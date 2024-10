iPhone 13 kopen: hier moet je op letten

De iPhone 13 is het standaardmodel in de line-up van 2021 en zit nog steeds in het assortiment bij Apple. Dit model heeft een 6,1-inch OLED-scherm en een dubbele camera. Andere features zijn een kleinere notch en een krachtiger processor, gecombineerd met een strak design. De iPhone 13 is de slimme keuze als je een relatief recent toestel wilt, maar tegelijk een goedkope iPhone zoekt. Je kunt kiezen uit meerdere kleuren.

Bij het kopen van een losse iPhone 13 moet je op een aantal punten letten:

Kleur : de iPhone 13 is leverbaar in zes verschillende kleuren. Keuze genoeg! Zorg dat je een extra keuze achter de hand hebt, voor als jouw favoriete kleur een langere levertijd heeft of iets duurder is.

: de iPhone 13 is leverbaar in zes verschillende kleuren. Keuze genoeg! Zorg dat je een extra keuze achter de hand hebt, voor als jouw favoriete kleur een langere levertijd heeft of iets duurder is. Opslag : Je krijgt minimaal 128GB opslag, maar als je er langer mee wil doen kan 256GB een betere keuze zijn, al kost dat wel meer geld. Lees ook onze tip over opslag kiezen.

: Je krijgt minimaal 128GB opslag, maar als je er langer mee wil doen kan 256GB een betere keuze zijn, al kost dat wel meer geld. Lees ook onze tip over opslag kiezen. Verkrijgbaarheid: De iPhone 13 is een populair toestel en veel webwinkels hebben dit model in het assortiment. De voorraden (en dus ook de prijzen) kunnen per uitvoering verschillen. Hou ons artikel over iPhone-levertijden in de gaten om te weten waar je het beste terecht kunt. Van sommige modellen worden meer stuks geproduceerd en ze zijn daardoor makkelijker verkrijgbaar.

Pluspunten van de iPhone 13:

Voorzien van OLED-scherm

Opladen met MagSafe

5G-support

Verbeterde camera

Zes verschillende kleuren

Snelle A15-chip

Opslag tot 512GB

Verkrijgbaar in veel verschillende kleuren

Minpunten van de iPhone 13:

Er zijn inmiddels nieuwere modellen

Je krijgt niet alle geavanceerde features van de iPhone 13 Pro (maar je betaalt ook een stuk minder)

Prijzen iPhone 13

Wil je de iPhone 13 los kopen, dan is het belangrijk om te weten of je het toestel alweer snel wilt doorverkopen. Wil je na een jaar alweer een nieuwe iPhone kopen? Dan is het verstandig om een gangbaar en populair model te kiezen, dat het goed doet op de tweedehands markt. Een toestel in een neutrale kleur met voldoende opslag doet het ‘t best.

Kijk ook of even of je AppleCare+ wilt afsluiten. Laat je je toestel regelmatig vallen en wil je geen hoesje gebruiken, dan kan de extra dekking prettig zijn. Je mag twee schadegevallen per jaar claimen, ook als de schade door eigen schuld is veroorzaakt. Ideaal voor mensen die wat onhandiger zijn!

Een andere mogelijkheid is het afsluiten van een iPhone-verzekering. Dit kan onder andere bij:

En natuurlijk kun je ook je toestel verzekeren bij je provider (KPN, Odido of Vodafone) of bij erkende webshops als Coolblue en Mediamarkt.

iPhone 13 als los toestel of met contract

De iPhone 13 is als los toestel en met abonnement leverbaar. Welke keuze voor jou het beste is, is afhankelijk van je persoonlijke situatie. Bij een iPhone 13 abonnement krijg je veelal te maken met een BKR-registratie omdat deze smartphone meer dan 250 euro kost. Wil je binnenkort een huis kopen of een lening afsluiten, dan kan dit lastig zijn. Voordeel van een contract is wel, dat je vaak hetzelfde bedrag betaalt, maar dat de kosten wat meer verspreid zijn. Dat kan handig zijn als je niet meteen je spaarpot voor onvoorziene omstandigheden wilt stukslaan. Je zou ook een deel van de toestelprijs uit eigen zak kunnen betalen, zodat je onder de grens van 250 euro blijft.

Bij een losse iPhone 13 betaal je het complete bedrag in één keer. Je weet dan waar je aan toe bent en hoeft geen rekening te houden met afbetalingen.

In de iCulture prijsvergelijker kun je kijken waar je het beste terecht kunt. De losse prijzen kunnen per aanbieder variëren. Wil je snel een iPhone 13 hebben voor de juiste prijs, dan zul je goed moeten vergelijken. In onze prijsvergelijker kun je filteren op model, kleur, opslag. Uiteraard hebben we allen betrouwbare webwinkels en aanbieders opgenomen.