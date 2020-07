macOS Big Sur preview

macOS Big Sur is zo’n grote update dat Apple ervoor gekozen heeft een nieuw versienummer te introduceren. Na zo’n twintig jaar OS X en macOS 10 is het tijd voor macOS 11. Is dat terecht? In deze preview delen we onze ervaringen met de tweede beta van Big Sur.

Over het testen van beta’s Met de andere beta’s zoals iOS 14 zijn we meteen aan de slag gegaan, maar met deze beta van macOS Big Sur hebben we gewacht tot de tweede beta. Dat komt omdat we de wijzigingen echt goed wilden testen en dat kan alleen als je het op een Mac installeert die je dagelijks gebruikt. Gelukkig kan dat bij macOS op een apart volume of op een aparte partitie, zodat je ook nog de mogelijkheid hebt om Catalina te blijven gebruiken. Mocht je ook van plan zijn om de beta te testen, dan raden we aan om te wachten tot de publieke beta en te installeren op een apart volume. Er zitten nog bugs en andere foutjes in die het dagelijks gebruik kunnen belemmeren.



macOS Big Sur is tot nu toe erg stabiel

Zoals hierboven aangegeven hebben we Big Sur getest tijdens dagelijks gebruik en dat beviel erg goed. We zijn op de twee MacBooks die we hebben gebruikt niet tegen problemen aangelopen. Natuurlijk waren er soms wel wat haperingen, zoals een muis die wel eens de verbinding verloor – maar dat kan in Catalina ook gebeuren en we hebben niet in ervaringen van andere gebruikers gelezen dat ze hier ook last van hadden.

We hebben vooraf een lijst doorgenomen van apps die (niet) compatibel zijn met Big Sur. Dat stelde ons gerust dat de meeste apps die we nodig hadden, nog gewoon zouden blijven werken. Dat bleek ook zo. Het enige moment dat we tegen een probleem aanliepen, was toen we een Kobo e-reader wilden activeren – maar dat was een niet-alledaagse bezigheid die we voorheen niet hadden voorzien.

Andere apps zoals Photoshop, Slack, Sketch, Forecast en ook de standaard apps van Apple werkten eigenlijk probleemloos. En dat is opmerkelijk als je bedenkt hoeveel veranderingen er aan de onderliggende architectuur zijn doorgevoerd. Een crash? Niet meegemaakt. Wel liep Safari twee keer vast op een strandbal, maar als dat het enige is doen we het ervoor.

Design van macOS Big Sur

Over het design van macOS Big Sur hebben we al een flinke lap tekst geschreven. Over het nieuwe uiterlijk met overzichtelijker menubalken en werkbalken zijn we erg ge spreken. Het ziet er opgeruimd uit en het oogt wat prettiger. Michael Flarup spreekt van ‘The Comeback of Fun in Visual Design’. Hij heeft het zelfs over een filosofisch omslagpunt in de rol van visueel design. Er werd al jaren naartoe gewerkt en Apple laat nu ziet hoe het moet. “Het is nog maar net het begin, maar ik denk dat we aan het begin van een nieuw tijdperk staan.”

Dat zijn nogal grote woorden en dat allemaal vanwege een paar andere icoontjes met meer diepte, textuur en schaduwen? Er is uiteraard meer aan de hand. De gebruikerservaring is helemaal onderhanden genomen en is veel verfijnder. Alles is meer een eenheid geworden en het sluit beter aan op Apple’s mobiele besturingssystemen iOS en iPadOS.

Alan Dye, Apple’s nieuwe Jony Ive, vertelde tijdens de keynote dat diepte, schaduwen en transparantie zijn gebruikt om een hierarchie te maken in Big Sur. “Deze nieuwe materialen zijn rijk en ze zijn levendig”, aldus Dye. Er zijn ook meer overeenkomsten met iOS en iPadOS: bekijk je bijvoorbeeld de dock dan zie je meteen de overeenkomsten. Al was het alleen maar omdat de iconen tegenwoordig dezelfde vierkantjes met afgeronde hoeken zijn.

De iconen zijn tegelijk ook het meest rommelig van alles. Ze zijn nog neit erg consequent en we hopen dat Apple hier nog wat aan gaat veranderen. sommige iconen hebben te veel schaduw zoals FaceTime en Berichten, andere zien er bizar uit, zoals die van QuickTime.

Om te testen of het nieuwe design van macOS Big Sur erg opvalt hebben we de update geïnstalleerd met als bureaublad-achtergrond die van Catalina. En wat bleek? Er was eigenlijk één moment waarop het nieuwe design door de mand viel en dat is bij het inloggen. Je tikt je wachtwoord voortaan in een langgerekt vak met ronde hoeken.

Terwijl de iconen nog wel wat discussie oproepen, geldt dat niet voor het design van de apps, de toolbars, de consequente keuze voor icoontjes en de transparante balken. Het oogt allemaal aantrekkelijk en het werkt prima. Dat het allemaal wat meer op iOS lijkt, vinden we niet erg.

Wat ons wel stoorde was de soms aparte keuze voor de accentkleur. Als dat blauw, groen of paars is vinden we het prima, maar de rode accentkleur in de Muziek-app wekt de indruk dat je naar foutmeldingen zit te kijken. Apple had hiervoor wat ons betreft liever een wat veiliger palet van rustige kleuren kunnen kiezen.

Bedieningspaneel en widgets in MacOS Big Sur

Nieuw in macOS Big Sur is het Bedieningspaneel, die eigenlijk op dezelfde manier werkt als die van iOS en iPadOS. Je kunt er makkelijk je Bluetooth en Wi-Fi mee inschakelen, de helderheid aanpassen en meer. Er is wel wat overlap met de menubalk, die ook icoontjes voor geluid, Bluetooth en Wi-Fi heeft. Eventueel kun je dit aanpassen.

Wat ook erg handig is, is dat je items uit het Bedieningspaneel naar de menubalk kunt slepen. Verder kun je op de items klikken om meer opties te zien, bijvoorbeeld voor donkere modus, Night Shift en beeldschermvoorkeuren. Je hoeft daardoor minder vaak naar  > Systeemvoorkeuren te gaan.

Een andere welkome toevoeging zijn de widgets. Ze zijn eigenlijk terug van weggeweest, sinds Apple de Dashboard Widgets in Catalina achterwege liet. In Big Sur vind je de widgets onderaan het vernieuwde Berichtencentrum. Nu zijn er nog weinig widgets te vinden, maar dat gaat veranderen als apps van derden ze gaan toevoegen. Het beheren en aanpassen van de widgets is erg eenvoudig. Wel deden zich nog wel wat fouten voor. Zo werd Amsterdam in de weerwidget getoond als ‘Placeholder’.

De notificaties zijn nu interactiever en tonen meer nuttige opties om acties te ondernemen. Krijg je meerdere notificaties, dan worden ze voortaan gestapeld. Dat was even wennen, maar neemt minder ruimte in. Al met al geen grote, maar wel een welkome verbetering.

Safari: een frisse look, maar toch vertrouwd

Zoals in iedere grote macOS-update krijgt Safari weer enkele nieuwe functies. Natuurlijk zijn ze allemaal in een Big Sur-jasje gestoken en dat is niet verkeerd. Net als op iOS en iPadOS zie je nu een transparante menubalk met meer diepte in de context. Waar je vooral een nieuw uiterlijk ziet is op de Startpagina. Hier kun je nu een standaardachtergrond instellen, maar een zelfgemaakte foto behoort ook tot je opties. De achtergrond op de Safari Startpagina kun je matchen met je wallpaper en geeft duidelijk een persoonlijke tint aan de browser.

Bekijk ook Zo stel je een wallpaper in voor Safari op macOS Big Sur Lees hier hoe je een wallpaper instelt voor de Startpagina van Safari op de Mac. Ook lees je hoe je deze weer verwijdert als je er genoeg van hebt. Het werkt vanaf macOS Big Sur.

Safari is snel: volgens Apple zelfs 50% sneller dan Chrome. Het is in ieder geval een stuk minder hongerig. Apple heeft voor Big Sur weer allerlei optimalisaties doorgevoerd, onder andere om de batterijduur van MacBooks te verbeteren. De meest prominente nieuwe functie is het Privacyrapport. Dit is een nieuw venster waar zelfs een knop voor in je menubalk is gezet. Klik erop en je ziet welke trackers de huidige pagina probeert te gebruiken. Voor meer informatie en een compleet overzicht aan trackers klik je op het i-symbool waarna alle websites met naam en toenaam worden genoemd.

Een andere verbetering heeft met extensies te maken. Wat dat betreft is Safari niet bepaald de koning der browsers, maar daar komt een beetje verandering in. Met een nieuwe ontwikkeltool maakt Apple het voor ontwikkelaars makkelijk om hun Google Chrome-extensie om te zetten voor Safari. Ook pakt Apple de distributie aan door een nieuwe sectie in de App Store te introduceren. Hierin vind je als gebruiker de populairste extensies en weet je zeker dat het vertrouwd is.

Bekijk ook Safari gaat met webextensies van andere browsers werken In macOS Big Sur zal Safari veel meer webextensies kunnen gebruiken. Apple gaat de browser openstellen voor extensies van andere browsers. Bovendien wordt het makkelijker om bestaande extensies van Chrome, Firefox en Edge over te zetten.

Apple zou Apple niet zijn als er niet wat extra functies inbakt voor het beveiligen van je online accounts. Daarom krijg je vanaf macOS Big Sur een melding van Safari als jouw wachtwoord betrokken is bij een bekend datalek. Zo weet je meteen of je actie moet ondernemen. Meer nieuwe functies voor Safari in macOS Big Sur lees je in onze round-up. Wij zijn in ieder geval blij met de verbeteringen voor Safari. Het is misschien niet iets wat allemaal direct nuttig is, maar op een dag hebben we misschien profijt van de functies – naast dat het gewoon mooier is geworden. Apple is erin geslaagd om Safari een vertrouwd ogende browser te houden.

Bekijk ook Zo maakt Safari in iOS 14 en macOS Big Sur browsen makkelijker en veiliger Safari krijgt in iOS 14 en macOS Big Sur een aantal verbeteringen die je privacy verbeteren én er komen nieuwe functies waar iedereen wat aan heeft. Dit zijn alle verbeteringen van Safari 14 in macOS Big Sur, iOS 14 en iPadOS 14.

Berichten: ein-de-lijk alle iOS-functies op de Mac

Al jaren loopt de iPhone ver voor met bepaalde functies in de Berichten-app en dan met name iMessage. In macOS Big Sur maakt Apple korte metten met de tekortkomingen op de Mac. Je kunt nu eindelijk alle iOS-functies van Berichten ook op de Mac gebruiken. Zo stuur je schermvullende effecten, Memoji Stickers, GIFjes en meer. Ook is het delen van je profielfoto en schermnaam nu ook vanaf je Mac mogelijk.

Daarnaast krijgt de Mac ook alle 2020 functies voor iMessage. Dat zijn onder meer verbeterde groepsgesprekken, vastgepinde iMessage gesprekken, directe antwoorden en vermeldingen. Waarom het zo lang heeft moeten duren tot Apple de iPhone en de Mac gelijktrok is een raadsel, maar we zijn blij dat het eindelijk is gebeurd. Het sloeg ook eigenlijk nergens op dat je op de Mac ‘verstuurd met confetti’ zag terwijl dat bericht op de iPhone van blijdschap uit elkaar zou spatten. Deze veranderingen tonen nog een keer wat Apple van plan is in de toekomst waarin de Mac en iPad dichter bij elkaar staan.

Er zijn overigens meer functies die de Mac overneemt van de iPhone en iPad. We bespreken ze in een losstaand artikel.

Conclusie macOS Big Sur

Als je gaat upgraden van macOS Catalina naar macOS Big Sur krijg je een nieuw design, Bedieningspaneel en verbeteringen in het Berichtencentrum en de Berichten-app. Dat zijn ook meteen de vier meest zichtbare veranderingen. De werkelijke vernieuwingen zijn echter niet op het eerste gezicht te zien: het feit dat dit de eerste macOS-versie is die de overstap naar Apple Silicon mogelijk gaat maken.

macOS 11 is een giant leap voor Apple, maar voor een leek valt alleen het nieuwe design op. Pas over een tijdje ga je ervan profiteren als je je eerste Apple Silicon-aangedreven Mac gaat gebruiken en we bijvoorbeeld iPhone-apps native op de Mac kunnen draaien.

Voor een besturingssysteem met zoveel ingrijpende veranderingen valt ons op hoe stabiel macOS Big Sur eigenlijk is. We zijn bij het testen op twee MacBooks tijdens dagelijks gebruik eigenlijk niet tegen problemen aangelopen.

Wij gaan de komende maanden nog druk aan de slag met nieuwe functies in macOS Big Sur en zodra er geschikte Macs met Apple Silicon beschikbaar zijn zullen we het daar natuurlijk ook op gaan testen Je kunt het eindoordeel van onze macOS Big Sur review lezen zodra de update in september/oktober 2020 officieel beschikbaar is!

Bekijk ook Deze 20+ macOS Big Sur-functies zijn onze favorieten macOS Big Sur is één van de grotere updates in jaren. Er zijn dan ook veel functies in macOS Big Sur waar je naar uit kunt kijken (of waar je misschien wel even aan moet wennen). Dit zijn de belangrijkste vernieuwingen van macOS Big Sur.