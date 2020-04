Als je graag via je televisie en home cinema-set naar je muziekcollectie via Apple Music wil luisteren, was je aangewezen op een paar mogelijkheden. De meest praktische optie was via de Apple TV met de eigen Apple Music-app. Een andere optie is via AirPlay naar geschikte televisies. Vanaf nu is daar nog een optie bijgekomen, namelijk via de standaard Apple Music-app op Samsung tv’s.



Samsung tv’s met Apple Music-app

Sinds een jaar werkt Apple veel nauwer samen met fabrikanten van smart-tv’s. Onder andere LG, Sony en Samsung hebben ondersteuning voor AirPlay 2 en de TV-app toegevoegd. Samsung kan daar als eerste nu de Apple Music-app aan toevoegen. In een persbericht kondigt Samsung het nieuws aan. Het is daarmee de eerste fabrikant die Apple Music standaard aanbiedt in haar televisie. De verwachting is dat andere merken ook volgen.

De app is beschikbaar op de Samsung smart-tv’s uit 2018, 2019 en 2020. Je hebt dus niet per se het allernieuwste model nodig. Gebruikers kunnen de app drie maanden lang gratis uitproberen. De app is te vinden in de Samsung TV App Store. De app lijkt een kopie te zijn van de Apple TV-versie.

Bovenin het menu, dat zelfs heel erg op het menu van de gemiddelde Apple TV-app lijkt, vind je alle bekende opties van Apple Music. Denk aan het Voor jou-tabblad, maar ook Ontdekken, Video’s, Radio en natuurlijk je Bibliotheek. Als je al Apple Music hebt, kun je eenvoudig inloggen via de app.

In mei vorig jaar voegde Samsung AirPlay 2 en de TV-app toe in een update voor de modellen uit 2018 en nieuwer.