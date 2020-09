De Belgische corona-app Coronalert is nu te downloaden voor iPhone en Android. De app is gebouwd op de tools voor coronatracking van Apple en Google.

Allerlei landen wereldwijd hebben de afgelopen tijd gewerkt aan een eigen corona-app, om meer inzicht te krijgen in de verspreiding van het coronavirus. De apps doen allemaal ongeveer hetzelfde: ze geven de gebruiker een waarschuwing als deze in contact geweest is met iemand die besmet is. Net als de aankomende Nederlandse CoronaMelder-app, werkt de variant in België met de coronatools van Apple en Google.



Coronalert in België downloaden

De app is vooral bedoeld voor inwoners van België, maar wordt ook aangeraden als je in België op vakantie bent of voor je werk vaak in België moet zijn. De Coronalert-app is gemaakt door het Brusselse Devside, in opdracht van onder andere het federaal onderzoeksinstituut voor volksgezondheid Sciensano. Om de app te gebruiken, download je deze uit de App Store en volg je de stappen. Een actieve Bluetooth-verbinding is vereist.

De app wisselt anonieme codes uit en deelt geen locatiegegevens. De anonieme codes zorgen ervoor dat je een seintje krijgt als je langdurig in contact geweest bent met iemand die besmet is. Bij het testen op COVID-19 geef je de referentiecode van de app door. Je krijgt de uitslag dan in de app binnen. Is deze positief, dan krijgen anderen die jouw anonieme codes opgeslagen hebben een melding. In België moet de arts de code invoeren, in plaats van de GGD in Nederland. Op de website van de app lees je meer over de privacymaatregelen die de makers getroffen hebben.

De app is getest onder 17.000 Belgen. Binnenkort is de code van de app ook via het open-source-platform Github beschikbaar. De app is in drie talen beschikbaar en is ook vanuit Nederland te downloaden.

In Nederland moeten we voorlopig nog even wachten op de app. Hoewel je de CoronaMelder-app wel kan downloaden, werkt deze nog niet samen met de landelijke GGD’s. Alleen in bepaalde regio’s wordt je besmetting in de app geregistreerd en doorgegeven aan gebruikers waar je in contact mee geweest bent. Het wachten is in Nederland op de wetgeving. Op z’n vroegst is de app halverwege oktober voor iedereen landelijk actief.