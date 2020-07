Tim Cook: ‘We willen elke app graag in de App Store’

Apple CEO TIm Cook moet woensdag voor een Amerikaanse mededingingscommissie verschijnen om uitleg te geven over de vergoedingen die Apple bij ontwikkelaars in rekening brengt. Zijn openingsverklaring is alvast naar buiten gebracht en is in PDF-vorm te lezen.

Tim Cook hoorzitting in de VS

Tim Cook moet tijdens de hoorzitting uitleggen waarom Apple denkt niet-concurrentievervalsend bezig te zijn en geen dominant marktaandeel heeft in de markten waarin za actief zijn. Uit de openingsverklaring van Cook is alvast af te leiden welke toon hij zal kiezen. Hij zal Apple neerzetten als een “uniek Amerikaans bedrijf” dat zich aan de regels houdt. De vragen die Cook voor z’n kiezen zal krijgen gaan vooral over de App Store, maar ook over andere onderwerpen.



Ontwikkelaars hebben de afgelopen weken kritiek gehad, vooral over het feit dat Apple 15% tot 30% van de omzet afroomt om de App Store in de lucht te houden. Vorige maand noemde David Cicilline, voorzitter van de commissie, dat het gelijk staat aan roof. We kunnen dus een knallende discussie verwachten.

Niet geheel toevallig hield Phil Schiller, verantwoordelijk voor de App Store, eerder deze week een interview met Reuters waarin hij de werkwijze van de App Store verdedigt. Cook wil hetzelfde doen. Hij zal gaan vertellen dat de App Store van start ging met 500 apps en nu meer dan 1,7 miljoen bevat. Slechts 60 van die apps zijn gemaakt door Apple zelf. “Als Apple de poortwachter is, dan is het duidelijk dat we de poorten verder open hebben gezet. We willen elke app in de App Store, we houden niets tegen.”

Cook vindt ook dat de huidige prijsstructuur interessanter is dan vroeger, toen je software in doosjes kocht en een groot deel van de prijs niet naar de ontwikkelaar ging. Bovendien hadden fysieke winkels maar een beperkt bereik. Fysieke media zoals CD’s moesten worden vervoerd en konden vaak geen update krijgen. Apple’s commissie is vergelijkbaar of zelfs lager dan wat de meeste concurrenten doen, vindt Cook. Dat laatste werd ook al aangetoond in een door Apple gesponsord onderzoek, dat een paar dagen geleden verscheen.

Cook gaat stellen dat er vroeger 50 tot 70 procent moest worden betaald door ontwikkelaars om hun producten in fysieke winkels te krijgen. Nu is het 30 procent of minder (bij langlopende abonnementen). Schiller zei in zijn interview eerder dat Apple nooit de commissie heeft verhoogd of extra kosten in rekening hebben gebracht. Integendeel, Apple heeft het juist verlaagd voor sommige apps. Elke verandering die Apple heeft doorgevoerd zou in het voordeel van gebruikers en ontwikkelaars zijn geweest.

Verder gaat Cook benadrukken hoeveel impact de App Store op de economie heeft gehad, zoals de creatie van 1,9 miljoen Amerikaanse banen. Uit een ander gesponsord onderzoek zou blijken dat de App Store wereldwijd een half biljoen aan wereldwijde handel heeft opgeleverd in 2019.

Ook Amazon CEO Jeff Bezos, Facebook CEO Mark Zuckerberg en Google CEO Sundar Pichai moeten bij de Amerikaanse antitrust-commissie op het matje komen tijdens de hoorzitten. Dit gebeurt rond 12:00 uur lokale tijd.

Het document is hier te lezen in PDF-formaat.