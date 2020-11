Apple heeft een grote wijziging aangekondigd voor de App Store, die vooral interessant is voor kleine bedrijven. Via het App Store Small Business Program zal voortaan nog maar 15% commissie worden ingehouden op inkomsten uit de App Store. Voorheen was dat 30%. Het geldt voor ontwikkelaars die minder dan 1 miljoen dollar verdienen in het lopende kalender jaar. Dit bedrag geldt nadat de commissie er al vanaf is getrokken. Als een ontwikkelaar in de loop van het jaar onder de 1 miljoen dollar valt, dan kan hij of zij zich ook tussentijds aanmelden voor de lagere commissie.



In het persbericht spreekt Apple nog over een ‘standaardcommissie’ van 30%, maar dat geldt straks voor bijna niemand meer. De meeste appontwikkelaars verdienen niet meer dan een miljoen en voor apps met videostreaming geldt een aparte commissie van 15%. Bovendien verlaagde Apple de commissie bij langlopende abonnementen in het tweede jaar al naar 15%. De groep ontwikkelaars die straks nog wel 30% moeten afdragen zijn vooral gameontwikkelaars die games maken met veel in-app aankopen en daarmee miljoenen per jaar verdienen. Apple pakt op die manier ook een paar miljoen per jaar mee.

In een verklaring benadrukt Apple CEO Tim Cook nog eens extra dat de App Store heeft geleid tot miljoenen extra banen wereldwijd:

Kleine bedrijven vormen de ruggengraat van onze wereldeconomie, en overal ter wereld vindt innovatie juist daar plaats, waardoor er nieuwe kansen en mogelijkheden ontstaan. Wij komen met dit programma om eigenaren van kleine bedrijfjes te helpen via de App Store nog creatiever te worden, en er goed aan te verdienen door de kwaliteitsapps te bouwen waar onze klanten zo van houden.

Cook benadrukt ook dat de App Store een motor is voor economische groei, waardoor miljoenen banen zijn gecreëerd en iedereen met een goed idee ondernemer kon worden. Tot nu toe rekende Apple eigenlijk standaard 30 procent en dat leidde tot boze reacties bij ontwikkelaars. Apple staat dan ook onder druk om lagere vergoedingen te vragen en in meerdere landen zijn onderzoeken gaande of Apple niet te veel macht over de App Store heeft.

Hieronder is het persbericht van Apple te lezen.