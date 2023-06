Verrassing: Apple heeft voor de Apple TV deze keer veel nieuwe functies aangekondigd. In tvOS 17 vind je een nieuwe app, nieuwe standaardfuncties en meer. Op deze pagina nemen we de verbeteringen in tvOS 17 met je door, die later dit jaar naar de Apple TV komen.



tvOS 17 functies

De Apple TV krijgt een bijgewerkt beginscherm, waarbij het Bedieningspaneel een meer prominente plek krijgt. Rechtsboven zie je een nieuwe knop met de huidige gebruiker en de mogelijkheid om te switchen tussen verschillende onderdelen, zoals het bekijken van je HomeKit-camera, wisselen van AirPods en schakelen tussen gebruikers. Ook handig is dat de FaceTime-app naar deApple TV komt, met ondersteuning voor Continuïteitscamera. Daarmee gebruik je je iPhone-camera om via de tv te FaceTimen. Ook apps van derden kunnen hier gebruik van maken, waardoor videoconferencing op de Apple TV mogelijk wordt.

Een andere handige functie is Zoek mijn Afstandsbediening. Je kan met de Zoek mijn-app de locatie van een afstandsbediening achterhalen, vermoedelijk via een Bluetooth-verbinding. Dit zal op een soortgelijke manier werken als bij de eerste generatie AirPods, waarmee je via een blauw scherm en witte stip kan zien hoe dichtbij je bij de afstandsbediening bent.

