In dit grote Apple-jaaroverzicht van 2023 lees je over de hoogte- en dieptepunten van het afgelopen jaar. Welk Apple-nieuws is blijven hangen en waarvan waren we helemaal ondersteboven? Dat lees je hier!

Zoals je van ons gewend bent, blikken we in december regelmatig terug op wat er het afgelopen Apple-jaar allemaal gebeurd is. Eerder kon je al lezen welke Apple-producten er in 2023 allemaal verschenen zijn en blikten we terug op alle Apple-events van 2023. Maar welke nieuwsverhalen zijn blijven hangen? En welke waren we alweer vergeten, maar hebben wel grote gevolgen (gehad)? Dat lees je in dit grote Apple-jaaroverzicht van 2023.

Dit jaar bespreken we de belangrijkste gebeurtenissen per kwartaal. Dus lees snel met ons mee wat per kwartaal de belangrijkste gebeurtenissen waren in het Apple-jaar 2023.

Eerste kwartaal: het Apple-jaar begon al vroeg

Al begin 2023 werd iets nieuws aangekondigd dat ook van invloed is op Apple-gebruikers: de nieuwe standaard voor draadloos opladen genaamd Qi2. Het is gebaseerd op Apple’s MagSafe en zou sneller draadloos opladen ondersteunen. Maar de rest van het jaar bleef het stil. Pas onlangs zijn de eerste Qi2-laders officieel aangekondigd en we verwachten dat de nieuwe standaard pas in de loop van 2024 zijn vorm gaat vinden.

Voor Windows-gebruikers is er begin dit jaar ook wat veranderd, want Apple bracht de eerste versies van de Apple Music- en Apple TV-apps voor Windows uit. Daarmee is het verdere einde van iTunes als merknaam ingezet. Er kwam ook een nieuwe Devices-app voor het beheren van reservekopieën, die zelfs al hints bevatte naar de aankomende mixed reality-headset.

Begin dit jaar gebeurde er ook iets uitzonderlijks: Apple kondigde in januari in één klap meerdere nieuwe producten aan. De MacBook Pro M2 Pro/Max, de Mac mini M2/Pro, maar ook de grote HomePod, die een comeback maakte. Vooral laatstgenoemde was bijzonder, omdat Apple nog geen jaar eerder de stekker uit dit model trok. Er werd gefluisterd dat met name de MacBook Pro’s eigenlijk al eind 2022 hadden moeten verschijnen, waardoor Apple uiteindelijk voor een ongebruikelijk moment in januari koos.

In dit kwartaal ging ook OVpay nagenoeg overal in Nederland van start. Een behoorlijke mijlpaal voor het openbaar vervoer in Nederland en voor Apple-gebruikers extra fijn. Want dankzij OVpay kun je overal met Apple Pay in- en uitchecken, al hebben wij wel ervaren dat het nog niet altijd helemaal goed gaat.

Dit kwartaal waren er ook weer de nodige privacyschandalen. Zo bleek dat camerabeelden van Eufy niet altijd end-to-end versleuteld zijn en kwam aan het licht dat je met een iPhone-toegangscode zo iemands digitale leven kan overnemen. Voor dat laatste gaat Apple begin 2024 iets nieuws toevoegen, namelijk de Stolen Device Protection. En hoewel er geen maart-event was, kwam Apple in die maand toch met een aantal nieuwe dingen. De gele iPhone 14 werd geïntroduceerd en deze maand ging Apple Music Classical eindelijk van start. Ook de satellietfunctie op de iPhone werkt nu in Nederland.

Maar we namen dit kwartaal ook afscheid van een paar bekende apps. Zowel Tweetbot als Twitterrific stopten ermee, door alle beperkingen die Twitter-eigenaar Elon Musk invoerde in het sociale netwerk. En ook nog wat nieuws uit eigen huis op dit gebied: we kondigden aan dat de iCulture-app ging stoppen en wat daarvoor in de plaats is gekomen.

Tweede kwartaal: Ein-de-lijk werd Apple Vision Pro aangekondigd

In het tweede kwartaal van 2023 vond Apple’s grootste aankondiging in jaren plaats. Al lange tijd gingen er geruchten over een mixed reality headset van Apple. Het was eigenlijk geen gerucht meer dat het zou komen, maar toch wisten we nog niet zo veel over wat de Apple Vision Pro zou worden. Dit zou je zonder twijfel de grootste aankondiging van Apple in jaren kunnen noemen. Vision Pro is immers het eerste mixed reality-product van Apple. In het tweede kwartaal houdt Apple traditiegetrouw de WWDC waar ook de Apple Design Awards 2023 werden uitgereikt. Naast de Vision Pro kwam er ook een nieuwe Mac Studio, Mac Pro en de allereerste 15-inch MacBook Air.

WWDC is eigenlijk vooral een software-evenement. Dit jaar zagen iOS 17, iPadOS 17, macOS Sonoma en andere grote updates voor het eerst het licht tijdens de virtuele keynote. Deze updates bevatten een vrij breed scala aan nieuwe functies die je apparaten weer wat persoonlijker maken. Zo bevat iOS 17 contactposters en kun je in iPadOS 17 (eindelijk) je toegangsscherm zelf indelen. Op het bureaublad van je Mac is nu een optie om iPhone-widgets te plaatsen.

In het tweede kwartaal viel er (naast het nieuws en de tips bij iCulture) ook wat te lezen over Apple, want lifestyleblad GQ schreef een profiel van Tim Cook. Je schijnt nooit écht te kunnen zien wat Apple’s CEO nou denkt. Dat is te danken aan zijn pokerface. We weten eigenlijk veel meer over Steve Jobs, waarover in het tweede kwartaal een boek verscheen. In het gratis boek Make Something Wonderful zijn speeches, interviews en meer gebundeld.

Een kijkje achter de schermen bij Apple is zeldzaam. Toch kreeg iCulture in april de kans om op bezoek te gaan bij Daisy. Wie Wat dat is? Daisy is Apple’s recycling-robot in Breda. Het is één van de twee exemplaren wereldwijd en kan in hoog tempo onderdelen losschroeven voor hergebruik. In ons uitgebreide artikel bespreken we zo veel mogelijk ins en outs van deze constructie. Om je oude iPhone hier terecht te laten komen, moet je hem inleveren bij Apple. In het tweede kwartaal van 2023 werd Apple’s inruilpagina voor recycling vernieuwd. Die kan weer even mee!

Ten slotte vond er in dit kwartaal nog iets opmerkelijks plaats in Nederland. Er werd namelijk voor het eerst een aflevering van de hitserie Ted Lasso opgenomen in Amsterdam. Aan veel typisch Amsterdamse/Nederlandse dingen werd gedacht: van tulpen en molens tot Van Gogh, André Hazes, Martin Garrix, woonboten, het red light district, gezelligheid, fietsers, grachten en drugs.

Derde kwartaal: sociale netwerken, productenstorm en meer

Het derde kwartaal begon met wéér een nieuw sociaal netwerk: Instagram’s Threads ging live. Althans, in de VS. In rap tempo wist het Twitter-alternatief miljoenen gebruikers te verkrijgen, al kwam dat ook doordat het zo gekoppeld was aan Instagram dat eigenlijk iedereen automatisch al een account had. Het zou nog tot december duren voordat Threads in Nederland beschikbaar zou zijn. Het laat wel zien dat er ruimte is voor een dienst als Twitter, zonder al het gedoe dat sinds dit jaar bij dit netwerk speelt.

Want dat er veel te doen is rondom Twitter, staat als een paal boven water. Het hoogtepunt in deze saga was afgelopen zomer, toen Elon Musk abrupt besloot om Twitter een naamswijziging te geven naar X. Van de een op andere dag kreeg Twitter X een andere identiteit, waarbij ook weer veel veranderde qua regels voor andere apps.

En over apps gesproken: we vierden deze zomer 15 jaar App Store, al is de vraag of er nog toekomst in zit in de vorm zoals we die nu kennen. Wij denken van niet, want door toenemende druk vanuit de EU staan we aan de vooravond van veel veranderingen.

In augustus bracht Apple nog een van haar diensten uit in Nederland. Helaas niet de dienst waar we op hoopten (Fitness+), maar toch wel iets interessants. Het gaat om Tap to Pay. Daarmee kunnen winkeliers hun iPhone omtoveren tot pinapparaat. Nederland is het eerste land op het Europese vasteland waar Tap to Pay beschikbaar is. Als gewone gebruiker heb je er niet direct iets aan, maar je moet ook niet meer vreemd opkijken als je bij een winkel ineens contactloos op een iPhone moet afrekenen.

Een andere aankondiging die nogal uit de lucht kwam vallen: de naamswijziging van T-Mobile naar Odido, inclusief Tele2. Daags voor het Apple-event werden alle klanten van T-Mobile en Tele2 overgezet naar deze provider, waarvan de naam in het diepste geheim bepaald werd.

De gebruikelijke producten

En natuurlijk draaide september zoals vanouds weer om de nieuwe Apple-producten. Hoewel het er dit jaar wat minder zijn dan voorgaande jaren, zat er toch wel weer genoeg interessants bij. De iPhone 15-serie, de Apple Watch Series 9, de Apple Watch Ultra 2 en een bijgewerkte AirPods Pro-oplaadcase kwamen allemaal voorbij. Wij vonden deze line-up niet het meest vernieuwend in vergelijking met afgelopen jaren, maar waren toch wel tevreden met bijvoorbeeld de iPhone 15 en iPhone 15 Pro (Max), mede dankzij het vernieuwde design.

Waar vooral veel om te doen was onder Apple-fans, waren de FineWoven-hoesjes. In augustus ging al het gerucht dat Apple helemaal zou stoppen met leer. En dat blijkt de realiteit te zijn: geen leren hoesjes, Apple Watch-bandjes, AirTag-houders of MagSafe-kaarthouders meer. In plaats daarvan koos Apple voor het eigen FineWoven, maar de kritiek was niet mals. Ook in onze review waren we niet echt te spreken over het FineWoven-hoesje voor de iPhone 15.

Vierde kwartaal: Apple stoomt nog even door, maar niet met alles

Apple trapte het jaar af met de introductie van nieuwe Macs. En dat deden ze als afsluiter dunnetjes over, maar dan wel wat interessanter. Apple introduceerde tijdens het Scary Fast event de eerste computers met een M3-chip. Ook de M3 Pro en M3 Max voor veeleisende professionals werden meteen aangekondigd. De chips zitten – zoals verwacht – in de M3 MacBook Pro, maar Apple koos er ook voor om de iMac weer eens wat leven in te blazen. De iMac met M3-chip is verder ongewijzigd en kan met deze chip weer even mee. Dit event betekent ook het einde van de MacBook Pro met Touch Bar. Deze is vervangen door een instapmodel met Apple’s nieuwste design.

Over stoppen gesproken: dat gebeurde wel vaker in Apple’s vierde kwartaal. Zo trokken ze de stekker uit Apple Music Voice, een goedkopere versie van Apple Music die je enkel via Siri kon bedienen. Kennelijk kwam het niet goed genoeg van de bodem om het nog te blijven ondersteunen. Later volgde het nieuws dat Apple niet verder wil met Goldman Sachs, haar partner voor de Apple Card. En als klapper op de vuurpijl hoorden we onlangs dat er een heus verkoopverbod voor de Apple Watch Series 9 en Apple Watch Ultra 2 aankwam. Deze nieuwe modellen maken inbreuk op een patent van een ander bedrijf. Voor de Europese markt is er niets aan de hand.

Maar we eindigen natuurlijk positief, want naast de introductie van de nieuwe Macs was er meer goed nieuws. Zo kwam Apple Music Classical eindelijk ook naar de iPad, introduceerde Vodafone eindelijk de eSIM voor Apple Watch en breidde Apple het Self Service Repair-programma uit naar Nederland. Via Apple’s website kun je nu bepaalde onderdelen bestellen om een reparatie zelf uit te voeren. Ook werd onverwachts een nieuwe, goedkopere Apple Pencil met usb-c aangekondigd. Vlak voor de kerst werd onthuld welke automodellen als eerste de vernieuwde CarPlay krijgen. Spoiler: je moet er waarschijnlijk wel even voor sparen.

Conclusie: wat klopt er van onze voorspelling over 2023?

Begin dit jaar gaven wij onze voorspelling voor Apple in 2023 aan de hand van vijf stellingen en beweringen. Deze waren als volgt:

“Gedwongen wijzigingen door regelgeving”

“Het jaar van de AR/VR-headset”

“Hardware: minder grote updates”

“Software: minder nieuwe functies, meer stabiliteit”

“Nieuwe diensten, meer in Nederland”

Wat klopt er nou uiteindelijk van onze voorspellingen? Op veel punten bleken we gelijk te hebben gekregen.

“Gedwongen wijzigingen door regelgeving”

Dat Apple (en veel andere grote techbedrijven) onder een vergrootglas liggen in de EU, is geen verrassing. Met de Digital Markets Act en Digital Services Act moeten Apple en andere bedrijven zich aan allerlei nieuwe regels houden. Hoewel we de echte impact van deze regelgeving pas in 2024 gaan zien, hebben we toch al de eerste resultaten gezien van de gedwongen wijzigingen zoals we die in onze stelling noemden. De iPhone is in 2023 overgestapt naar de usb-c-poort, al blijft natuurlijk de vraag of dit misschien wel sowieso was gebeurd. Gek genoeg zijn de Magic-accessoires voor de Mac nog wel voorzien van Lightning.

Score: gedeeltelijk juist

“Het jaar van de AR/VR-headset”

Deze stelling bleek eveneens gedeeltelijk juist te zijn. Apple kondigde tijdens de WWDC 2023 inderdaad de Vision Pro-headset aan, maar om nou te zeggen dat 2023 hét jaar van de headset is, is lichtelijk overdreven. Dat komt vooral doordat de headset pas begin 2024 op de markt komt en ook alleen in de Verenigde Staten. De hype is daardoor nog niet echt aanwezig, dus we verwachten dat vooral 2024 meer om de Vision Pro draait.

Score: gedeeltelijk juist

Als we kijken naar het overzicht van Apple-producten van 2023, dan zien we vooral veel spec-bumps. In dat opzicht was onze voorspelling spot on. De MacBook Pro kreeg zelfs twee keer een spec-bump, terwijl ook de Mac mini, iMac, Mac Pro en Mac Studio er alleen qua chip op vooruit gingen. De Apple Watch-modellen kregen minimale updates. Bij iPads zagen we zelfs helemaal geen nieuwe modellen. De grootste veranderingen zagen we eigenlijk nog bij de iPhones, hoewel ook dat geen enorme verschillen zijn ten opzichte van de voorgangers.

Score: helemaal juist

“Software: minder nieuwe functies, meer stabiliteit”

Al voor de komst van iOS 17 gingen er geruchten dat er minder baanbrekende functies in deze update zouden zitten. Dat bleek ook het geval te zijn. Hoewel er in iOS 17 qua nieuwe functies genoeg te ontdekken is, zijn het geen functies die het gebruik van je iPhone echt veranderd hebben. Of er sprake is van meer stabiliteit, valt over te discussiëren. Bugs zullen er altijd zijn, maar hele grote problemen zijn wij de afgelopen maanden niet tegengekomen.

Score: helemaal juist

“Nieuwe diensten, meer in Nederland”

Helaas: we hadden de hoop dat Apple meer diensten naar Nederland zou brengen. Sterker nog, we voorspelden dat Fitness+ eindelijk in Nederland zou zijn. Maar dat is niet gebeurd. Apple heeft ook geen hele nieuwe diensten uitgebracht, behalve de aanvulling op Apple Music genaamd Apple Music Classical. Maar een hele nieuwe dienst waar je je op kan abonneren? Die kwam er in 2023 niet. Wel werden enkele Apple-diensten duurder.

Score: helemaal onjuist

Lees ook onze vooruitblik op Apple in 2024, waar we onze verwachtingen voor het komende jaar op een rij gezet hebben.