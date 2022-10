De iPad is een draagbare tablet van Apple met een groot scherm. Deze tablet is in meerdere formaten en kleuren verkrijgbaar. Vrijwel elk jaar verschijnen er nieuwe uitvoeringen en modellen. In dit overzicht lees je alles over de verschillende iPad-generaties en de belangrijkste functies, zodat je weet of deze tablet iets voor jou is. We geven ook een overzicht van de huidige line-up.

iPad line-up 2022

Dit is de huidige line-up voor 2022:

De aangegeven prijzen zijn adviesprijzen van Apple. Bij winkels kun je vaak een lagere prijs vinden.

Zoek je een standaard iPad, dan ben je het beste af met de iPad 2021. Deze had voorheen een adviesprijs van €389,- en is bij winkels vaak rond de €350,- te vinden. Apple heeft in 2022 een nieuw model van de standaard iPad uitgebracht, maar die kun je nauwelijks een opvolger noemen. Hij heeft namelijk een compleet nieuw design gekregen én is tweehonderd euro duurder geworden, waardoor je niet meer kunt spreken van een instapmodel.

Naast de standaard iPad kun je ook kiezen voor de kleinere iPad mini, de lichtere iPad Air en de krachtige iPad Pro, zodat er voor iedereen wel iets te vinden is. Of je nu alledaagse gebruiker bent, professional, oudere of kind: er is een geschikte iPad voor jou. Weet je al wat je wil hebben? Bekijk dan ons overzicht iPad kopen.

iPad generaties

Er zijn inmiddels meerdere generaties en varianten van de iPad verschenen. Apple voorziet ze meestal van een nummering, dus iPad 9 en iPad 10 voor respectievelijk de modellen uit 2021 en 2022. Omdat dit bij de iPad Pro wel eens verwarring oplevert (bijv. de 11-inch 3e generatie valt samen met de 12,9-inch 5e generatie) kiezen wij ervoor om ze te nummeren. De allereerste iPad verscheen in 2010 en sindsdien zijn we tien generaties verder, met steeds weer nieuwe verbeteringen. Daarbij is het niet altijd nodig om de allernieuwste generatie te kopen: zoek je een gewoon een goede iPad waar je nog lang plezier van zult hebben, dan is het slim om het model van vorig jaar te kiezen omdat je daar relatief veel korting op krijgt.

Heb je al een iPad, maar weet je niet wat voor model het is? Kijk dan in ons overzicht iPad-modellen voor de verschillende kenmerken.

Niet meer beschikbaar bij Apple, maar mogelijk wel bij andere winkels:

Eerdere modellen zijn niet meer verkrijgbaar, maar je kunt ze nog wel als tweedehands iPad of als refurbished iPad tegenkomen.

Twijfel je of een iPad iets voor jou is? Bekijk onze iPad vergelijking en ontdek welke iPad modellen bij jou passen. Wil je een iPad kopen, dan hebben we daarvoor ook alle info op een rijtje gezet.

Bekijk ook iPad kopen in Nederland: prijzen, aanbiedingen en meer Wil je een iPad kopen? Dan vind je in dit artikel alle informatie over iPad-aanbiedingen en prijzen. Met actuele prijzen van de iPad Pro, iPad Air, het standaardmodel en de iPad mini. We helpen je in dit artikel met het kopen van de iPad die voor jou het meest geschikt is.

Standaard iPad

De eerste generaties van de iPad vormden voor veel mensen de eerste kennismaking met een tablet. Het is een ideale tablet om films te kijken, muziek te luisteren, boeken te lezen en te internetten en gamen. Via de App Store kon je vanaf het begin al duizenden apps installeren, waarvan een groot deel is geoptimaliseerd voor het grotere scherm. Gaandeweg is het scherm van de standaard iPad steeds groter geworden: van 9,7-inch naar 10,2-inch en het meest recent naar 10,9-inch. Bovendien zijn de recente modellen voorzien van Smart Connector waarop je een Smart Keyboard of Smart Keyboard Folio kan aansluiten.

De standaard iPad was altijd dé aanbeveling als je een goede en goedkope iPad zocht. Sinds 2022 is dat niet meer het geval: met een instapprijs van €589,- is dit een behoorlijk prijzige tablet geworden. Vandaar dat Apple ook het voorgaande model uit 2021 nog in het assortiment houdt voor bijvoorbeeld onderwijs en mensen die geen geavanceerde functies zoeken.

Je kunt nu kiezen uit:

iPad 2022 met 64GB of 256GB opslag: vanaf ca. €589

iPad 2021 met 64GB of 256GB opslag: vanaf ca. €439

Kies bij voorkeur de iPad 2021 als je gewoon een goede iPad zoekt. Zoek je het allernieuwste, in kekke kleurtjes en met een groter scherm, dan is de iPad 2022 iets voor jou. Maar de prijs ligt wel een stuk hoger en de verbeterde specs zijn niet nodig voor mensen die een goedkoop instapmodel zoeken.

Hieronder vind je de prijzen bij diverse winkels voor de 2021-versie. Voor de 2022-versie zijn nog geen aanbiedingen te vinden.

64GB spacegrijs 64GB zilver 256GB spacegrijs 256GB zilver

iPad mini

Met de komst van de iPad mini is er al sinds 2012 een kleinere variant van Apple’s populaire tablet. Deze heeft jarenlang een schermformaat van 7,9-inch gehad, maar in 2021 stapte Apple over naar een iets groter randloos 8,3-inch scherm. Hij is nog steeds compact genoeg om in je tas mee te nemen. De mini heeft de hoogste pixeldichtheid van alle iPads en is daarom ideaal om documenten en boeken te lezen.

Er zijn zes generaties van de mini verschenen. We raden aan om minimaal een iPad mini 5 uit 2019 te kiezen, omdat deze een recente chip heeft, waardoor je langer kunt profiteren van updates. De nieuwste iPad mini 2021 (6e generatie) is de beste keuze als je kleine iPad zoekt waar je lang plezier van wilt hebben, maar is ook iets duurder.

Dit zijn de adviesprijzen van de iPad mini 2021:

Bij de bekende (web)winkels ben je vaak goedkoper uit. Ook loont het de moeite om naar de verschillende kleuren te kijken. Soms heeft een winkel veel exemplaren van dezelfde kleur ingekocht en is er een leuke deal te krijgen. Eventueel zou je ook nog kunnen kiezen voor de vijfde generatie uit 2019, maar dan krijg je niet het nieuwe design.

64GB 2021 256GB 2021 64GB 2019 256GB 2019

iPad Air

De eerste Airs verschenen in 2013 en 2014 als een lichtgewicht alternatief voor de standaardmodellen. Daarna verscheen dit model een paar jaar niet, om in 2019 opeens weer een comeback te maken. Het nieuwste model is de vijfde generatie uit 2022, die bedoeld is voor mensen die nét iets meer eisen stellen maar nog niet toe zijn aan de Pro-modellen. De naam van deze tablet benadrukt het lage gewicht.

Het nieuwste model heeft een design met platte zijkanten en is in vrolijke kleuren verkrijgbaar, waaronder blauw en paars. Aan de binnenkant vind je een krachtige M1-chip die je ook in sommige Macs vindt. Meer informatie over de nieuwste iPad Air 2022 lees je in ons uitgebreide overzicht. Overigens is de generatie van 2020 ook nog een aanrader als je het nieuwe design wilt. Het model uit 2019 ziet er wat gedateerder uit.

64GB iPad Air 2022: vanaf €789,-

256GB iPad Air 2022: vanaf €989,-

iPad Air bij andere winkels:

iPad Air 2022 64GB prijzen

64GB, Spacegrijs 64GB, Sterrenlicht 64GB, Blauw 64GB, Roze 64GB, Paars

iPad Air 2022 256GB prijzen

256GB, Spacegrijs 256GB, Sterrenlicht 256GB, Blauw 256GB, Roze 256GB, Paars

iPad Pro

De eerste iPad Pro werd in september 2015 onthuld, aanvankelijk alleen in het formaat 12,9-inch. Het gigantische scherm maakte de tablet aantrekkelijk voor creatieve toepassingen zoals tekenen en productdesign. Begin 2016 verscheen ook een kleinere versie van de iPad Pro. Sindsdien zijn er meerdere generaties van de iPad Pro verschenen, waarbij Apple tegenwoordig steeds kiest voor de formaten 11-inch en 12,9-inch.

In 2021 nam Apple een radicale stap: de iPad Pro werd voorzien van een M1-chip, die daarvoor alleen in de Mac werd gebruikt. Dit geeft de iPad Pro zoveel performance, dat je de zwaarste toepassingen erop kunt gebruiken. In 2022 werd deze chip opgevolgd door de M2 voor nog betere prestaties, maar echt grote vernieuwingen zitten niet in dit model. We adviseren dan ook om naar de 2021-versie te kijken als je een betere deal wil hebben. Die was bij introductie namelijk voor een adviesprijs vanaf €899,- te koop en dat is een stuk lager dan de huidige adviesprijzen die Apple hanteert.

Dit zijn de iPad Pro prijzen:

11-inch iPad Pro 2022 kopen: vanaf €1.069,-

12,9-inch iPad Pro 2022 kopen: vanaf €1.469

De iPad Pro-modellen zijn ook te vinden bij deze winkels:

Het onderstaande overzicht helpt je om de voordeligste prijs te vinden voor eerdere iPad Pro-modellen, die vaak ook nog prima voldoen. Er zijn nog geen deals te vinden voor de iPad Pro 2022, maar je kunt al wel kijken naar de deals voor de iPad Pro 2021:

11-inch spacegrijs 11-inch zilver 12,9-inch

Wil je de prijzen van modellen met meer opslag weten, kijk dan even op onze pagina iPad Pro 2021.

iPad als laptopvervanger

De meeste mensen gebruiken hun laptop voor vrij eenvoudige taken zoals een e-mail beantwoorden of iets opzoeken op internet. Dat kan prima op een tablet en Apple benadrukt dan ook regelmatig het gemak als je je laptop thuis kan laten. Met extra toetsenbordjes kun je net zo efficiënt teksten intikken en met apps zoals Word, Pages en Safari kun je de meeste taken gewoon uitvoeren. Afhankelijk van je persoonlijke behoeften zou een tablet zelfs de Mac of Windows-pc helemaal kunnen vervangen. Zoek je een laptopvervanger, dan is de iPad Pro het meest geschikte model, hoewel de iPad Air ook steeds beter en completer wordt en veel Pro-functies overneemt.

Bekijk ook Nieuwe iPad Pro nu te koop: alles over prijzen, aanbiedingen en meer Kom alles te weten over de iPad Pro, de grotere professionele tablet van Apple. Alle informatie als je een iPad Pro wilt kopen, een goede aanbieding zoekt en welke modellen er zijn verschenen.

iPad voor films kijken

Voor het kijken van tv-programma’s, films en tv-series heb je helemaal geen televisiescherm nodig. Met een tablet op schoot heb je een persoonlijk scherm, ideaal voor in bed of op de bank. Bekende aanbieders zoals Netflix en YouTube zijn gewoon in de App Store te vinden. Je kunt ook je eigen filmcollectie bekijken met apps zoals Plex en Infuse. Voor deze toepassing is de iPad Air het meest geschikt. Vind je die te duur, dan is de standaard iPad ook een goede keuze.

Bekijk ook iPad Air 2022 kopen: de nieuwste iPad Air is er! De iPad Air 2022 is nu officieel te koop. Dit is de 5e generatie iPad Air, die net als de voorganger een 10,9-inch display heeft. Lees hier alle details, specs, prijs en meer over de nieuwe iPad Air 2022 en waar je de iPad Air 5 kan bestellen.

iPad voor kinderen

Een kinderoppas die altijd voor je klaarstaat, zo zou je tablets kunnen beschouwen. Kinderen zijn er gek op, omdat ze zelf kunnen kiezen welke filmpjes ze kijken en welke games ze spelen. Naast vermaak en het zoet houden van de kids kun je het apparaat ook gebruiken voor eductatieve apps. Kinderen hebben vaak niet het nieuwste model nodig: een iPad 2021 of ouder voldoet prima.

Bekijk ook Alles over de iPad 2021: dit is er nieuw De iPad 2021 is de negende generatie iPad en brengt een aantal verbeteringen aan de camera en de chip. Alles wat je moet weten over dit model lees je hier.

iPad voor senioren

Je bent zou oud als je je voelt: ook senioren zijn goed af met de allernieuwste iPad. Maar vaak gebruiken ouderen hun tablet toch net iets anders dan jongeren. Oftewel: minder Snapchat, minder hardcore gaming en meer FaceTime. Maak je hier vaak gebruik van, dan is een tablet met Center Stage-ondersteuning erg handig, zodat je altijd goed in beeld bent. De iPad 2021 en de iPad mini 2021 hebben dit, maar ook de iPad Air 2022 biedt die functionaliteit.

Een van de populairste toepassingen van de iPad is dan ook videobellen. FaceTime kan handig zijn om contact te houden met opa en oma, of om gesprekken te voeren als je voor langere tijd op reis bent. Je kunt de tablet de rest van de dag natuurlijk ook gebruiken als digitaal fotolijstje. Spelletjes als Wordfeud worden er ook veelvuldig op gespeeld. We hebben een apart artikel over het kiezen van een iPad voor ouderen en senioren.

Bekijk ook Zo kies je de beste iPad voor ouderen De iPad is ideaal voor ouderen, zoals opa's en oma's of ouders op leeftijd. In deze gids leggen we uit hoe je de beste iPad voor senioren kiest en hoe je zorgt dat ouderen het leuk vinden om een iPad te gebruiken.

iPad om boeken te lezen

Lees je graag een boek en heb je nog geen e-reader? Dan is een tablet een goed alternatief om langere teksten te lezen en bovendien de mogelijkheid te hebben om allerlei andere apps te installeren. Daardoor is een tablet veelzijdiger van een e-reader. Apple levert de Boeken-app mee, maar je kunt ook gebruik maken van de Kindle-app of apps van Nederlandse aanbieders zoals Bol.com. Alles over ebooks lezen op de iPad lees je in een apart artikel. De iPad mini 2021 heeft afmetingen die vergelijkbaar zijn met de meeste ereaders en een hoge pixeldichtheid, waardoor teksten mooi scherp zijn. Je zou ook de iPad mini 2022 kunnen kiezen, maar die is voor een e-reader wat overkill.

Bekijk ook Alles over de iPad mini 2021: Apple's kleinste tablet met nieuw design De iPad mini 2021 is de meest recente kleine tablet van Apple. uitgebracht. Dit nieuwe model is de opvolger van de geliefde iPad mini uit 2019 en heeft diverse verbeteringen en een compleet nieuw design gekregen. Hier lees je wat er nieuw is!

iPad accessoires

Apple heeft een aantal accessoires uitgebracht, waaronder de Apple Pencil en Smart Keyboard, die inmiddels geschikt zijn voor bijna alle recente modellen. Daarnaast heeft Apple diverse hoesjes van leer, siliconenrubber en kunststof gemaakt om je tablet te beschermen. Behalve van Apple zelf zijn er ook accessoires van fabrikanten zoals Logitech, Incase en Tech21. Accessoires die moeten worden aangesloten op de Smart Connector zijn alleen geschikt voor de modellen met deze aansluiting. Dit geldt bijvoorbeeld voor Apple’s Smart Keyboard.

Voor de nieuwste Pro-modellen (en de iPad Air 2022) heeft Apple het Magic Keyboard voor iPad uitgebracht. Dit is een volledig toetsenbord met schaarmechanisme, toetsenverlichting en een ingebouwde trackpad. Bovendien zit er nog een usb-c aansluiting op waarmee je externe apparaten kan aansluiten. Deze toetsenbordhoes werkt net als het Smart Keyboard met de Smart Connector, dus je hoeft hem niet aparte op te laden. Meer over dit toetsenbord lees je in onze overzichtspagina.

Bekijk ook Apple's nieuwste Magic Keyboard voor iPad: het nieuwe Magic Keyboard Folio Met het iPad Magic Keyboard met ingebouwde trackpad kun je comfortabel typen. Apple heeft voor de iPad 2022 een nieuw Magic Keyboard Folio uitgebracht, met een nieuw design en meer knoppen. Lees hier alles over de beste prijzen voor het Magic Keyboard voor iPad, de modellen, de functies en meer.

Heb je na het lezen van dit overzicht nog meer vragen? Bekijk onze iPad vergelijking en ontdek welke iPad modellen er zoal verkrijgbaar zijn. Wil je een iPad kopen, dan hebben we daarvoor ook alle info op een rijtje gezet.

