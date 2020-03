Wil je spullen terugbrengen naar de winkel of ligt er nog een MacBook bij de Apple Store, die gerepareerd moet worden? In een FAQ legt Apple uit hoe daarmee wordt omgegaan.

Sinds 14 maart zijn de Apple Stores wereldwijd gesloten, behalve die in Groot-China. Liggen er nog spullen bij de Apple Store die gerepareerd moeten worden, dan maak je je wellicht zorgen hoe je ze terug krijgt. De beslissing ging plotseling in en de kans is dan ook groot dat je het niet zag aankomen.



Iets terugbrengen? Je hebt ruim de tijd

Wat het retourneren van gekochte producten betreft, die toch niet zo goed bevallen, heb je alle tijd. Tot twee weken nadat de winkels weer open gaan heb je de tijd om gekochte producten terug te brengen. De sluiting geldt in ieder geval tot en met 27 maart, maar mogelijk langer.

De FAQ is hier te vinden en is helaas nog niet in een Nederlandse of Belgische variant te bekijken.

Producten ophalen op 15 en 16 maart

Heb je nog iets liggen dat gerepareerd moest worden, dan biedt de FAQ helaas geen uitkomst. Apple meldt dat je je product op 15 en 16 maart tussen 12:00 en 17:00 uur kunt komen ophalen, maar die kans is alweer verkeken als je in Europa of Azië woont.

Dit is een wat vreemde gang van zaken, aangezien de FAQ nog maar net online staat. Er staat in de FAQ niet of er nog een later ophaalmoment volgt.

Mogelijk heeft Apple klanten persoonlijk geïnformeerd over hun reparatie-status. Het is onduidelijk welke mogelijkheden je hebt als je het ophaalmoment hebt gemist, of als je ook de komende dagen niet in staat bent om naar de winkel te komen (bijvoorbeeld omdat je ziek bent). We raden daarom aan contact op te nemen met Apple Support, zodat je kunt kijken wat je mogelijkheden zijn.

Ook voor het ophalen van bestelde producten kon je op 15 en 16 maart tussen 12:00 en 17:00 uur terecht.

Je kunt op support.apple.com/repair de status van je reparatie opzoeken. Heb je nu nog een reparatie nodig, dan kun je het online afhandelen of naar een erkende serviceprovider gaan, zoals Card Services of Amac.

Apple gaat er vanuit dat op 28 maart de Apple Stores weer open gaan, maar dat kan nog verschuiven als de situatie ernstiger wordt.