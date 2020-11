MacBook Air met Apple Silicon nu officieel

De MacBook Air is hét instapmodel voor mensen die een lichte en compacte notebook zoeken. Apple heeft vandaag een nieuwe generatie aangekondigd, voorzien van Apple Silicon. Daarmee neemt Apple officieel afscheid van de Intel-processoren waarop de MacBooks jarenlang hebben gedraaid. Deze MacBook Air draait op de gloednieuwe M1-chip, waar we verderop meer over vertellen.

Dit zijn de belangrijkste specs:

Processor: M1-chip met 8 CPU-cores en 7 GPU-cores

RAM: 8GB

Opslag: 256GB SSD

Poorten: Twee Thunderbolt 4-poorten

Prijs: vanaf €1129

Het is de tweede keer dit jaar dat Apple de MacBook Air vernieuwt. Begin 2020 bracht Apple ook al een update uit van de MacBook Air, met een verbeterd toetsenbord en de nieuwste Intel-processor. Wie zich wil wagen aan Apple Silicon kan kiezen voor deze vernieuwde 13-inch MacBook Air, die er nog steeds vertrouwd uit ziet, maar aan de binnenkant compleet is vernieuwd.

Wil je zwaardere toepassingen gaan gebruiken, dan ben je beter af met een MacBook Pro

Wil je meepraten over deze aankondiging? In onze Praat mee over het november 2020-event kun je met andere iCulture-lezers discussiëren oer deze en andere aankondigingen van het huidige Apple-event.

MacBook Air 2020 in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen:

Eerste MacBook Air met Apple Silicon

Voorzien van M1-chip, door Apple zelf ontworpen

Tot 3,5x snellere CPU, tot 5x snellere graphics

Verkrijgbaar in 13,3-inch schermformaat

Verbeterde prestaties en accuduur

Voor het eerst fanless, waardoor het stiller werkt

Magic Keyboard (schaartoetsenbord), dat minder gevoelig is voor defecten

Tot 16GB geheugen (RAM)

Tot 2TB SSD-opslag, tot 2x sneller

Voorzien van Touch ID

13,3-inch scherm met P3 Wide Color

Batterijduur tot 18 uur

Voor mensen die een betaalbare MacBook zoeken voor dagelijks gebruik

Prijs is iets duurder dan voorganger: €1.129 (was €1.119)

MacBook Air 2020 met Apple Silicon

Qua design is het nieuwe model met Apple Silicon niet veel anders dan zijn voorgangers. Apple heeft opnieuw gekozen voor een metalen behuizing van gerecycled aluminium en het vernieuwde schaartoetsenbord, dat minder gevoelig is voor defecten. Je kunt kiezen uit meerdere kleuren. Ook krijg je weer twee Thunderbolt 3-poorten met usb-c. De echte vernieuwingen zitten aan de binnenkant.

Apple heeft gekozen voor een in eigen huis ontworpen chip, genaamd Apple Silicon. Deze is gebaseerd op de A14-chip die je al in recente iPhones en iPads vindt, maar dan aangepast voor de MacBooks. Door alles in eigen huis te ontwikkelen kan Apple de processor energiezuiniger maken, zonder dat dat ten koste gaan van de prestaties.

MacBook Air met M1-chip

Apple heeft tijdens de keynote de M1-chip aangekondigd, een vervanger voor de Intel-gebaseerde processoren in eerdere MacBooks. Net als de A14 Bionic-chip in de nieuwste iPhones is de chip gebaseerd op een 5nm proces. Deze nieuwe processor is veel energiezuiniger en heeft een CPU met acht kernen. Volgens Apple levert deze een betere performance per Watt dan andere CPU’s. Er zitten vier energiezuinige kernen in en vier high-performance kernen.

Ook zit er een GPU met acht kernen in, die de snelste geïntegreerde graphics moet bieden. Verder is er een Neural Engine met 16 kernen aanwezig, net als in de iPhones. Deze zorgt voor geavanceerde functies.



De M1-chip gaat de ARM-gebaseerde Macs aansturen.



De high-power cores van de M1.



Performance van de M1-processor.



MacBook Air: de belangrijkste specs.



Batterijduur van de MacBook Air.

Prijs en verkrijgbaarheid MacBook Air met M1-chip

Je kunt kiezen uit onderstaande twee uitvoeringen.

Instapmodel:

Apple M1‑chip met 8‑core CPU en 7‑core GPU

256 GB opslag

Apple M1‑chip met 8‑core CPU, 7‑core GPU en 16‑core Neural Engine

8 GB centraal geheugen

256 GB SSD‑opslag

Retina‑display met True Tone

Magic Keyboard

Touch ID

Force Touch-trackpad

Twee Thunderbolt-/USB 4-poorten

Prijs: €1.129

Upgrademodel:

Apple M1‑chip met 8‑core CPU en 8‑core GPU

512 GB opslag

Apple M1‑chip met 8‑core CPU, 8‑core GPU en 16‑core Neural Engine

8 GB centraal geheugen

512 GB SSD‑opslag

Retina‑display met True Tone

Magic Keyboard

Touch ID

Force Touch‑trackpad

Twee Thunderbolt‑/USB 4‑poorten

Beide modellen zijn per direct te bestellen en worden vanaf volgende week geleverd.