De Nederlandse COVID-19 app die in ontwikkeling is, zal gebruik maken van de API die Apple en Google ontwikkeld hebben. Dat heeft minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid bekendgemaakt

Update 15:00 uur: Ook Duitsland, Italië, Oostenrijk, Finland, Portugal, Verenigd Koninkrijk, Estland en Zwitserland gaan de oplossing van Apple en Google gebruiken. Zij hebben zich achter een gezamenlijke roadmap geschaard. Het Verenigd Koninkrijk wilde eerst een andere aanpak volgen, maar is nu toch overstag gegaan. Nederland wordt daarbij echter niet genoemd. Frankrijk heeft bewust voor een andere insteek gekozen.

Nederlandse corona-app gebaseerd op Apple en Google

De app zal open source zijn, zodat iedereen die dat wil de werking van de app kan controleren. De app is bedoeld voor contactonderzoek en werkt met Bluetooth. De Jonge belooft in een brief aan de Kamer dat hij eind deze maand meer bekend zal maken over de app. Voor eind mei moet er een proof-of-concept klaar zijn. Het is voor het eerst dat de minister uitspraken doet over de oplossing van Apple en Google. Tot nu toe waren weinig details bekend over de aanstaande app.



Volgens De Jonge moet de app bij bijna 60 procent van de bevolking op de smartphone staan om effect te hebben. Dat nu voor het systeem van Apple en Google is gekozen is goed nieuws, want dat betekent dat het ook op iPhones goed gaat werken. Alleen dan is het namelijk mogelijk om de tool op de achtergrond te laten werken, zonder dat je toestel steeds ontgrendeld hoeft te zijn. Eerdere apps die bijvoorbeeld in Singapore en Frankrijk zijn ontwikkeld, leveren problemen op bij iPhone-gebruikers vanwege de strenge beveiliging bij Apple.

De oplossing van Apple en Google maakt gebruik van anoniem gemaakte ID’s die op het toestel gegenereerd worden. Telefoons wisselen die ID’s uit als ze een bepaalde tijd bij elkaar in de buurt zijn. Zo is achteraf na te gaan of je bij een ‘besmette ID’ in de buurt bent geweest.

Als iemand positief is getest moet hij of zij dit in de app aangeven, zodat anderen gewaarschuwd kunnen worden. Er zijn beveiligingen ingebouwd om te voorkomen dat mensen voor de grap valse besmettingen kunnen melden. Het systeem legt niet de locatie van gebruikers vast, maar alleen de ID’s, die niet op een bepaalde persoon terug te voeren zijn.

De app is bedoeld om contactonderzoek van de GGD de ondersteunen. Normaal gaat de GGD bij mensen langs om te kijken met wie een besmette persoon in contact is geweest, waarna er (eveneens persoonlijk) contact wordt opgenomen met deze mensen, om te kijken of ze ook besmet zijn. De app gaat dit werk ondersteunen, maar legt ook nieuwe connecties bloot. Als je bijvoorbeeld een halfuur bij een vreemde persoon in de bus hebt gezeten, weet je niet wie dit was. Maar de app kan wel op basis van de anonieme ID aangeven dat de persoon besmet was.

Het systeem gaat live in iOS 13.5, dat nu nog in beta is.