Een aantal gebruikers van de iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max klagen over problemen met het toestel. In dit artikel verzamelen we alle problemen met de iPhone 12 serie.

iPhone 12 problemen

Nu alle modellen van de iPhone 12-serie verkrijgbaar zijn en de eerste bestellingen afgeleverd zijn, gaan steeds meer gebruikers aan de slag met hun nieuwste model. Zoals elk jaar duiken er een aantal problemen op, zo ook met de iPhone 12-serie. Een recent veelgehoord probleem met de iPhone 12 mini is bijvoorbeeld dat het touchscreen niet reageert bij ontgrendelen. Maar er zijn de afgelopen dagen nog meer problemen met de iPhone 12 opgedoken.

‘Toegangsscherm iPhone 12 mini reageert slecht’

Een stijgend aantal gebruikers van de iPhone 12 mini klagen over problemen met het toegangsscherm. Op het MacRumors-forum wordt al veel geklaagd en ook op Reddit is er een groeiend aantal gebruikers die hier last van heeft. iCulture-lezer Thijs geeft ook aan dergelijke problemen te ervaren. Op de iPhone 12 mini lijkt het toegangsscherm niet of slecht te reageren op aanrakingen. Het speelt voornamelijk in combinatie met een screenprotector.

Het is daardoor niet mogelijk om het toestel te ontgrendelen met een veeg naar boven. Ook het indrukken van de knoppen voor zaklamp en camera werken niet of niet goed. Het is nog onduidelijk waardoor het probleem precies veroorzaakt wordt en of dit met een software-update opgelost kan worden. Gebruikers hebben ervaren dat het bedienen beter gaat als het toestel aan de oplader hangt of als er geen hoesje gebruikt wordt.

Wij hebben zelf ook een iPhone 12 mini in gebruik, maar hebben geen problemen ervaren met het toegangsscherm. Het lijkt er dus op dat het probleem niet bij alle exemplaren speelt.

Mogelijke oplossing

Een tijdelijke oplossing is dus om in ieder geval geen hoesje te gebruiken. iCulture-lezer Thijs nam contact op met Apple Support, maar zij adviseren om de software opnieuw te installeren via iTunes of de Finder. Of dit daadwerkelijk een oplossing is, is nog niet bekend. Ook kan het helpen om het scherm met een andere vinger te bedienen dan de duim, bijvoorbeeld je wijsvinger. Heb je hier zelf last van, dan raden we aan om contact op te nemen met Apple Support. Hoe meer zij van het probleem af weten, hoe eerder ze het probleem gaan onderzoeken.

‘Draadloze oplader werkt niet met iPhone 12’

Op Reddit werd al vrij snel geklaagd dat draadloze opladers niet werken op de iPhone 12. Hoewel niet iedereen hier last van had, werden verschillende modellen getroffen. Maar gelukkig is de oplossing binnen handbereik: Apple heeft in iOS 14.2 een bug opgelost waardoor draadloos opladen verhinderd kon worden.

Hou er wel rekening mee dat vanwege het kleinere design de iPhone 12 mini ogelijk niet werkt met jouw draadloze oplader. De camerabult kan in de weg zitten, waardoor het contact tussen de draadloze module in de lader en de iPhone niet sterk genoeg is.

Schermklachten van iPhone 12

Op Reddit en YouTube horen we wat verhalen over schermklachten van de iPhone 12. Het iPhone 12 OLED-scherm zou niet zwart genoeg zijn en meer naar grijs neigen. Ook hebben we wat klachten voorbij zien komen over dat het scherm te geel zou zijn. Of het probleem hardwarematig is of dat het met een software-update opgelost kan worden, is niet helemaal duidelijk.

Bekijk ook 'OLED-schermen van iPhone 12-serie niet zwart genoeg' Dit najaar zijn alle nieuwe iPhone-modellen voorzien van een OLED-scherm. Dat maakt de keuze makkelijker, maar toch is niet iedereen blij. Een veelgehoord voordeel van OLED is dat zwarttinten écht zwart zijn, maar volgens sommige YouTube-video's is dat niet zo.

Mogelijke oplossing

Heb jij last van dit probleem? Een concrete oplossing is er nog niet, maar je zou in ieder geval eens kunnen kijken naar je scherm instellingen voor Night Shift en True Tone. Je vindt deze opties bij Instellingen > Scherm en helderheid. Wellicht dat True Tone te agressief zijn werk doet of dat je instelling voor Night Shift met een veel te sterk effect per ongeluk aan staat.

Gehoortoestellen werken niet goed met iPhone 12

Apple heeft inmiddels laten weten dat er een probleem is met gehoortoestellen die verbonden zijn met de iPhone 12. Deze Made for iPhone-hoortoestellen kunnen in combinatie met een iPhone 12 (mini) of iPhone 12 Pro (Max) zorgen voor allerlei audioproblemen. Gebruikers hebben mogelijk last van onverwachte geluiden, vervormde audio of geluid dat onderbroken wordt. In een supportdocument legt Apple het probleem uit.

Mogelijke oplossing – in afwachting

Apple zegt in dit supportdocument dat ze op de hoogte zijn van het probleem en dat dit opgelost wordt in een toekomstige software-update. Welke update dat gaat zijn, is nog niet duidelijk. Mogelijk komt Apple spoedig met iOS 14.2.1, maar dat weten we pas zodra de update uit is. Zorg er dus voor dat je toestel up-to-date is.

Ontbrekende sms-berichten op iPhone 12

Er speelt bij een aantal gebruikers een probleem met de Berichten-app. Sommige sms-berichten lijken op de iPhone 12 niet goed aan te komen. De meest getroffen personen zijn die met een nieuwe iPhone 12, maar het is onduidelijk hoe wijdverspreid dit probleem is. Mogelijk is het een combinatie van de iPhone 12 met 5G en een specifieke provider. Het is daardoor goed mogelijk dat dit probleem in Nederland niet speelt, maar uitsluiten kunnen we het niet.

Het probleem zou met name voorkomen bij gewone sms-berichten en dus niet bij iMessage. Toch zijn ook daarover wat klachten, dat berichten wel binnenkomen maar dat er geen melding gegeven wordt. WhatsApp en andere apps zouden niet getroffen zijn.

Mogelijke oplossing

Het lijkt erop dat dit een softwareprobleem is, dat Apple kan oplossen met een iOS-update of providers met een aanbiederupdate. Heb je hier zelf last van, dan kun je proberen om je netwerkinstellingen te herstellen, hoewel dit geen garantie biedt.

Heb jij andere problemen met de iPhone 12 ervaren? Laat het ons weten in de reacties.