iPhone 15 Pro: het topmodel van 2023

Nog even en de iPhone 15 Pro komt eraan. Net als voorheen komt het high-end model in twee uitvoeringen: de gewone iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max. Op deze pagina bespreken we alles over de gewone iPhone 15 Pro. Dit toestel bevat in vergelijking met de standaard iPhone 15 veel meer vernieuwingen en wordt de opvolger van de iPhone 14 Pro. Maar wat wordt er nieuw in dit toestel en wat zeggen de betrouwbare bronnen?

Op deze pagina bespreken we de aankomende iPhone 15 Pro, het nieuwe topmodel van 2023. Maar er komen dit jaar nog drie andere nieuwe iPhones aan, waaronder twee nieuwe standaardmodellen. Meer daarover lees je op onze andere pagina’s:

Bekijk ook iPhone 2023 line-up: alles over de iPhones van dit jaar Lees hier alles over de iPhone 2023 line-up. Welke iPhones komen er in 2023 bij en welke modellen gaan uit het assortiment? Check dit overzicht van de iPhones van 2023, zodat je weet of er dit najaar iets voor jou bij zit!

iPhone 15 Pro in het kort

Dit zijn de verwachte eigenschappen van de iPhone 15 Pro:

Nieuwe high-end iPhone van 2023, opvolger van iPhone 14 Pro

6,1-inch Always-on display met ProMotion en Dynamic Island

Dunnere schermranden

Voorzien van usb-c-poort (geen Lightning meer)

Aangepast design, met minder scherpe randen en nieuwe kleuren

Behuizing van titanium in plaats van roestvrij staal

Nieuw ontwerp voor de binnenkant, makkelijker te repareren

Verbeterde camera

Snellere chip

Verwachte prijs vanaf €1.429,-

Aankondiging en release in september 2023

iPhone 15 Pro releasedatum

Vergelijkbaar met eerdere jaren verwachten we dat de iPhone 15-serie in september verschijnt, in meerdere varianten. De iPhone 15 Pro zal een paar dagen na de aankondiging in pre-order gaan, waarna de officiële verkoop al snel begint. Het is mogelijk dat andere toestellen uit de iPhone 15-familie pas later verschijnen en we denken dan met name aan de iPhone 15 Pro Max. Wat Apple’s september-evenement betreft: die verwachten we in de tweede week van de maand, zo rond 12 september.

iPhone 15 Pro prijs

Apple heeft bij de iPhone 14 Pro de prijzen in Europa fors verhoogd, vanwege toenemende inflatie, hogere kosten en dergelijke. Gaan we bij de iPhone 15 Pro opnieuw een flinke prijsverhoging zien? Er zijn geruchten over de iPhone 15 prijs die zeggen van wel.

We rekenen dan voor de iPhone 15 Pro op deze adviesprijzen:

128GB → €1.429,-

256GB → €1.559,-

512GB → €1.819,-

1TB → €2.079,-

Voor het duurste model ben je dus net iets meer dan tweeduizend euro kwijt.

Functies iPhone 15 Pro: dit is er nieuw

De iPhone 15 Pro zou één van de grotere updates van de laatste jaren zijn. Zo krijgt de camera een flinke upgrade, het design een opfrisbeurt en wordt zelfs de oplaadpoort vernieuwd. Dit zijn de verwachte functies van de iPhone 15 Pro:

#1 Nieuw scherm met dunnere schermranden

De iPhone 15 Pro krijgt vermoedelijk opnieuw een 6,1-inch display met always-on, 120Hz ProMotion en een Dynamic Island in plaats van een notch. Maar de schermranden worden dit jaar wel iets kleiner dankzij een techniek genaamd LIPO. Apple gebruikte dit eerder al bij de Apple Watch Series 7 en komt dit jaar ook voor het eerst naar de iPhone. Daardoor wordt de zwarte rand rondom het scherm een fractie dunner. Of dat betekent dat het formaat bijvoorbeeld naar 6,2-inch gaat, is nog niet bekend. Maar het is wel een manier om de Pro-modellen verder te onderscheiden van de gewone uitvoeringen. Lees meer in ons artikel over het iPhone 15 scherm.

Bekijk ook iPhone 15 scherm: de smalste schermranden ooit Wat weten we al over het scherm van de iPhone 15-serie? In dit artikel lees je alle geruchten, verwachten en meer over de schermen van de iPhone 15 en iPhone 15 Pro. Zo zijn er geruchten over het Dynamic Island, de schermranden en meer.

#2 iPhone 15 Pro design vernieuwd

We verwachten dat de iPhone 15 Pro vasthoudt aan het schermformaat van 6,1-inch. Wel zijn er geruchten dat Apple dit jaar een klein redesign gaat uitvoeren. De randen van het nieuwe model zijn nog wel plat, maar de hoeken zijn minder scherp. Daardoor oogt de iPhone wat ronder, zonder de volledige afgeronde randen terug te brengen. Onderstaand concept laat zien wat we ongeveer kunnen verwachten.

Wat het materiaal betreft kiest Apple bij het Pro-model waarschijnlijk voor titanium. Dit is ongeveer net zo sterk als roestvrij staal, maar is een stuk lichter. Iets wat bij een toestel met groot schermformaat wel zo prettig is.

Lees er meer over in ons artikel over het iPhone 15 Pro-design.

Bekijk ook iPhone 15 design: alles wat we al denken te weten over het ontwerp Er zijn geruchten dat de iPhone 15 (Pro) een redesign krijgt. De hoeken krijgen een wat rondere vorm. Ook zou er wat veranderen aan de gebruikte materialen van de iPhone 15-serie. Alles wat we al weten over het design van de iPhone 15 lees je hier.

#3 Nieuwe kleuren: nieuwe tint blauw

De afgelopen jaren heeft Apple regelmatig blauwe iPhones uitgebracht. De iPhone 13 Pro is het meest recente Pro-model dat in het blauw verkrijgbaar was, maar bij het nieuwe Pro-model van 2023 zou de kleur wat donkerder worden. De blauwe variant lijkt een beetje op de iPhone 12 Pro in het blauw, maar dan iets minder groenig. Ten minste, als we de geruchten mogen geloven.

Er zijn ook geruchten geweest dat Apple een donkerrode iPhone 15 Pro uit gaat brengen. Dat zou betekenen dat er voor het eerst een Pro-model in een rode uitvoering beschikbaar komt. Eerdere modellen verschenen, naast spacegrijs/grafiet/zwart, goud en zilver, in het groen en paars. In ons artikel over de iPhone 15 kleuren lees je er meer over.

Bekijk ook 'Dit zijn de nieuwe kleuren voor de iPhone 15 (Pro)' Komt de iPhone 15 Pro voor het eerst in een donkerrode kleur uit? En maakt zachtgroen een comeback bij het standaardmodel? Volgens nieuwe geruchten zijn dit de nieuwe kleuren voor de iPhone 15-serie, waaronder donkerrood, roze en lichtblauw.

#4 Usb-c in de iPhone 15 Pro

De verwachting is dat Apple in 2023 bij de iPhones gaat overstappen op een usb-c-poort. Dit is bij de iPads al gebeurd, maar bij de iPhones heeft Apple nog geen stappen genomen. Volgens de EU-richtlijnen zou Apple er pas in december 2024 aan moeten voldoen. De duurdere modellen zoals de Pro krijgen daarmee snelle data-overdracht via de usb-c-connector, terwijl de standaard modellen een veel tragere usb-c-connector krijgen, die qua snelheid identiek is aan Lightning.

We verwachten niet dat Apple kiest voor een behuizing zonder poorten, waardoor je verplicht bent om een draadloze opladers te gebruiken.

#5 Knoppen op de iPhone 15 Pro

Een interessant gerucht de afgelopen maanden ging over de knoppen in de iPhone 15 Pro. Er werd gesproken over knoppen die je niet in kan drukken, maar die met een trilling het drukgevoel simuleren. Maar dit lijkt er niet meer te gaan komen, waardoor we gewoon traditionele knoppen krijgen. Maar dat betekent niet dat er niks nieuws komt op dit gebied.

Apple zou namelijk de muteschakelaar vervangen door een actieknop, vergelijkbaar met de Apple Watch Ultra. Deze actieknop zou je dan zelf kunnen programmeren, zodat je bijvoorbeeld meteen de camera kan openen, een Siri-opdracht kunt uitvoeren en meer. Je zou er ook gewoon de stille modus mee in of uit kunnen schakelen. Lees meer over de actieknop op de iPhone 15 Pro met de mogelijke functies.

Bekijk ook 'Zo werkt de actieknop op de iPhone 15 Pro' Apple zou plannen hebben om de muteknop op de iPhone 15 te vervangen door een actieknop, die je kunt programmeren met 9 acties Deze knop is niet meer mechanisch, maar capacitief. Een dergelijke knop kennen we al van de Apple Watch Ultra

#6 iPhone 15 Pro camera

Voor Apple is de camera altijd een belangrijk onderdeel van de iPhone. Elk jaar wordt er wel iets verbeterd aan de kwaliteit van de foto’s, met name voor het fotograferen bij slechte lichtomstandigheden. De lenzen zouden verbeterd worden, met veel mooiere foto’s als eindresultaat. We verwachten in de iPhone 15 Pro wel wat verbeteringen op dit gebied.

Meer details hierover lees je in ons iPhone 15 camera-artikel.

Bekijk ook Dit kunnen we verwachten van de iPhone 15 camera Wat zijn de verbeteringen die we verwachten voor de camera van de iPhone 15? Volgens bronnen kiest Apple voor een nieuwe sensor die overbelichting voorkomt en moet zorgen voor een aanzienlijke verbetering bij weinig licht. Ook wordt de camerabult dunner op de iPhone 15 Pro Max

#7 iPhone 15 Pro chip en overige hardware

Apple heeft bij de iPhone 14-serie al gezorgd voor meer onderscheid met de standaard modellen door alleen de Pro-modellen te voorzien van de nieuwste processor. Dat zal bij de iPhone 15 Pro waarschijnlijk ook gaan gebeuren. Dit toestel krijgt dan de nieuwe A17 Bionic-chip, terwijl de standaard modellen voorzien worden van de A16-chip uit 2022. Dit is overigens prima, want de processoren van Apple zijn de afgelopen jaren meer dan snel genoeg geworden. Het belangrijkste voordeel van de nieuwste processor is dat je langer updates krijgt.

Bij de A17 wordt gesproken over de overstap van een 4-nanometer productieproces naar 3 nanometer. Dit zou moeten leiden tot een betere performance en minder energieverbruik. Een eigen 5G-modem van Apple zal er nog niet in zitten, want dit project loopt vertraging op. Wat opslag betreft denken we aan een instapmodel met 128GB of misschien zelfs 256GB (zoals één bron zegt). Wat RAM betreft zou Apple kunnen kiezen voor 8GB.

#8 Overige specs: batterijduur en wifi 6E

Er zijn nog wat andere functies geweest waar geruchten over zijn:

Batterij met grotere capaciteit: Mogelijk krijgt de iPhone 15 Pro een grotere batterij, al is dit gerucht niet heel erg betrouwbaar. Het is ook nog maar de vraag in hoeverre de iPhone 15 Pro een langere batterijduur heeft.

Wifi 6E: Steeds meer Apple-producten maken de overstap naar Wifi 6E, de nieuwste Wifi-standaard. Dit levert allerlei voordelen op.

Nieuwe Ultra-Wideband chip: Er komt mogelijk een nieuwe generatie U1-chip met Ultra-Wideband. Wordt het de U2?

Makkelijker te repareren: Het innerlijke design van de nieuwe iPhone zou opnieuw ontworpen zijn. Hierdoor is dit toestel makkelijker te repareren, zoals eerder ook al was bij de gewone iPhone 14 en iPhone 14 Plus.

eSIM only naar meer landen: Vorig jaar verscheen de iPhone 14 Pro al in sommige landen zonder fysieke simkaart, waardoor je dus alleen maar een eSIM kunt gebruiken. Dit zou dit jaar naar meer landen komen, al betwijfelen we of Nederland daarbij zit. We hebben immers nog veel providers die nog geen eSIM aanbieden.

#9 Geruchten over overige modellen

Naast de iPhone 15 Pro, krijgen we dit jaar ook weer de iPhone 15, iPhone 15 Plus en iPhone 15 Pro Max. Het belangrijkste gerucht voor de Pro Max (naast de verbeteringen die hier genoemd zijn), is de komst van de periscopische camera. De standaardmodellen krijgen voor het eerst een Dynamic Island en meer verbeteringen. Lees ook ons artikel met alle recente iPhone 15-geruchten.

Bekijk ook Overzicht: dit zijn de meest recente iPhone 15-geruchten op een rij Later dit jaar kondigt Apple de iPhone 15-modellen aan, maar er zijn al tal van geruchten over de nieuwe modellen geweest. De meest recente iPhone 15-geruchten met hun geloofwaardigheidsscore hebben we voor je op een rij gezet.

Nog niet toe aan één van de 2023-modellen? Bekijk onze pagina over de iPhone 14 Pro.

128GB 256GB 512GB 1TB Abonnement