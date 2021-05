Alles over de Apple Store in België. Waar vind je de Apple Store in Brussel en welke toekomstige Apple Stores staan er in België op de planning?

De eerste Apple Store in België werd op 19 september 2015 geopend in Brussel. Dit was de allereerste Apple Store wereldwijd die het nieuwe interieur kreeg. De winkel is dan ook indrukwekkend, met een gigantische glazen pui in een van de sjiekste winkelstraten van Brussel. Daarnaast wordt er al langere tijd gesproken over nieuwe Apple Stores in Gent, Antwerpen, Brugge en Luik – maar die lijken niet echt van de grond te komen. In dit artikel lees je over de stand van zaken: welke Apple Stores worden verwacht en op welke locaties? We hebben ook een uitleg over Apple Stores in Nederland.

Apple Brussel: een echte flagship store

De eerste Belgische Apple Store werd op 19 september 2015 geopend in Brussel. Deze winkel heeft een oppervlak van 1500 vierkante meter en is daarmee het grootste verkooppunt in de regio. Er waren al meerdere Apple-verkooppunten in België, zoals Switch en voorheen M-Easy, Abelsys en Mac Line. Maar dat zijn Apple Premium Resellers (APR’s). Deze winkels worden onder nauw toezicht van Apple ingericht, maar het zijn zelfstandige winkels en geen ‘echte’ Apple Stores.

Daarnaast kun je ook bij grote ketens zoals FNAC, Vanden Borre, MediaMarkt en Coolblue terecht, die als Apple-reseller vrijwel het volledige assortiment van Apple aanbieden.

Brussel kreeg op 19 september 2015 de eerste Belgische Apple Store. De winkel bevindt zich sinds in het gloednieuwe winkelcentrum ‘Le Toison d’Or’ aan de Gulden Vlieslaan in Brussel. In dezelfde buurt vind je luxemerken zoals Louis Vuitton, Cartier en Burberry.

Het adres luidt:

Gulden Vlieslaan 26-28

1050 Brussel, België

De Apple Store is op zondag gesloten.

Er waren voorafgaand nogal wat geruchten, waardoor de opening niet helemaal als een verrassing kwam. In februari 2015 begon de verbouwing. Twee maanden eerder was Apple al gestart met het werven van personeel: er waren vacatures voor functies zoals Creative, Business Specialist, Genius en Store Leader. In mei 2015 werden sollicitanten uitgenodigd voor een hiring event en begin september werd de officiële openingsdatum bekendgemaakt.

Hoewel Apple aanvankelijk nog niet wilde bevestigen dat de eerste Belgische Apple Store in Brussel zou komen, stonden wel alle seinen op groen. Mensen die op sollicitatiegesprek waren geweest kregen te horen dat hun werkplek in Brussel zou zijn. Ook werden er begin van de zomer van 2015 al de bekende zwarte schuttingen geplaatst. Eind juli 2015 verschenen de eerste gelekte foto’s van de verbouwing aan de binnenkant.

Brussel heeft een flagship store, vergelijkbaar met de Apple Store Amsterdam. Het gaat daarbij om een wat grotere winkel, waar nieuwe producten als eerste worden getoond en veel evenementen plaatsvinden.

Bijzonder is dat Apple Brussel de eerste Apple Store wereldwijd was, waar het nieuwe interieur werd toegepast, met veel bomen en zitjes, een gigantisch videoscherm en houten ‘Avenue’-kasten langs de muur voor accessoires. Dit interieur is daarna in talloze nieuwe Apple Stores toegepast – maar Brussel was de eerste! Alleen daarom loont het de moeite om er eens te gaan kijken. Zelfs als de winkel gesloten is, of wanneer je geen afspraak hebt, kun je door de grote ramen alles goed zien.

Voor de opening nodigde Apple lokale striptekenaars uit om de schutting rondom de bouwwerkzaamheden te decoreren. Apple houdt bij de opening van grote flagship-stores vaak rekening met lokale cultuur en gewoontes. Omdat België een grootse stripcultuur heeft, was dit een logische keuze.

Toekomstige Apple Stores

Er zijn regelmatig geruchten dat Apple overweegt om nieuwe Apple Stores te openen in België. Er wordt dan gesproken over onder andere Gent, Antwerpen en Luik. Wij hebben er echter weinig vertrouwen in dat dit snel gaat gebeuren. Vaak berusten de geruchten meer op wishful thinking, dan dat er concreet aanwijzingen zijn dat Apple bezig is met bouwplannen. Zo hebben architecten die plannen voor een nieuw winkelcentrum moeten uittekenen vaak de neiging om een Apple Store-achtige winkel in te tekenen, hetzij omdat ze Apple-fan zijn of omdat een huurder van het kaliber Apple gemakkelijker andere huurders van luxemerken trekt.

Het feit dat de Apple Store in Brussel ook wel ‘Apple België’ wordt genoemd benadrukt nog eens extra dat Apple eigenlijk geen verdere plannen heeft.

Apple Store Antwerpen

Er zijn lange tijd geruchten geweest over een Apple Store in Antwerpen. In 2015 waren er zelfs vacatures, die erop wezen dat de tweede Apple Store van België zou worden gevestigd in de provincie Antwerpen. De stad Antwerpen is dan de mest logische plek.

De Handelsbeurs in Antwerpen leek een ideale locatie, maar werd verbouwd tot hotel. Ook voor het oude Postkantoor aan de Groenplaats leek dé perfecte plek voor een Apple Store, maar ook dat ging niet door. Een Apple Store in Antwerpen zou goed nieuws zijn voor mensen uit Noord-Brabant en Zeeland, omdat dit relatief dichtbij is, maar het lijkt erop dat zij de komende jaren nog naar Den Haag of Brussel moeten reizen voor de echte Apple Store-experience.

Apple Store Brugge

Een andere mogelijke locatie voor een nieuwe Apple Store in België was de Vlaamse stad Brugge. Apple zou haar oog hebben laten vallen op het gebouw op Steenstraat 96, zo werd in januari 2017 gemeld.

Het ging hier om een historisch pand, waar voorheen nog enkele kledingwinkels en een restaurant in gevestigd waren. Apple zou de lagere etages willen gebruiken als winkelruimte. Dit had een pand kunnen worden zoals Apple Haarlem, maar ook dit ging niet door.

Apple Store Luik

De Franstalige stad Luik dan misschien? Voor de meest nabije Apple Stores moet je in Brussel, Keulen en Düsseldorf zijn, dus er is ruimtelijk gezien best plek voor een extra winkel in deze regio.

Apple zou in 2015 Luik hebben gekozen vanwege de strategische ligging van de stad, in het oosten van België. De planning zou zich in 2015 nog in een vroeg stadium hebben bevonden, aldus de tipgevers. In januari 2016 doken er opnieuw geruchten op dat er een Apple Store in Luik aan zat te komen maar daarna bleef het stil.

Apple Store Gent

Ooit gingen geruchten dat Gent de eerste Belgische Apple Store zou krijgen, nog vóór Brussel. In het voormalige Postgebouw was ruimte voor een Apple Store, zo meldden tipgevers. Eind 2015 bleek dat dit toch niet het geval was: de exploitant had andere huurders gevonden, waaronder supermarkt Albert Heijn.

In maart 2016 kwamen hier vestigingen van de kledingwinkels Men At Work en Sissy-Boy, waardoor een Apple Store in dit oude gebouw van de baan was.

Wat is een Apple Store?

Het is in België al veel langer mogelijk om Apple-producten te kopen bij Apple Premium Resellers (APR’s) en Apple-resellers. APR’s moeten aan strenge voorwaarden van Apple voldoen, vooral qua inrichting van de winkel, om de producten te mogen verkopen. Voor Apple-resellers gelden minder strenge eisen.

In de meeste Apple Store vind je een Genius Bar, waar je naartoe kunt als je problemen hebt met een Apple-product. In nieuwere stores is de Genius Bar vervangen door losse tafels en zitjes. Voordat je er terecht kunt zul je een afspraak moeten maken. Blijf je liever thuis, dan zijn er ook andere manieren om in contact te komen met Apple Support.

De dienstverlening is in de meeste Apple Stores hetzelfde, ongeacht de grootte van de vestiging. In de Apple Store kun je alle recente producten zelf proberen en accessoires kopen. Het voordeel van kopen in de Apple Store is dat nieuwe producten eerder op voorraad zijn. Daarnaast heeft de Apple Store soms exclusieve producten, die je elders niet kunt kopen.

Online Apple Store

De Apple Store in Brussel was de eerste officiële Belgische winkel, maar het is al veel langer mogelijk om online producten te kopen via de online Apple Store. In deze online winkel betaal je dezelfde prijs als in de Apple Stores zelf. Het voordeel is dat je je bestelling thuis krijgt bezorgd en niet naar het (soms drukke) stadscentrum hoeft. Niet iedereen woont bij een Apple Store in de buurt. Wil je toch producten eerst met eigen ogen zien en met eigen handen vasthouden, dan kun je ook naar een APR of naar winkels zoals Fnac en MediaMarkt.