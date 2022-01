Apple brengt jaarlijks met watchOS-updates een aantal handige verbeteringen en nieuwe functies naar de Apple Watch. watchOS 9 belooft weer een mooie update te worden voor de Apple Watch en hier lees je alles over deze update!

watchOS 9 in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van watchOS 9:

Eerstvolgende grote update voor de Apple Watch

Nieuwe functies voor gezondheid, sport en productiviteit verwacht

Mogelijk nieuwe wijzerplaten met meer mogelijkheden

Release in september of oktober 2022 verwacht

Geschikte apparaten voor watchOS 9

Apple brengt watchOS 8 later dit jaar uit voor de Apple Watch Series 3 en nieuwer. Dat betekent dat er geen toestel afvalt ten opzichte van watchOS 7. Dit zijn de geschikte watchOS 8-apparaten:

Apple Watch Series 7

Apple Watch Series 6

Apple Watch SE

Apple Watch Series 5

Apple Watch Series 4

Apple Watch Series 3

De verwachte Apple Watch Series 8 draait standaard al op watchOS 9.

We verwachten dat de Apple Watch Series 3 ook nog gewoon een update krijgt, aangezien Apple dit model nog steeds verkoopt. Een actueel product dat meteen na aanschaf niet meer te updaten is, zou onlogisch zijn. Door de updatebestanden kleiner te maken zal Apple proberen om de huidige ruimteproblemen van de Series 3 te omzeilen.

watchOS 9 release

Apple zal watchOS 9 naar verwachting in het najaar van 2022 officieel uitbrengen. Wij gokken op september of oktober, net als voorgaande jaren. Alle geschikte modellen zijn dan meteen te updaten naar de definitieve versie.

In de zomermaanden van 2022 zullen er beta’s beschikbaar komen waarmee je de nieuwe functies alvast kunt testen. Voor mensen die niet als ontwikkelaar geregistreerd staan zijn er publieke beta’s van watchOS.

watchOS 9 functies

Er zijn nog geen geruchten over uitgelekte functies van watchOS 9, maar we kunnen al wel een round-up geven van onderdelen die aan een update toe zijn of nieuwe functies waar we op zitten te wachten:

Meer opties voor HomeKit, Wallet, Fitness+ en andere diensten.

Toetsenbord in het Nederlands: het huidige schermtoetsenbordje op de Apple Watch Series 7 is alleen in het Engels te gebruiken. We hopen dat er in watchOS 9 meer talen bij komen, waaronder Nederlands.

Nieuwe wijzerplaten: dit is vaste prik, Apple brengt elk jaar wel één of meer nieuwe wijzerplaten uit, afgestemd op de nieuwste hardware.

Widgets op de Apple Watch: dezelfde widgets die je nu op het beginscherm van je iPhone hebt, zou je ook op de Apple Watch kunnen gebruiken. Dit concept laat het zien:

Notities-app: het zou handig zijn om je notities ook op de Apple Watch te kunnen bekijken.

Een losse Gezondheid-app, met een vereenvoudigd dashboard voor je stats zoals slaapgegevens en symptomen. Deze gegevens worden veelal door je Apple Watch verzameld, dus waarom zou je ze daar niet kunnen raadplegen?