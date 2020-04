Sommige LG-televisies uit 2018 krijgen toch nog AirPlay 2 en HomeKit

LG-update voor televisies uit 2018

De LG-update voor televisies uit 2019 kwam vorig jaar zomer beschikbaar. Daarmee leek bij LG de kous af: de fabrikant zei dat ze “niet konden garanderen” dat er op oudere modellen een fijne gebruikerservaring geleverd zouden worden. Alleen de nieuwere modellen zouden ondersteuning voor HomeKit en AirPlay 2 krijgen. Maar nu lijkt de fabrikant toch een helpende hand toe te steken voor mensen die een wat oudere televisie hebben en misschien heeft dat wel te maken met een petitie, die door meer dan 20.000 mensen werd ondertekend. Ook bepaalde modellen uit 2018 krijgen de update. Dat blijkt uit een supportdocument dat LG op de website heeft gezet.



Het gaat om diverse smart-tv’s uit 2018, namelijk de LCD-modellen met SK en UK in het typenummer en de OLED-modellen met B8 en Z8. Deze tv’s draaien op webOS 4.0. De software zal in de meeste landen beschikbaar komen en wordt in oktober 2020 verwacht. Er zijn slechts enkele uitzonderingen waar de update niet uit komt: China, Iran, Soedan, Syrië en Venezuela.

Bepaalde LG-televisies uit 2018 krijgen later dit jaar ook de TV-app, zodat een nog grotere groep mensen naar de dienst Apple TV+ kan gaan kijken.

AirPlay 2 zorgt ervoor dat je video’s, muziek, podcasts en andere content direct vanaf je iPhone, iPad en Mac kunt streamen naar een televisie. Je hebt dan geen Apple TV meer nodig. De HomeKit-ondersteuning zorgt ervoor dat je makkelijk het geluidsvolume, de bron en de aan/uitknop kunt regelen, zonder dat je een andere afstandsbediening nodig hebt. Je regelt het dan via de Woning-app op je iPhone.