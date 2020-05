Als je een gif naar iemand stuurt via WhatsApp, iMessage of een andere dienst, is de kans groot dat je hiervoor gebruikmaakt van Giphy. Giphy is ‘s werelds grootste gifjesplatform en bevat miljoenen bewegende plaatjes. Gifs gaan vaak viraal en worden veelvuldig gebruikt op social media zoals Twitter en Facebook. Laatstgenoemde heeft het bedrijf nu overgenomen, zo kon Axios als eerste melden. Facebook heeft de overname al bevestigd.



Facebook neemt Giphy over

Giphy heeft niet alleen meerdere apps, maar ook een iMessage-app en is geïntegreerd in veel diensten zoals WhatsApp en Twitter. Het is dan ook niet gek dat Facebook wel oren heeft naar een overname. Bronnen dichtbij de overname stellen tegenover Axios dat Facebook zo’n $400 miljoen dollar betaalt. Facebook wil niet zeggen hoeveel ze voor Giphy betaald hebben.

De gesprekken zouden al voor de pandemie begonnen zijn, al zou het toen vooral gaan om een nauwe samenwerking en niet zozeer een directe overname. De integratie zou vooral verder doorgevoerd worden in Instagram, zodat je ook daar verder gifjes kan verspreiden. De naam Giphy blijft voorlopig wel bestaan en het platform en website blijven dan ook in de lucht.

Facebook belooft dat de Giphy API’s voor ontwikkelaars behouden blijven en dat ook de community gifs kan blijven maken. Naast Giphy is Tenor ook een populaire dienst om gifjes mee te versturen. WhatsApp maakt afwisselend gebruik van Tenor en Giphy, maar dat zal na de overname vermoedelijk alleen nog maar Giphy worden. Andere diensten die Giphy gebruiken (zoals Twitter), kunnen dat blijven doen.

Wil je graag zelf gifs maken op je iPhone? Dan kan dat met deze apps.