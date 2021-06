Apple brengt jaarlijks met watchOS-updates een aantal handige verbeteringen en nieuwe functies naar de Apple Watch. Vaak staan daarbij sport, gezondheid en nieuwe apps centraal en dat is deze keer niet anders. Tijdens de WWDC 2021-presentatie heeft Apple dan ook watchOS 8 onthuld, de update die later dit jaar uitkomt. We nemen je mee langs de functies van watchOS 8 en nog veel meer.



Wil je meepraten over deze aankondiging? Ga dan naar onze Praat mee over de WWDC 2021-keynote en bespreek daar deze en alle andere aankondigingen met andere iCulture-lezers en Apple-fans!

Bekijk ook Praat mee: bespreek hier de aankondigingen van de WWDC 2021 keynote! Vanavond onthult Apple alle belangrijke softwarefuncties van 2021 tijdens de WWDC keynote. In dit artikel kun je meepraten over alle verwachte aankondigingen en discussiëren wat je ervan vindt zodra de aankondigingen worden gedaan tijdens de keynote van WWDC 2021!

watchOS 8 in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van watchOS 8:

Nieuwste software-update voor de Apple Watch, verschijnt in najaar 2021.

Nieuwe functies voor sport en gezondheid .

. Meerdere nieuwe standaard geïnstalleerd apps van Apple.

van Apple. Nieuwe wijzerplaten met verbeterde mogelijkheden.

Release in najaar 2021.

watchOS 8 functies: deze verbeteringen komen eraan

Apple heeft de afgelopen tijd weer diverse nieuwe functies voorbereid voor watchOS 8. De belangrijkste verbeteringen vinden we op het gebied van sport en gezondheid, maar ook in de bediening van de Apple Watch, notificaties, wijzerplaten en meer zijn er diverse verbeteringen.

Sport en gezondheid

In watchOS 8 is de Ademhaling-app verbeterd, met een nieuwe animatie. De nieuwe Mindfulness-app geeft je opdrachten om tot rust te komen. Je krijgt bijvoorbeeld de opdracht om aan iets te denken wat je plezier brengt.

Wijzerplaten en foto’s

Er komt een nieuwe Portret-wijzerplaat, die gebruikmaakt van de portretfoto’s van je iPhone. Je kan aan de Digital Crown draaien, zodat het onderwerp van de foto beter in beeld gebracht wordt.

Ook heeft de Foto’s-app op de Apple Watch een make-over gekregen, met een nieuw mozaïekweergave. Ook kan je vanuit de Foto’s-app op de Apple Watch nu foto’s delen via iMessage en Mail.

Communicatie

Apple heeft ook de Scribble-weergave aangepast, zodat je makkelijker berichten kan maken. Je kan woorden weghalen, meerdere emoji toevoegen en snel wisselen tussen schrijven en dicteren. Het is nog niet bekend of de Scribble-functie dit jaar ook in het Nederlands beschikbaar komt.

Verbeterde Woning-app

Op de Apple Watch heeft Apple ook de Woning-app verbeterd. Er staan meer knoppen bovenaan waardoor de app makkelijker te bedienen is. Het is dan bijvoorbeeld makkelijker om je deurslot te openen vanaf de Apple Watch.

watchOS 8 release

Apple gaat watchOS 8 pas dit najaar voor het grote publiek uitbrengen. Tot die tijd is het de beurt aan ontwikkelaars: zij kunnen deze zomer aan de slag met de beta’s van watchOS 8. De eerste beta wordt vandaag verwacht. Publieke testers kunnen later deze maand aan de slag met de publieke beta.

Dit artikel wordt nog verder aangevuld.