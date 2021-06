Alles over iOS 15

iOS 15 komt eraan en dat betekent een hoop nieuwe functies voor de iPhone in 2021. Craig Federighi legde in duizelingwekkend tempo op het podium van WWDC uit hoe iOS je leven nog beter gaat maken aan de hand van vier thema’s:

Better connected

Finding focus

Using intelligence

Exploring the world



Wil je meepraten over deze aankondiging? Ga dan naar onze Praat mee over de WWDC 2021-keynote en bespreek daar deze en alle andere aankondigingen met andere iCulture-lezers en Apple-fans!

Bekijk ook Praat mee: bespreek hier de aankondigingen van de WWDC 2021 keynote! Vanavond onthult Apple alle belangrijke softwarefuncties van 2021 tijdens de WWDC keynote. In dit artikel kun je meepraten over alle verwachte aankondigingen en discussiëren wat je ervan vindt zodra de aankondigingen worden gedaan tijdens de keynote van WWDC 2021!



iOS 15 in het kort

Eerstvolgende grote software-update voor de iPhone

Opvolger van iOS 14

Aangekondigd in juni 2021 tijdens WWDC 2021

Release in september of oktober 2021

Veel functies zijn ook te vinden in iPadOS 15

iOS 15 aankondiging

Apple heeft iOS 15 aangekondigd tijdens de keynote van WWDC 2021, tegelijk met updates voor macOS, tvOS, watchOS en iPadOS. Later vandaag zal ook de eerste beta verschijnen, gevolgd door de publieke beta een paar weken later. Tijdens de zomer kunnen ontwikkelaars en testers alvast met de software aan de slag en de nieuwe functies proberen. In de tussentijd lost Apple bugs op en soms worden er ook nog wat nieuwe functies toegevoegd.

Nieuwe functies voor FaceTime

FaceTime krijgt een Grid view, zodat je meerdere mensen tegelijk kunt zien. Geluid wordt ook beter geïsoleerd, zodat je beter verstaanbaar bent. En vrienden met een Android-toestel kunnen meteen op een linkje klikken om in hun browser mee te doen. Daarmee komt FaceTime voor het eerst ook naar Android en Windows, maar dan wel via het web. SharePlay is een nieuwe functie om media te delen tijdens een FaceTime-gesprek. Het geldt voor films, muziek en delen van het scherm. Je kunt met SharePlay dus samen naar een film kijken. Dit wordt ook opengesteld voor externe partijen zoals Disney+, Hulu en HBO Max. Ook TikTok, ESPN+ en Twitch doen mee. Screen sharing komt ook beschikbaar op de iPhone en iPad. Je hebt er dus geen Mac meer voor nodig.

Nieuwe functies voor iMessage

Nieuw in iMessage is dat foto’s nu worden samengevoegd tot een collage. Shared with You is een nieuwe functie om linkjes te delen vanuit Apple Music, Apple News en de Foto’s-app.

Focus en vernieuwingen voor notificaties

Notificaties krijgen en nieuw uiterlijk en worden gesorteerd op basis van prioriteit. De icoontjes zijn groter en je krijgt een samenvatting, zodat je sneller ziet wat er speelt. En met Focus krijg je alleen nog meldingen die nuttig zijn als je niet gestoord wilt worden.

In iMessage kunnen anderen ook zien dat je Niet storen aan hebt staan. Je kunt bij Focus kiezen voor modussen voor werk, persoonlijk en dergelijke. Kunstmatige intelligentie op je toestel schat in welke notificaties je wilt.

Live Text

Live Text is een functie die automatische OCR uitvoert via de Camera-app. Wanneer je de camera op een tekst richt wordt de tekst herkend en kun je het selecteren, kopiëren en ergens plakken. Je kunt dit ook doen bij bestaande foto’s. Het gebruikt een ‘deep neural network’ om foto’s te scannen. Het herkent ook objecten zoals honden en bloemen. Dit is wel vergelijkbaar met Google Lens.

Spotlight

Spotlight kan in iOS 15 ook foto’s doorzoeken en het zoeken naar contacten wordt gemakkelijker. Je krijgt daar meteen de Niet Storen-status bij te zien. ER zijn verder nieuwe Spotlight-kaarten voor acteurs, films en dergelijke.

Verbeterde terugblikken in de Foto’s-app

Er zitten in iOS 15 nieuwe functies voor de Foto’s-app. Zo kun je in de terugblikken nu ook muziek uit Apple Music opnemen. En je kunt zelf de terugblikken bewerken met de functie ‘Memory Mixes’.

Wallet krijgt identiteitskaarten

In de VS kun je dit najaar ook je rijbewijs en andere officiële ID’s digitaal opnemen. Verder krijgt de Wallet-app ondersteuning voor huisdeursleutels en het openen van deuren op je werkplek en in hotels. Het komt op meer dan 1.000 plekken beschikbaar. In de lijst met ondersteunde merken staan onder andere Aqara en Schlage.

Mooiere Weer-app dankzij Dark Sky

De Weer-app krijgt een nieuw design en meer actuele weerssituaties. Er zijn schermvullende weerkaarten met luchtkwaliteit, neerslag en dergelijke.

Verbeteringen voor Apple Kaarten

In de Kaarten-app vind je voortaan een interactieve globe met meer details over gebouwen en gebouwcomplexen. De gedetailleerde kaarten komen dit jaar naar Spanje en Portugal, terwijl Italië en Australië later dit jaar aan de beurt zijn. Tijdens het rijden zie je ook meer details van de straat, bijvoorbeeld busstroken en middenberm.

Meer gezondheidsdata

Apple gaat meer trends laten zien via de Gezondheid-app, bijvoorbeeld als een bepaalde waarde snel wijzigt. Er komt ook een waarde voor Walking Steadiness, waarmee Apple allerlei data over je wandelgedrag vastlegt. De staplengte en en andere waarden worden daarbij omgerekend naar een waarde. Je kunt nu ook gezondheidsdata uitwisselen met familie en vrienden.

Safari krijgt nieuw tabdesign

Safari ziet er op de iPhone heel anders uit en krijgt ook in macOS een flinke makeover. Je kunt nu tabbladen bundelen, die automatisch worden gesynchroniseerd tussen apparaten. Daarnaast komen webextensies nu ook naar iPhone en iPad.

Nog veel meer verbeteringen!

Daarnaast zijn er nog een hele hoop andere kleine verbeteringen die we de komende tijd gaan ontdekken. Wij ontdekten op de afbeelding bijvoorbeeld QuickPath in het Nederlands!

iOS 15 releasedatum

We verwachten dat iOS 15 in september of oktober 2021 verschijnt. Dit zal sterk afhangen van de introductie van de 2021 iPhones. Er zijn geruchten dat Apple de nieuwe iPhones dit jaar in september wil uitbrengen, waardoor iOS 15 op het gebruikelijke moment in september komt.

De tijdlijn ziet er dan als volgt uit: