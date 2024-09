De iPhone Plus-modellen hebben een vaste plek verworven in het assortiment van Apple. Maar misschien is 2024 wel het laatste jaar dat Apple een Plus-model aankondigt, want voor 2025 zou er weer een ander model op de planning staan. Maar zover is het nog niet, want eerst is er nu de iPhone 16 Plus. Deze is gelijk aan de gewone iPhone 16, maar dan wel met een groter scherm, betere batterij en groter formaat

iPhone 16 Plus in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de iPhone 16 Plus:

Opvolger van de iPhone 15 Plus

Dezelfde verbeteringen als iPhone 16: Actieknop, nieuwe Capture-button, betere camera, snellere chip en nieuwe kleuren

Groot 6,7-inch display

Lange batterijduur

Verkrijgbaar als losse iPhone 16 Plus en als iPhone 16 Plus met abonnement

Wil je meer weten over de nieuwe functies van de iPhone 16 en iPhone 16 Plus? Lees dan ons aankondigingsartikel van de iPhone 16, waarin we dieper in gaan op de nieuwe functies en verbeteringen die Apple in beide modellen toevoegt.

Bekijk ook iPhone 16 officieel: dit is het nieuwe standaardmodel van 2024 Daar is hij dan: de nieuwe iPhone 16 is onthuld! Dit nieuwe standaardmodel van 2024 biedt meer nieuwe functies, mogelijkheden, verbeterde camera's en meer. Alles wat je moet weten over de iPhone 16 lees je hier.

In dit artikel bespreken we vooral de eigenschappen die de iPhone 16 Plus uniek maken.

iPhone 16 Plus: design en afmetingen

De iPhone 16 Plus is de grote variant van de iPhone 16. Qua formaat zal dit model nagenoeg identiek zijn aan de iPhone 15 Plus. Het is daardoor lastiger om de iPhone 16 Plus met een hand te bedienen, omdat je lastiger in de linker bovenhoek komt. Desalniettemin heeft dit formaat best wat fans, vooral als je veel video kijkt of gewoon veel met je iPhone wil doen.

De iPhone 16 Plus heeft hetzelfde ontwerp als zijn voorganger, namelijk een behuizing van aluminium en een achterkant van matglas. Hij komt in vijf kleuren, te weten wit, zwart, blauw, roze en groen.

iPhone 16 Plus scherm

De belangrijkste reden om te kiezen voor de iPhone 16 Plus, is natuurlijk het scherm. Met 6,7-inch is dit een van de grotere modellen. Maar het is niet meer de grootste iPhone, want die eer gaat nu naar de 6,9-inch iPhone 16 Pro. Desalniettemin heeft de iPhone 16 Plus een groot scherm waar je veel op kan doen. Bij sommige apps haal je daar extra je voordeel uit, omdat je deze een kwart slag kan draaien voor een aangepaste weergave.

Prijs en beschikbaarheid iPhone 16 Plus

De gewone iPhone 16 en iPhone 16 Plus komen beschikbaar vanaf $799,- en $899,-. De exacte opslagcapaciteiten zijn nog niet bekend, maar Apple zegt dat het in ieder geval vanaf 128GB beschikbaar komt.

Dit artikel wordt nog verder aangevuld.