiesten als voor fans. Hier moet je zijn als je op zoek bent naar bijzondere muziek,” aldus Zane Lowe, Global Creative Director en dj bij Apple Music. “Ik ben een echte muzieknerd. Voor mij is er niets mooiers dan interessante nieuwe artiesten ontdekken en hun muziek laten horen naast de hits van de belangrijkste artiesten van nu. Geweldige muziek is geweldige muziek, ongeacht wie die maakt. En dat is precies waar de luisteraars van Apple Music naar op zoek zijn. Dat is de essentie van Apple Music-radio.”

Nieuw: Apple Music Hits

Op Apple Music Hits komen alle grote hits uit de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw en het eerste decennium van deze eeuw voorbij. De presentatie van de nieuwe radioprogramma’s op deze zender is in handen van opzienbarende artiesten en dj’s, die de luisteraars bijpraten over het verhaal achter de grootste hits aller tijden.

Jayde Donovan, Estelle, Lowkey, Jenn Marino, Sabi, Nicole Sky en Natalie Sky hebben elke dag een eigen programma op Apple Music Hits, en ook George Stroumboulopoulos (House of Strombo) is te horen. Verder presenteren Jad Abumrad en Ari Melber een speciale uitzending. Maar daar blijft het niet bij. Je kunt hier namelijk ook terecht voor nieuwe, exclusieve programma’s van artiesten als de Backstreet Boys, Ciara, Mark Hoppus, Huey Lewis, Alanis Morissette, Snoop Dogg, Meghan Trainor en Shania Twain.

Nieuw: Apple Music Country

Countrymuziek en radio zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, dus de luisteraar van nu zit bij Apple Music Country helemaal goed. Ook binnen de countrymuziek zijn allerlei nieuwe ontwikkelingen gaande, met een groeiend aantal stromingen tot gevolg. Apple Music Country wil voor elke stroming het belangrijkste podium worden. Via dit radiostation is een gevarieerd aanbod van de beste countrymuziek van dit moment te horen, zowel van nieuwe namen als van de legendarische artiesten die binnen het countrygenre de toon hebben gezet.

Op Apple Music Country laten allerlei interessante talenten van zich horen. Zo hebben Kelleigh Bannen, Ty Bentli, Bree, Alecia Davis, Ward Guenther, Nada en Tiera allemaal een eigen radioprogramma dat elke dag te horen is, en presenteren Ashley Eicher en Kelly McCartney elke week hun eigen programma. Verder zijn er nieuwe, exclusieve programma’s van artiesten als Jimmie Allen, Kelsea Ballerini, Dierks Bentley, BRELAND, Luke Bryan, Luke Combs, Morgan Evans, Florida Georgia Line, Pat Green, Willie Jones, Chrissy Metz, Midland, Rissi Palmer, The Shires, Carrie Underwood en Morgan Wallen. Plus exclusieve programma’s van legendarische producenten en liedjesschrijvers als Dave Cobb, Jesse Frasure en Luke Laird, en journalist Hunter Kelly.

Apple Music-radio is te beluisteren via elk device en elk medium waarop je naar Apple Music kunt luisteren, zoals iPhone, iPad, iPod, CarPlay, Apple Watch, Apple TV, Mac, HomePod en music.apple.com. Je kunt ook aan Siri vragen om Apple Music 1, Apple Music Hits of Apple Music Country aan te zetten.