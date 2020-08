27-inch iMac 2020 vs 2019: de verschillen op een rij

De nieuwe 27-inch iMac 2020 wordt door Apple omschreven als een ‘grote update’, maar is dat ook wel echt zo? Daarvoor kijken we naar de verschillen tussen de 27-inch iMac 2020 vs 2019. Het model uit 2019 was destijds een specbump en ook het nieuwe model van 2020 is geen enorm grote verandering. Zo is het ontwerp gelijk gebleven en heeft Apple louter de focus gelegd op betere specificaties. Het voorgaande model is nog her en der bij winkels voor een lagere prijs te koop, maar heeft het nog zin om die in huis te halen?

Dit zijn de prijzen:

iMac 2020: bij Apple vanaf €2.099,-

iMac 2019: verschillende prijzen bij onderstaande winkeliers

27-inch iMac 2020 vs iMac 2019 verschillen

Dit zijn de belangrijkste verschillen tussen de nieuwe 27-inch iMac 2020 en het model uit 2019:

Display : Het scherm is nu voorzien van True Tone, voor een meer natuurgetrouwe kleurenweergave. Ook heb je bij het nieuwe model de keuze voor glas met nanotextuur, om reflectie te voorkomen. Dit koste wel €625 extra.

: Het scherm is nu voorzien van True Tone, voor een meer natuurgetrouwe kleurenweergave. Ook heb je bij het nieuwe model de keuze voor glas met nanotextuur, om reflectie te voorkomen. Dit koste wel €625 extra. Opslag : Het nieuwste model heeft alleen nog maar het sneller en stillere SSD-opslag. Wel krijg je daardoor bij het instapmodel minder opslag. Bij het 2019-model kreeg je bij de instapversie 1TB Fusion Drive (combinatie tussen harde schijf en SSD), terwijl het 2020-instapmodel 256GB SSD heeft. Wel zijn er hogere uitbreidingsopties beschikbaar, tot maar liefst 8TB SSD.

: Het nieuwste model heeft alleen nog maar het sneller en stillere SSD-opslag. Wel krijg je daardoor bij het instapmodel minder opslag. Bij het 2019-model kreeg je bij de instapversie 1TB Fusion Drive (combinatie tussen harde schijf en SSD), terwijl het 2020-instapmodel 256GB SSD heeft. Wel zijn er hogere uitbreidingsopties beschikbaar, tot maar liefst 8TB SSD. Processor : Het 2020-model heeft minimaal een 10e generatie Intel-chip met 3,1-GHz 6-core i5-processor. Bij het 2019-model kreeg je een 8e of 9e generatie processor. De nieuwste 10e generatie levert veel snellere prestaties op.

: Het 2020-model heeft minimaal een 10e generatie Intel-chip met 3,1-GHz 6-core i5-processor. Bij het 2019-model kreeg je een 8e of 9e generatie processor. De nieuwste 10e generatie levert veel snellere prestaties op. Geheugen : Het werkgeheugen is bij alle nieuwe modellen nu uit te breiden tot 128GB. Dit was voorheen nog maximaal 64GB bij alleen het duurdere model.

: Het werkgeheugen is bij alle nieuwe modellen nu uit te breiden tot 128GB. Dit was voorheen nog maximaal 64GB bij alleen het duurdere model. Graphics : De grafische kaart is verbeterd. Je hebt nu standaard een Radeon Pro 5300 met 4GB GDDR6-geheugen. Het duurdere model is uitbreidbaar. De vorige generatie iMac had nog een RAdeon Pro 570X grafische kaart met GDDR5-geheugen.

: De grafische kaart is verbeterd. Je hebt nu standaard een Radeon Pro 5300 met 4GB GDDR6-geheugen. Het duurdere model is uitbreidbaar. De vorige generatie iMac had nog een RAdeon Pro 570X grafische kaart met GDDR5-geheugen. Camera : De camera heeft een upgrade gekregen van 720p naar 1080p. Dat betekent dat je eindelijk met een fatsoenlijke beeldkwaliteit kan videobellen.

: De camera heeft een upgrade gekregen van 720p naar 1080p. Dat betekent dat je eindelijk met een fatsoenlijke beeldkwaliteit kan videobellen. Microfoons en speakers : Het 2020-model heeft nu drie bundelvormige microfoons, volgens Apple van studiokwaliteit. Ook zijn de speakers verbeterd voor getrouwer geluid.

: Het 2020-model heeft nu drie bundelvormige microfoons, volgens Apple van studiokwaliteit. Ook zijn de speakers verbeterd voor getrouwer geluid. T-chip : In de 2020-iMac zit nu de beveiligde T2-chip, die onder andere de camera en microfoon aanstuurt. Daarmee is ook handsfree HΓ© Siri mogelijk.

: In de 2020-iMac zit nu de beveiligde T2-chip, die onder andere de camera en microfoon aanstuurt. Daarmee is ook handsfree HΓ© Siri mogelijk. Bluetooth : Bluetooth heeft een upgrade gekregen van 4.2 naar Bluetooth 5.0.

: Bluetooth heeft een upgrade gekregen van 4.2 naar Bluetooth 5.0. Gewicht: We denken niet dat je de iMac vaak ergens mee naartoe zal nemen, maar toch: het nieuwe model is een halve kilo lichter dan zijn voorganger.

De grootste verschillen zitten dus vooral in de processor en de opslag. Met de nieuwste 27-inch iMac haal je de snellere 10e generatie Intel-chip in huis, die een stuk sneller is dan de 8e generatie in het vorige instapmodel. Apple belooft zo’n 65% betere prestaties bij de 10e generatie chip en ook de grafische processor zou zo’n 55% sneller zijn dan die in het 2019-model. Al met al haal je met het 2020-model een veel snellere Mac in huis, al betekent dat niet dat het 2019-model daardoor per definitie traag is. Ook dat model kan nog goed meekomen met hedendaagse apps en programma’s, maar het nieuwe model is wel toekomstbestendiger.

Hou ook in je achterhoofd dat Apple vanaf het najaar van 2020 met de Apple Silicon komt. Apple gaat, net als op de iPhone, iPad en Apple Watch, ook voor de Mac eigen chips maken. Ze zijn daardoor niet meer afhankelijk van andere partijen, zoals Intel. De eigen chips beloven aanzienlijke prestatieverbeteringen. Wanneer de iMac een eigen Apple-chip krijgt is niet duidelijk, maar op den duur krijgt ook dit model deze belangrijke upgrade.

Andere noemenswaardige verbeteringen vinden we bij de camera, speakers en microfoon. De camera heeft eindelijk de broodnodige upgrade naar 1080p gekregen. Dit is dezelfde resolutie als bij de iMac Pro. Alle recente MacBooks hebben nog altijd een 720p-camera. De microfoons zijn ook flink verbeterd, waardoor de ander je tijdens videobellen beter zal verstaan. Mocht je direct via de iMac audio-opnames willen maken, dan klinken deze nu ook beter. Dat geldt ook voor de speakers, die een mooier geluid geven.

Tot slot nog een opmerking over het display van de iMac. Het 2020-model is voorzien van True Tone, de techniek die Apple al een aantal jaren gebruikt. Het scherm past zich automatisch aan aan het omgevingslicht, waardoor kleuren er altijd natuurgetrouwer uit zien. Vooral als je veel grafische toepassingen gebruikt en bezig bent met foto- en videobewerking, kan dit een verschil maken. Apple heeft voor kopers van het nieuwe model ook een optie voor glas met nanotextuur. Het scherm is dan niet glimmend, maar mat. Hierdoor heb je minder last van weerspiegeling.

Overeenkomsten 27-inch iMac 2020 vs 2019

Als we kijken naar de overeenkomsten tussen de iMac 2020 en het model van 2019, zijn dit de belangrijkste punten:

Prijs : De introductieprijs van beide modellen is vanaf €2.099,-. Hou er wel rekening mee dat het model uit 2019 mogelijk goedkoper aangeboden wordt bij winkeliers die dit model nog op voorraad hebben.

: De introductieprijs van beide modellen is vanaf €2.099,-. Hou er wel rekening mee dat het model uit 2019 mogelijk goedkoper aangeboden wordt bij winkeliers die dit model nog op voorraad hebben. Displaygrootte- en resolutie : Het formaat van het display is ongewijzigd gebleven, net als de resolutie en andere specificaties van het scherm.

: Het formaat van het display is ongewijzigd gebleven, net als de resolutie en andere specificaties van het scherm. Design : Nog altijd heeft de iMac hetzelfde design. Dit design gebruikt Apple al sinds 2012. Er is helaas nog steeds geen spacegrijze iMac beschikbaar, los van de duurdere iMac Pro.

: Nog altijd heeft de iMac hetzelfde design. Dit design gebruikt Apple al sinds 2012. Er is helaas nog steeds geen spacegrijze iMac beschikbaar, los van de duurdere iMac Pro. Aansluitingen : Beide modellen hebben exact dezelfde aansluitingen. Het gaat om twee keer Thunderbolt 3 (usb-c), vier keer usb-a, een SD-kaart sleuf, koptelefoonaansluiting en gigabit ethernet. Wel kun je bij het 2020-model kiezen voor een optie voor 10Gb Ethernet.

: Beide modellen hebben exact dezelfde aansluitingen. Het gaat om twee keer Thunderbolt 3 (usb-c), vier keer usb-a, een SD-kaart sleuf, koptelefoonaansluiting en gigabit ethernet. Wel kun je bij het 2020-model kiezen voor een optie voor 10Gb Ethernet. Wifi : Beide modellen maken gebruik van dezelfde wifistandaarden en bieden dus dezelfde maximale snelheden.

: Beide modellen maken gebruik van dezelfde wifistandaarden en bieden dus dezelfde maximale snelheden. Afmetingen: Zoals we al zeiden is het design onveranderd gebleven en dat geldt ook voor de afmetingen. De iMac is even groot, breed en diep, dus je hoeft bijvoorbeeld geen extra ruimte vrij te maken.

Specs 27-inch iMac 2020 vs iMac 2019

In onze tabel zie je alle specificaties van de 27-inch iMac uit 2020 en 2019 nog eens overzichtelijk op een rij. Je kan in de tabel filteren op specificatie door de zoekfunctie te gebruiken.

Toon de vergelijkingstabel ↓

Of bekijk deze tabel via de directe link

Conclusie 27-inch iMac 2020 vs 2019

Met de nieuwste iMac 2020 is Apple weer iets meer bij de tijd. De veranderingen zitten alleen aan de binnenkant, met een snellere processor en grafische kaart, betere camera en andere kleinere aanpassingen. True Tone vinden we een fijne toevoeging, die vooral voor grafische gebruikers van pas zal komen. Voor wie graag matglas wil is de optie voor nanotextuur prettig, al moet je wel rekening houden met een flinke meerprijs. Toch is het jammer dan Apple de iMac niet een groter redesign gegeven heeft, al zullen ze daar waarschijnlijk mee wachten tot de eigen Apple Silicon gereed is.

De nieuwe 2020 iMac is vooral bedoeld voor gebruikers die nu sterk de behoefte hebben aan een grote iMac en niet meer kunnen wachten. Als je gewoon een snelle en grote iMac zoekt en niet teveel eisen hebt of zware programma’s gebruikt, is het model uit 2019 ook zeker nog de moeite waard. Je bespaart daar ook nog wat geld mee, aangezien winkels die voor een iets lagere prijs zullen verkopen.

Ga de 27-inch iMac 2020 kopen als je…

…een grote snelle iMac zoekt die weer bij de tijd is.

…niet meer kan wachten met updaten.

…nog tevreden bent met het design.

…grafische toepassingen op een desktop wil gebruiken.

…je geen MacBook hebt en wil werken met een extern display.

De nieuwe iMac 2020 is bij Apple verkrijgbaar vanaf €2.099,-.

Ga de iMac 2019 kopen als je…

…een goede deal kunt vinden.

…genoegen neemt met iets mindere prestaties. Dit model is nog prima voor surfen, mailen, tekstverwerken en standaard grafische toepassingen.

…je nooit videobelt, films kijkt of audio opneemt.