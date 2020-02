Er is al jaren een strijd gaande tussen onafhankelijke reparatiebedrijven en Apple. Apple wil het liefst dat je voor een iPhone reparatie langs gaat bij een officiële erkende dealer, maar die zijn vaak een stuk duurder. Bij onofficiële partijen worden nu alleen nog onderdelen gebruikt die niet door Apple zelf geleverd worden, waardoor sommige functies mogelijk niet goed werken. Voor deze partijen is het reparatieprogramma voor onafhankelijke Apple-reparateurs (Independent Repair Provider; IRP) in het leven geroepen, maar Motherboard ontdekt dat de voorwaarden om hieraan deel te nemen nogal strikt en veeleisend zijn.



Voorwaarden Apple’s programma voor onafhankelijke reparateurs

Motherboard kreeg inzage in een contract dat deelnemende bedrijven moeten ondertekenen. Advocaten die Motherboard gesproken heeft noemen het contract “krankzinnig” en “bezwaarlijk”, omdat dit contract Apple meer controle geeft over de bedrijven die deelnemen. Apple mag bijvoorbeeld onaangekondigd inspecties uitvoeren, om te controleren of er geen verboden onderdelen gebruikt worden. Is dat wel het geval, dan kan Apple hiervoor een hoge boete opleggen.

Het probleem zit hem echter in het geval een bedrijf besluit om uit het programma te stappen. Zelfs dan heeft Apple nog de mogelijkheid om gedurende vijf jaar lang inspecties uit te voeren. Dat is dus zelfs als een bedrijf niet meer mee doet, waardoor hij boetes kan krijgen voor het gebruik van verboden onderdelen. Hierdoor kan een bedrijf zijn werk niet goed meer uitvoeren.

Bovendien moeten deelnemende partijen duidelijk maken dat ze geen officiële Apple erkende serviceprovider zijn. Voordat een reparatie uitgevoerd mag worden, moet een klant bovendien schriftelijk duidelijk maken dat hij of zij begrijpt dat de reparaties niet door een erkend bedrijf uitgevoerd worden. Dat is ook opmerkelijk, aangezien de reparateurs wel bij Apple in training moeten. Met dergelijke voorwaarden maken bedrijven eigenlijk duidelijk dat je maar beter niet bij hen langs kunt gaan.

Bedrijven die zich aansluiten moeten ook alle verboden producten in de ban doen. De bewoording in het contract over dergelijke onderdelen is erg algemeen. In feite kan een bedrijf dan dus ook geen reparaties met onofficiële onderdelen meer doen voor bijvoorbeeld Android-toestellen. Volgens advocaat Kit Walsch geeft dit contract Apple de kracht om bedrijven kapot te maken.

Apple reageert op contract

Motherboard heeft Apple om een reactie gevraagd. Apple wilde niet inhoudelijk reageren op de vragen van de website en wilde ook niet aangeven of het contract juist is. Wel zegt Apple dat ze “enthousiast zijn over de eerste reacties en de hoge mate van interesse” van deelnemende bedrijven, maar geeft tegelijkertijd ook aan dat ze met de partijen samenwerken om het taalgebruik te verbeteren.

Het Independent Repair Provider programma is momenteel alleen nog actief in de Verenigde Staten. Apple heeft wel plannen om dit uit te breiden naar andere landen, maar wanneer is nog onduidelijk.

