Refurbished iPhones steeds populairder

Voel je je schuldig dat je eigenlijk niets met Earth Day 2020 hebt gedaan en dat je momenteel meer bezig bent met gezondheid en hygiëne dan met het milieu? Denk er dan eens aan om je bureaula leeg te ruimen en je gebruikte iPhones weer beschikbaar te stellen voor de volgende persoon. Je kunt je iPhone inleveren voor recycling of aanbieden bij een handelaar in refurbished iPhones. Die knapt ‘m weer op, zodat iemand anders er plezier van kan hebben. Er is momenteel veel vraag naar goedkope toestellen, voor mensen die willen videobellen met opa, oma en de (klein)kinderen. Refurbished is dan ideaal!

Steeds meer mensen kiezen voor een refurbished iPhone in plaats van een nieuwe of tweedehands iPhone. Dat is slim, want refurbished iPhones zijn vaak veel goedkoper en helemaal nagekeken. Tegenwoordig is het zelfs mogelijk om een refurbished iPhone met abonnement te kopen, waardoor je veel goedkoper uit bent. In deze refurbished koopgids lees je alles over het kopen van een refurbished iPhone en geven we tips waar je op moet letten.

Wat is refurbished?

Een refurbished iPhone kan een voordelige keuze zijn, maar het zoeken naar een goed toestel kost wel wat moeite. Het aantal aanbieders van refurbished iPhones is in korte tijd explosief gegroeid en ze hanteren vaak verschillende begrippen als het om de kwaliteit gaat. Sommige webwinkels spreken over ‘renewed’ of ‘remarketed’, terwijl je bij Apple zelf ook wel de termen ‘remanufactured’ en ‘gereviseerd’ tegenkomt. Vaak wordt daarmee hetzelfde bedoeld, maar check even onze tip om te voorkomen dat je voor een onaangename verrassing komt te staan. Wil je een iPhone die vrijwel in nieuwstaat verkeert, dan moet je op een aantal punten letten. Heb je bijvoorbeeld recht op garantie? En is het toestel altijd vrij van krassen?

Refurbished iPhone aanbieders

Er zijn heel veel aanbieders van refurbished producten. Je kunt onder andere terecht bij:

Let bij het kiezen van een aanbieder op de volgende punten:

Remanufactured iPhones

Apple hanteert de term remanufactured iPhones. Dit zijn in feite refurbished toestellen waarin onderdelen zijn hergebruikt. Er kan bijvoorbeeld een nieuw scherm en een nieuwe batterij in zitten. Refurbished iPhones met de goedkeuring van Apple krijgen het label Certified Pre-Owned iPhone. Deze modellen zijn verkrijgbaar via diverse webwinkels en zijn op tientallen punten nagekeken. Je weet dus wat je krijgt.

Gereviseerde iPhones bij Apple

Bij Apple kom je ook wel de term ‘gereviseerde iPhone’ tegen. Ook hierbij is het toestel grondig nagekeken en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. In de Apple Store vind je bovendien gereviseerde iPads, MacBooks en andere Apple-producten. Ook daarmee kun je met een leuke korting in het bezit komen van een iPhone met dezelfde ervaring als ‘nieuw’. Bij webshops kun je namelijk ook exemplaren zonder doosje aantreffen.

Refurbished: hierop moet je letten

Er is nog veel onduidelijkheid over refurbished iPhones. Dat komt omdat het aantal aanbieders flink is gegroeid, maar ook omdat elke partij andere normen hanteert voor de kwaliteit die ze leveren, de meegeleverde accessoires, de bedenktijd en de garantie die je krijgt. Om je te helpen om een goede, gereviseerde iPhone te vinden hebben we de belangrijkste zaken voor je op een rijtje gezet, zoals de betrouwbaarheid, prijs, kwaliteit en garantie.

Refurbished is iets anders dan tweedehands. Bij een gereviseerde iPhone weet je zeker dat alle onderdelen zijn gecheckt en dat er niets aan mankeert. Ook krijg je vaak 1 of 2 jaar garantie. Alle onderdelen zijn schoongemaakt, gerepareerd en zo nodig vervangen door nieuwe onderdelen. Dat is niet het geval als je een tweedehands iPhone op Marktplaats koopt, want dat is vaak een gebruikt toestel van een particulier. De eigenaar verkoopt het toestel zonder dat het is opgeknapt of nagekeken. Daardoor kun je te maken krijgen met krassen op de behuizing, een versleten accu of andere kleine defecten. Je krijgt bij een tweedehands iPhone van Marktplaats ook geen garantie.

Refurbished iPhone keurmerk

Er is sinds begin 2018 gewerkt aan een keurmerk voor refurbished iPhones. Sinds maart 2019 zijn hiervoor de eerste certificaten uitgereikt aan Leapp, Forza en Renewd. Het Ministerie van Economische Zaken en Techniek Nederland (de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel) zijn initiatiefnemers. De plannen voor een refurbished keurmerk zijn ontstaan na een rapport waarin de Consumentenbond concludeerde dat refurbished iPhones vaak van wisselende kwaliteit zijn.

Hoe wordt refurbishing gedaan?

Nederlandse aanbieders van refurbished iPhones hanteren ongeveer dezelfde werkwijze: ze kopen grote partijen toestellen in, controleren ze op diverse punten en knappen ze op. De toestellen zijn vaak afkomstig van retourpartijen van fabrikanten en winkeliers. Soms zijn het gloednieuwe toestellen die iemand na een paar dagen alweer terug heeft gestuurd naar de winkelier, maar die niet meer als ‘nieuw’ verkocht kan worden. Ook kunnen de toestellen afkomstig zijn bedrijven, die een partij zakelijke iPhones hebben vervangen door een nieuwer exemplaar.

Zo nodig wordt het toestel volledig gewist en schoongemaakt, de nieuwste iOS-versie komt erop te staan en de behuizing wordt nauwkeurig geïnspecteerd. Ook het scherm, de werking van de knoppen en de levensduur van de accu worden gecheckt. Sommige webwinkels vervangen de batterij van de iPhone door een nieuw en origineel exemplaar, maar er zijn ook partijen die alleen de direct zichtbare schade repararen. In dat geval kun je te maken krijgen met een versleten batterij die niet meer zo goed presteert.

Conditie van refurbished toestel

Een refurbished iPhone is nagekeken door experts en zo nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Daarbij wordt de conditie vaak uitgedrukt in een grade. Grade A is dat het toestel er als nieuw uitziet, terwijl grade B zichtbare krassen op de behuizing kan hebben. Bij een grade C iPhone is er sprake van zware gebruikssporen. Zo’n beschadigd toestel die intern nog goed functioneert kan voor sommige mensen toch aantrekkelijk zijn, omdat de prijs veel lager ligt. Denk bijvoorbeeld aan een iOS-ontwikkelaar die een gebruikt toestel nodig heeft om apps te testen. Het toestel hoeft er dan niet zo mooi uit te zien. Ga je erg slordig met je toestel, dan kan het ook aantrekkelijk zijn om voor een reeds beschadigd toestel te kiezen.

Beschikbaarheid refurbished iPhone

Aanbieders van refurbished iPhones kopen vaak grote partijen op, die ze vervolgens repareren en weer geschikt maken voor de verkoop. Zo zul je merken dat van sommige modellen een veel groter aanbod aanwezig is, bijvoorbeeld van de iPhone 7. Ook zal er meer aanbod zijn van toestellen met weinig opslagruimte, zoals 16GB en 32GB. We raden echter aan om voor de (schaarsere) modellen met meer opslagruimte te kiezen, omdat die relatief goedkoop zijn. Bij nieuwe modellen betaal je al snel 100 euro meer voor extra geheugen, maar bij oudere modellen is dat prijsverschil veel kleiner.

Ook zul je niet snel een nieuw toestel zoals de iPhone 11 refurbished vinden. Van nieuwere iPhones zijn nog geen grote partijen op de markt, waardoor er minder aanbod is. In het begin zal een refurbished iPhone 11 nauwelijks goedkoper zijn dan een nieuw exemplaar. Hoe ouder het model, hoe goedkoper. Soms kun je geluk hebben als een aanbieder een grote partij refurbished iPhones heeft opgekocht en er vanaf wil.

Prijzen refurbished iPhones

Er is eigenlijk maar één reden waarom je voor een gereviseerd toestel kiest: omdat de prijs een stuk lager ligt dan bij een nieuw exemplaar. De prijzen van refurbished iPhones verschillen per aanbieder, maar ze zijn altijd goedkoper dan nieuwe iPohnes. Het loont de moeite om goed te zoeken en te vergelijken. De meeste aanbieders beschikken over een wisselend aanbod en stemmen de prijzen af op het aanbod. Let bij het kiezen op model, opslagruimte, conditie en kleur. Je vindt dan precies een toestel die past bij jouw smaak en budget.

Levering en retourbeleid

Het gaat hier om kopen op afstand, waardoor je altijd de mogelijkheid hebt om je aankoop binnen de zichttermijn terug te sturen. De termijn hiervan varieert per aanbieder: zo heb je bij Smart2Have 30 dagen de tijd en bij Partly 14 dagen de mogelijkheid om je aankoop terug te sturen, zonder opgaaf van reden. Bevalt het toestel niet, dan weet je in ieder geval dat je er niet aan vastzit en dit is een belangrijk voordeel ten opzichte van tweedehands kopen op Marktplaats.

Check ook even hoe de iPhone wordt geleverd: vaak krijg je er een kabel, adapter en simkaarttool bij, maar niet de originele verpakking en oordopjes. Bij relatief nieuwe producten kun je geluk hebben en krijg je er niet alleen de originele verpakking bij, maar zit er ook nog originele Apple-garantie op.

Garantie op refurbished iPhone

De garantie op refurbished iPhones kan aanzienlijk verschillen: soms krijg je 6 maanden garantie, soms zelfs 12 of 24 maanden. Wil je meer zekerheid, dan kun je soms de garantie tegen een kleine vergoeding verlengen. Bij een Certified Pre-Owned toestel krijg je een jaar garantie. Let erop dat de iPhone-garantie tijdens het tweede jaar alleen geldt voor de winkel waar je het toestel gekocht hebt, dus niet bij Apple zelf. Mocht je tijdens deze periode tegen problemen aanlopen, dan zul je eerst bij de webwinkel moeten aankloppen. Kies daarom een winkel met goede klantenservice en een eigen reparatiedesk. Veel refurbished aanbieders werken samen met Card Services Utrecht, een erkende Apple serviceprovider.

Zo zit het met garantie op refurbished iPhones In dit artikel lees je hoe het zit met garantie op refurbished iPhones. Krijg je net zoveel garantie op als een nieuw exemplaar? Hier lees je waarop je moet letten.

Bij het kiezen van de webshop is het ook van belang om te letten op de betrouwbaarheid. Als de webshop failliet gaat heb je in dat geval geen garantie meer. Je kunt jezelf informeren door ervaringen van andere klanten te lezen en te letten op eventuele webshop-keurmerken. Lees ook de leveringsvoorwaarden en check goed in welke conditie het toestel verkeert, zodat je weet waar je recht op hebt.

Refurbished iPhones met abonnement

Aanvankelijk kon je alleen gereviseerde iPhones los kopen, maar tegenwoordig kun je ze ook met een abonnement aanschaffen. Hierdoor heb je meer keuze en door de lagere prijs van het toestel kan het een slimme manier zijn om de BKR-registratie te omzeilen.

Je kunt refurbished iPhones met abonnement onder andere in vinden bij:

