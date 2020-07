Wil je de publieke beta's installeren van iOS 14, iPadOS 14 en macOS Big Sur? In deze tip leggen we uit hoe je je voorbereidt op de publieke beta's van deze softwareversies en hoe je je aanmeldt voor het publieke betaprogramma. Uiteraard vertellen we ook hoe je de publieke beta's kunt installeren.

Als gewone gebruiker kun je ook meedoen aan het betaprogramma van Apple. Je kunt vanaf juli 2020 betaversies van iOS 14, iPadOS 14 en macOS Big Sur proberen en de diverse vernieuwingen alvast bekijken. Hoe doe je mee aan het publieke betaprogramma, hoe bereid je je voor op de publieke beta van iOS 14 en hoe kun je de publieke beta’s installeren?

Wanneer kan ik de publieke beta van iOS 14 installeren?

De eerstvolgende grote beta’s zijn nu al beschikbaar gesteld:

Daarnaast komen er publieke beta’s aan van:

Je kunt het hele jaar meedoen aan de publieke beta’s, maar de zomermaanden zijn het meest interessant. In juni kondigt Apple altijd de nieuwe functies van iOS, iPadOS, tvOS, watchOS en macOS aan. Vlak daarna verschijnen de ontwikkelaarsbeta’s en de publieke beta’s waarmee je de nieuw aangekondigde functies meteen kunt proberen. De beta’s die in de zomermaanden verschijnen zijn het meest interessant, omdat ze allerlei nieuwe functies bevatten die je dan al meteen kunt proberen.

Als in het najaar (september/oktober) iOS 14 final officieel is uitgebracht voor het grote publiek gaat Apple door met het testen van beta’s. Dit zijn kleinere updates waarin vooral foutjes worden opgelost, zogenaamde bugfixes. Je kunt hier als publieke betatester ook aan meedoen, maar inhoudelijk zijn ze minder spannend.

Hoe kan ik mij voorbereiden op de publieke beta van iOS 14?

Voordat je aan de slag gaat met de publieke beta van iOS 14, is er een aantal dingen die je moet doen om je voor te bereiden op de installatie van deze beta.

1. Gebruik het liefst een testtoestel

Wil je meteen vanaf de eerste publieke beta aan de slag, dan is het aan te raden om dit te doen op een testtoestel. De beta kan nog bugs bevatten en apps zijn nog niet geoptimaliseerd, waardoor ze mogelijk niet goed werken. Bij een toestel dat je dagelijks gebruikt en hard nodig hebt, kan dat problemen opleveren. Heb je geen testtoestel, dan kun je de beta ook installeren op je dagelijkse iPhone of iPad.

2. Zorg voor een backup in iTunes

Maak voordat je aan de slag gaat, een iPhone-backup op de desktop, gemaakt met de meest recente stabiele versie van iOS 13. Door een backup te maken, kun je altijd weer terug als de publieke beta toch niet bevalt. Je kan een backup in iOS 13 overigens niet terugzetten op een toestel waar al iOS 14 op gedraaid heeft, dus het is mogelijk dat je data kwijtraakt. Door je iPhone te herstellen kun je debackup terugzetten en is je iPhone weer net zo als vóór het installeren van de beta.

Bekijk ook Zo maak je een lokale backup van je iPhone of iPad (reservekopie) Wil je dat de gegevens op je iPhone of iPad niet verloren kunnen gaan? Lees dan in deze tip alles over een lokale backup maken op je Mac met iTunes of Finder. Van automatische backups tot het terugzetten van je reservekopie. Draadloos of via een kabeltje: zo maak je lokale backups en raak je nooit meer gegevens kwijt!

Het voordeel van een handmatige backup op de desktop is dat de kans een stuk kleiner is dat deze automatisch overschreden wordt door een nieuwe backup. Bij een iCloud-backup is de kans wel dat dit gebeurt. We raden daarom aan om altijd een iTunes-reservekopie te maken.

3. Hou je Apple ID-gegevens bij de hand

Om de beta te kunnen installeren, moet je je Apple ID-gegevens bij de hand hebben. Dat geldt dus voor zowel je Apple ID als het bijbehorende wachtwoord. Weet je deze niet, zoek deze dan op. Zorg er ook voor dat je een geschikt toestel hebt. iOS 14 is waarschijnlijk geschikt vanaf de iPhone 6s en iPhone SE tot aan de allernieuwste iPhone. In ons artikel lees je meer over de geschikte iOS 14 toestellen.

Bekijk ook Deze iPhones en iPads zijn geschikt voor iOS 14 en iPadOS 14 iOS 14 zal op alle iPhones draaien die ook iOS 13 ondersteunen, maar het aantal ondersteunde iPads neemt af. In dit artikel lees je of jouw iPhone of iPad geschikt is voor iOS 14 of iPadOS 14.

iOS 14 publieke beta installeren

Iedereen kan zich gratis aanmelden voor het publieke betaprogramma en je hoeft hiervoor niet als ontwikkelaar geregistreerd te staan. Deze stappen gelden voor zowel de iOS 14 beta als de iPadOS 14 beta.

Zo meld je je aan:

Maak eerst een backup van je toestel via iTunes. Je kan deze ook archiveren, zodat je zeker weet dat deze backup altijd behouden blijft. Ga naar iTunes > Voorkeuren > Apparaten en klik met je rechter muisknop op de backup en selecteer Archiveer. Ga op je iPhone of iPad naar de webpagina van het Apple Beta Software Program (beta.apple.com). Verwijder eventueel al aanwezige betaprofielen (via Instellingen > Algemeen > Profielen) van de vorige grote versie van iOS, macOS, tvOS en/of watchOS, als die aanwezig zijn. Tik op de knop Sign up en voer je Apple ID-gegevens in.

Je komt nu op een niet-mobiel-geoptimaliseerd formulier waar je je iCloud-inloggegevens moet invullen. Tik op Sign in. Heb je tweestaps- of tweefactorauthenticatie ingeschakeld voor je Apple ID, dan zul je eerst moeten bevestigen met een code. Je komt nu op de pagina voor publieke beta’s. Het tabblad iOS is al geselecteerd. Kies rechtsboven voor Enroll Your Devices. Je moet het menu eventueel naar links scrollen.

Op de pagina Enroll your Devices tik je op de knop Download profile om het benodigde profiel te installeren. Installeer het profiel op je iPhone of iPad. Na het installeren van het profiel ga je naar Instellingen > Algemeen > Software-update. Je iPhone checkt dan op de meest recente publieke beta.

Ga naar Instellingen > Algemeen > Software-update om steeds nieuwe publieke beta’s te downloaden. Nieuwe beta’s komen meestal eerst beschikbaar voor geregistreerde ontwikkelaars en een paar uur later ook voor jou als publieke betatester. Via de Feedback-app kun je gevonden foutjes doorgeven aan Apple, maar dit is niet verplicht.

Ging het allemaal wat te snel? Check dan onze uitlegvideo waarin we stap voor stap laten zien hoe je een publieke beta installeert.



Werkt de video niet? Bekijk ook de directe post op onze Instagram-pagina.

MacOS Big Sur publieke beta installeren

Het installeren van de macOS Big Sur publieke beta op de Mac werkt eigenlijk op dezelfde manier. Ook hier moet je je apparaat aanmelden in het ‘enroll’-proces waarna je de software kunt downloaden uit de Mac App Store.

Dit zijn de stappen in iets verkorte vorm:

Maak eerst een backup van je Mac. Ga op je Mac naar de webpagina van het Apple Beta Software Program (beta.apple.com) en meld je aan. Je komt nu op de webpagina voor publieke beta’s. Zorg dat het tabblad macOS geselecteerd is en ‘enroll’ je Mac. Dit houdt in dat je je Mac aanmeldt als testtoestel voor de publieke beta’s. Volg de stappen om de macOS publieke beta te installeren.

Ook in dit geval kun je je afmelden als je later spijt krijgt. Installeer je liever geen publieke betaversies, dan kun je ook gewoon wachten op de definitieve versies. Deze volgen bij kleine tussentijdse releases meestal een tot twee maanden na de eerste beta’s. Bij grote releases zullen er heel veel beta’s uitkomen en kan het wel drie tot vier maanden duren voordat de definitieve versie voor het grote publiek beschikbaar is.

Bekijk ook Zo installeer je macOS Big Sur op een partitie, volume of schijf macOS Big Sur is als beta al te downloaden. Durf je de overstap nog niet volledig aan, dan raden we aan om Big Sur te installeren op een aparte partitie, een apart volume of op een externe schijf. Zo kan er niets misgaan.

Help, ik wil terug! Hoe kan ik mij afmelden voor de iOS 14 publieke beta?

Krijg je spijt? Dan is er geen man overboord: zolang de (publieke) beta loopt kun je je op elk moment afmelden van publieke beta’s. Hou er wel rekening mee dat backups die met iOS 14 zijn gemaakt niet bruikbaar zijn in iOS 13. Hou dus een goede backup die je met iOS 13 hebt gemaakt achter de hand als je bezig wilt gaan met de beta’s van iOS 14 en gebruik een toestel dat je niet dagelijks nodig hebt. Het teruggaan naar een oudere versie heet downgraden.

In ons artikel over downgraden van iOS lees je precies hoe je terug kunt gaan van de publieke beta van iOS 14 naar de meest recente definitieve versie van iOS 13. Tijdens het hele proces kun je ook je backup terugzetten die je gemaakt hebt voordat je de publieke beta geïnstalleerd had.

Zijn publieke beta’s veilig om te installeren?

Vooral de grote beta-updates van iOS zijn aantrekkelijk om te installeren, omdat daarin de meeste nieuwe functies zitten. Hou er wel rekening mee dat het om betaversies gaat, dus er kunnen nog foutjes in zitten.

Installeer daarom NIET op een toestel dat je dagelijks nodig hebt en hou er rekening mee dat je soms wat data kunt kwijtraken, omdat Apple bepaalde onderdelen kan resetten. Ook moet je er rekening mee houden dat je niet altijd backups kunt terugzetten. Op het moment dat de eerste publieke beta van iOS 14 beschikbaar is, kun je altijd weer terug naar iOS 13. Maar je kunt in dat geval alleen backups gebruiken die met iOS 13 zijn gemaakt. Dit zijn dus backups die zijn gemaakt vóórdat je met de beta’s bezig ging en ze kunnen al een paar dagen of weken oud zijn.

Voor beta’s op de Mac kun je het beste een aparte partitie gebruiken.

Wat zijn de gevolgen van het installeren van de publieke beta?

Het installeren van de publieke beta heeft geen gevolgen. Er zijn wel enkele zaken waar je rekening mee moet houden als je de publieke beta installeert. Publieke beta’s zijn bijvoorbeeld beperkt houdbaar, wat betekent dat deze na verloop van tijd verloopt. In de praktijk merk je hier niks van, omdat Apple op tijd nieuwe beta’s uitbrengt of de definitieve versie beschikbaar stelt.

Waar je ook rekening mee moet houden is dat de batterijduur van je toestel korter is. Beta’s zijn nog niet geoptimaliseerd, zoals dat wel het geval is met definitieve versies. Bij een beta doe je daardoor korter met je batterij, waardoor je hem vaker moet opladen. Bovendien zijn veel functies vaak nog niet goed of helemaal niet vertaald. Knoppen zijn dan Engels of raar geformuleerd. Tot slot kan Apple sommige functies resetten, zoals nieuwe cloudfuncties waardoor je mogelijk gegevens kwijtraakt. Je kunt beta’s daardoor het beste installeren op testtoestellen en zorgen dat je regelmatig nieuwe backups hebt.

Check ook ons artikel met iOS beta problemen met de meest voorkomende problemen waar je tegenaan kunt lopen.

Bekijk ook iOS 13 beta problemen: dit kun je eraan doen Is je batterij door de iOS 13 beta sneller leeg? Doen apps het niet meer als je iPadOS 13, of vallen de prestaties tegen? In dit artikel leggen we uit welke iOS 13 beta problemen er zijn en hoe je hiermee omgaat.

