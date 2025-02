Je kunt een iPhone 16e als los toestel kopen, maar als je extra korting wil krijgen is de iPhone 16e met abonnement misschien wel de veel betere keuze. Providers geven vaak veel toestelkorting en willen je graag als klant binnenhalen, dus als je een goede deal wil scoren of andere voordelen wil krijgen, is een iPhone 16e met abonnement een goede keuze.

iPhone 16e met abonnement: goedkoper bij providers

Een losse iPhone 16e is bij Apple te koop vanaf €719,- en dat geldt ook voor de meeste andere winkels als het toestel net te koop is. De echte deals krijg je dus vooral als je kiest voor een iPhone 16e met abonnement, omdat de prijs voor het toestel dan vaak veel lager uit komt dan de standaard adviesprijs.

Naast de besparing, kun je er ook voor kiezen om het toestel over een langere periode af te lossen. Je maandbedrag voor je abonnement wordt dan uiteraard wel wat hoger. Hou ook rekening met de eventuele BKR-registratie.

Bij deze aanbieders kun je iPhone 16e met abonnement afsluiten:

KPN | Belsimpel | Odido | Vodafone | Mobiel.nl | GSMWeb | MediaMarkt

Daarnaast kun je voor een losse iPhone 16e bij deze winkels terecht:

Coolblue | MediaMarkt | Mobiel.nl | Amazon | Proshop | Belsimpel

Welke Nederlandse providers hebben de iPhone 16e?

Je kunt voor de iPhone 16e met abonnement bij alle grote Nederlandse providers terecht, zoals KPN, Odido en Vodafone. Daarnaast kun je bij een telecomwinkel als Budget Mobiel of Lebara terecht. De iPhone 16e is geschikt voor alle Nederlandse 5G-netwerken en je kan zowel een eSIM als een nanosim gebruiken. Je bent dus niet verplicht om een provider te kiezen die een eSIM aanbiedt.

Voor wie is de iPhone 16e met abonnement geschikt?

De iPhone 16e is een ideaal toestel voor iedereen die een betrouwbare iPhone zoekt die lang mee gaat, voor een niet al te hoge prijs. Geef je om een lange batterijduur, modern design en maak je slechts af en toe een foto? Dan is de iPhone 16e wat voor jou. Helemaal als je een nieuw abonnement mag uitkiezen, is de iPhone 16e in combinatie met een abonnement daar een goede keuze voor.

Pluspunten van de iPhone 16e met abonnement:

Je kunt extra besparen dankzij toestelkorting bij je provider

Het nieuwste model, maar dan voor een lage prijs

Goedkoper dan iPhone 16, waar functies in zitten die je mogelijk niet gebruikt

Je kunt de kosten over een lagere periode uitspreiden

Je kunt de provider kiezen met de beste deal

Minpunten van de iPhone 16e met abonnement:

Je betaalt mogelijk wat meer voor je maandelijkse kosten

Je zit voor langere tijd vast aan dezelfde provider

Bij een waarde boven 250 euro krijg je te maken met BKR-registratie en een inkomenstoets

Nieuw toestel, dus nog weinig kortingsacties

iPhone 16e met abonnement of liever los?

Als je al bij een provider zit en nog niet mag verlengen of overstappen, dan is een losse iPhone 16e misschien meer waar je naar op zoek bent. Ook als je liever lagere maandlasten wil en geen moeite hebt om in een keer de volledige kosten van de nieuwe iPhone neer te leggen, kan een losse iPhone 16e misschien een betere keuze zijn.

Bekijk ook iPhone 16e als los toestel kopen: hier kun je terecht voor de beste prijzen Wil je de nieuwe iPhone 16e als los toestel kopen? Dit nieuwe instapmodel is de beste keuze voor iedereen die een goedkope iPhone zoekt. Je leest hier alles over de prijzen van de iPhone 16e als los toestel. Combineer het toestel bijvoorbeeld met een goedkope sim only en je zit helemaal goed!

Waarop letten bij een iPhone 16e abonnement?

Ben je toe aan een nieuwe iPhone, maar mag het niet te veel kosten, dan is de iPhone 16e echt iets voor jou. Naast je abonnementskosten betaal je ook elke maand een bedrag voor het toestel. Aan het einde van de looptijd heb je het toestel afbetaald en mag je het houden. Je kunt dan zelf beslissen of je het toestel doorverkoopt of blijft gebruiken (bijvoorbeeld met een sim only). In onze iPhone-prijsvergelijker krijg je een goede indruk hoeveel de iPhone 16e abonnementen gaan kosten.

Bekijk ook ons overzicht voor het goedkoopste iPhone abonnement of ons overzicht met alle iPhone-aanbiedingen als je op zoek bent naar een koopje.

Bekijk ook Zo kies je het goedkoopste iPhone abonnement Hoe vind ik het goedkoopste iPhone-abonnement dat aansluit op mijn wensen? Welke goedkope iPhone past bij mij? En wat wil ik per maand betalen voor mijn abonnement? iCulture helpt je op weg om het goedkoopste iPhone-abonnement te vinden dat bij jou past.