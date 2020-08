Update 22 augustus 2020: Apple claimt dat Epic Games een speciale behandeling voor Fortnite vroeg, vlak voordat de juridische strijd tussen beide bedrijven losbarstte. Dat is de bewering die Apple nu in rechtbankstukken naar voren schuift. Apple’s Phil Schiller zegt dat Epic in drie verschillende e-mailberichten een speciale deal vroeg.

Epic CEO Tim Sweeney beweert echter het tegendeel. Hij zegt te hebben benadrukt dat de gunstiger voorwaarden voor alle ontwikkelaars zouden moeten gaan gelden. Apple heeft gedreigd Epic’s ontwikkelaarsaccount op 28 augustus op te heffen.

Apple's statement is misleading. You can read my email in Apple's filing, which is publicly available. I specifically said in Epic's request to the Apple execs, "We hope that Apple will also make these options equally available to all iOS developers…" https://t.co/yRio08fPSy pic.twitter.com/HsqjApFQeo — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) August 21, 2020





Update 18 augustus 2020: Apple heeft in een reactie laten weten dat er geen uitzondering op de regels zal worden gemaakt voor Epic Games. Apple zegt dat ze zoveel mogelijk ontwikkelaars toegang willen geven tot de App Store, “maar iedereen moet zich aan de regels houden, zonder uitzondering”. Apple zegt de apps van Epic Games graag te willen houden in de App Store, maar vindt ook: “Het probleem dat Epic voor zichzelf heeft gecreëerd is gemakkelijk op te lossen als het bedrijf een update voor de app uitbrengt, waarmee ze weer voldoen aan de regels. Die regels gelden voor iedereen en daar gaan ontwikkelaars vooraf mee akkoord.” Verder benadrukt Apple nog even dat de regels bedoeld zijn voor het beschermen van klanten en dat die boven de zakelijke belangen gaan. Ironisch genoeg gaat het conflict juist over inkomsten die Apple zou mislopen als Epic zelf de betaling afhandelt.

Update 18 augustus 2020: Wordt het Apple tegen de rest? Epic is bezig een coalitie te vormen met andere bedrijven, om te protesteren tegen het App Store-beleid. Volgens The Information is Epic bezig om andere bedrijven te interesseren voor een gezamenlijke strijd. Onder andere Spotify is ook sterk tegenstander van het bedrijfsmodel van Apple, waarbij 30% wordt afgedragen. Spotify zegt de strijd van Epic te steunen, maar heeft niet aangegeven zich officieel te hebben aangesloten bij een anti-Apple-groepering.

Update 17 augustus 2020: Er zijn weer nieuwe ontwikkelingen in de strijd tussen Epic Games en Apple. In een tweet laat Epic Games weten dat Apple nog verregaande maatregelen genomen heeft. Apple is van plan om op 28 augustus alle ontwikkelaccounts van Epic Games stop te zetten, waardoor de ontwikkelaar geen toegang meer heeft tot tools om apps en games te maken voor iPhone, iPad en Mac.

Apple removed Fortnite from the App Store and has informed Epic that on Friday, August 28 Apple will terminate all our developer accounts and cut Epic off from iOS and Mac development tools. We are asking the court to stop this retaliation. Details here: https://t.co/3br1EHmyd8 — Epic Games Newsroom (@EpicNewsroom) August 17, 2020

Epic Games heeft bij de rechtbank een verzoek ingediend om deze blokkade tegen te gaan. Het stopzetten heeft mogelijk ook gevolgen voor andere games. Epic Games is namelijk ook de ontwikkelaar van de Unreal Engine, de ‘motor’ waar veel andere apps op draaien. Als Epic Games geen toegang meer heeft tot ontwikkeltools, kan de engine niet verder ontwikkeld worden.

Apple zegt dat het stopzetten van het account voorkomen kan worden als Epic Games zich aan de regels van de App Store houdt. Gezien de aanval die Epic Games ingezet heeft, lijkt het zeer onwaarschijnlijk dat de ontwikkelaar zich nu ineens wel aan de regels houdt. Daarom hebben ze nu dus opnieuw een verzoek bij de rechtbank gedaan, maar het is nog afwachten hoeveel kans van slagen dit heeft.

Update 22:00:: Fortnite ontwikkelaar Epic Games gaat nu een rechtszaak aanspannen tegen Apple. De volledige aanklacht tegen Apple is hier te lezen. Gezien het grote document lijkt het erop dat Epic Games al geanticipeerd heeft op het verwijderen van Fortnite uit de App Store.

Epic Games has filed legal papers in response to Apple, read more here: https://t.co/c4sgvxQUvb — Fortnite (@FortniteGame) August 13, 2020

Fortnite gaat vol in de aanval, want in de game zelf heeft het bedrijf een parodie gemaakt op de bekende Apple 1984 reclame. Je bekijkt de aanval van de makers hieronder:

Update 21:00: Apple heeft, niet geheel onverwacht, Fortnite uit de App Store verwijderd. Het is daarom niet mogelijk om de game te downloaden uit de App Store. Via het aankopenoverzicht is de app nog wel beschikbaar. Ook als je hem al geïnstalleerd had, kun je de game nog spelen.

Vermoedelijk gaan Epic Games en Apple om de tafel zitten om het probleem op te lossen. Eerder vandaag voegde de ontwikkelaar een optie toe om in-app valuta te kopen buiten de App Store om, wat tegen de regels is.

Hieronder lees je Apple’s statement:

Today, Epic Games took the unfortunate step of violating the App Store guidelines that are applied equally to every developer and designed to keep the store safe for our users. As a result, their Fortnite app has been removed from the store. Epic enabled a feature in its app which was not reviewed or approved by Apple, and they did so with the express intent of violating the App Store guidelines regarding in-app payments that apply to every developer who sells digital goods or services. Epic has had apps on the App Store for a decade, and have benefited from the App Store ecosystem – including its tools, testing, and distribution that Apple provides to all developers. Epic agreed to the App Store terms and guidelines freely and we’re glad they’ve built such a successful business on the App Store. The fact that their business interests now lead them to push for a special arrangement does not change the fact that these guidelines create a level playing field for all developers and make the store safe for all users. We will make every effort to work with Epic to resolve these violations so they can return Fortnite to the App Store.

Oorspronkelijk artikel

Epic Games, het bedrijf achter Fortnite, maakt vandaag bekend dat het gaat om een permanente verandering voor alle platformen waarop Fortnite beschikbaar is. Hiermee betaal je niet €9,99, maar €7,99 voor 1000 V-Bucks. Een korting van 20%.

Fortnite omzeilt App Store regels met nieuwe aankoopmethode

In artikel 3.1.1 van de App Store regels staat duidelijk dat het verboden is om in-app aankopen buiten het systeem van de App Store aan te bieden. Toch is dit juist hetgeen wat Fortnite nu doet. De regel verbiedt het om virtuele goederen aan te bieden buiten Apple’s systeem voor in-app aankopen om:

If you want to unlock features or functionality within your app, (by way of example: subscriptions, in-game currencies, game levels, access to premium content, or unlocking a full version), you must use in-app purchase. Apps may not use their own mechanisms to unlock content or functionality, such as license keys, augmented reality markers, QR codes, etc. Apps and their metadata may not include buttons, external links, or other calls to action that direct customers to purchasing mechanisms other than in-app purchase.

Hierin wordt dus expliciet gezegd dat in-game geld per se via Apple gekocht moet worden. Dat betekent niet alleen dat de aankoop veilig en makkelijk verloopt, maar ook dat Apple 30% van de opbrengst mag snoepen. Het gaat in het geval van Fortnite om V-Bucks – het virtuele geld in de game. Epic Games voert als argument dat andere apps die goederen verkopen het ook op deze manier mogen doen, dus dan mag Fortnite het ook. Er is volgens Epic Games geen enkel verschil tussen fysieke en digitale goederen.

This is a very exciting standoff: Fortnite’s owner directly challenging Apple’s rules about in-app payments. https://t.co/LfP4UrpUpU — Peter Kafka (@pkafka) August 13, 2020

Epic Games noemt de apps van McDonald’s, Uber, en Amazon en meer als voorbeelden. In deze apps kunnen klanten betalingen doen via systemen die niet van Apple zijn en dat mag gewoon van Apple. Het gaat namelijk om fysieke goederen of diensten die worden geleverd en dat is het verschil met Fortnite, waar alles digitaal is.

Dit is een expliciete aanval op Apple’s beleid rondom in-app aankopen. Epic Games zegt dat Apple (en Google) ‘exorbitant hoge vergoedingen’ vragen voor hun diensten. Als de bedrijven hun vergoedingen van 30% verlagen zullen gebruikers dit terugzien in het aantal V-Bucks wat ze voor hun geld krijgen indien deze via het in-app aankopensysteem gekocht zijn.

Spotify wil het ook, maar Apple verbiedt het

Er is al een flinke tijd strijd tussen Apple enerzijds en ontwikkelaars anderzijds over het beleid van de App Store. Spotify is niet blij met de vergoedingen die Apple vraagt. Het liefst wil het bedrijf gebruikers via de app laten abonneren via een eigen betaalsysteem, maar dat is verboden. Daarom biedt het bedrijf helemaal geen abonnementen meer aan via Apple’s in-app aankopen systeem. Dat is ook de reden dat Spotify via iTunes destijds 30% duurder was dan een Premium-abonnement via de website.

In plaats daarvan moeten gebruikers nu via de Spotify website een lidmaatschap aanschaffen, want Apple staat dit dus niet toe binnen de app. Spotify mag haar gebruikers daar echter niet op wijzen in haar eigen app. Het is tegen de App Store-regels om gebruikers te wijzen op het doen van aankopen van digitale goederen buiten de App Store om.

Het wordt spannend wat dit betekent voor andere apps die ook buiten de App Store om digitale goederen willen aanbieden.

Onlangs vond ook een hoorzitting met Apple CEO Tim Cook en andere tech-CEO’s plaats. Hier werd besproken dat het bedrijf in 2011 de vergoeding van 30% zelfs wilde verhogen naar 40%, maar zover kwam het nooit. Overigens hoeven doorlopende diensten als Spotify na het eerste jaar 15% af te staan.

Spotify houdt zich dus aan de regels, maar daar lijkt Epic Games lak aan te hebben. Het is nog onduidelijk hoe het Fortnite-ontwikkelaar Epic Games gelukt is om de app goed te laten keuren. We verwachten dat Apple actie gaat ondernemen, maar daarover is op het moment van schrijven nog niks bekend. In theorie zou Apple de game uit de App Store kunnen halen tot er verandering is gekomen in het aankoopsysteem.

