De kleinste MacBook Pro heeft nog steeds een 13-inch scherm, maar wordt geleverd met tweemaal zoveel opslag en snellere grafische performance. Ook zit er een nieuw toetsenbord in en het duurste model heeft een 10e generatie Intel Core-processor met tot 80 procent snellere grafische performance. Het werkgeheugen is standaard 8GB RAM en is uit te breiden tot 16GB RAM. Op alle modellen krijg je een Retina-display, Touch Bar met Touch ID, stereo-speakers en een accu met een batterijduur van één werkdag. Hij is verkrijgbaar vanaf €1499 en loopt op tot €2399 voor het duurste basismodel.

Mocht je de 13-inch MacBook Pro willen kopen, dan kun je terecht bij Apple, bij APR's zoals zoals Amac en bij online winkels:

13-inch MacBook specs

De 13-inch MacBook vervangt het model uit 2019, die per direct uit het assortiment is verdwenen.

De belangrijkste specs op een rijtje:

Verkrijgbaar in zilver of spacegrijs

13,3″ Retina-scherm van 2560 x 1600 pixels en 227 ppi

Magic Keyboard

Standaard 8e generatie Intel-processor (10e generatie op duurste model)

Standaard 256GB opslag (uitbreidbaar tot 4TB)

Standaard vanaf 8GB RAM (16GB RAM in duurste model)

Grafische kaart Intel Iris Plus Graphics 645 (of Intel Iris Plus Graphics op duurste model)

Twee Thunderbolt 3-poorten (USB‑C), vier stuks op duurste model

Draadloos 802.11ac wifi

Bluetooth 5.0

720p FaceTime HD-camera

Tot 10 uur draadloos internetten

Gewicht 1,4 kg

Afmetingen 1,56 cm x 30,41 cm x 21,24 cm

Vanafprijs in Nederland: €1.499,- bij Apple

De i7-processor is bij alle modellen als upgrade te kiezen. Je moet dan het gewenste model selecteren en de i7 kiezen bij het configureren.

Dit is er nieuw

De nieuwe MacBook Pro heeft geen groter scherm gekregen, zoals vorig jaar bij de 15-inch gebeurde. Er zit nog steeds een 13,3 inch scherm in. Wil je de 10e generatie Intel Core-processoren, dan moet je voor de duurste uitvoering kiezen want alleen die is voorzien van Ice Lake. De goedkopere uitvoeringen draaien op 8e generatie Intel-processoren. Bij alle modellen heb je zoals gebruikelijk keuze uit spacegrijs of zilver. Wil je een gouden MacBook, dan zul je voor de pas vernieuwde Air moeten kiezen.

Er zit een ‘Magic Keyboard’ met nieuw ontworpen schaarmechanisme in. De toetsen kunnen 1mm ingedrukt worden, de zogenaamde travel. Met een Touch Bar, een separate Touch ID-knop, een Force Touch trackpad en de Apple T2 Security Chip is je MacBook veilig te gebruiken. Deze MacBook heeft een batterijduur van 10 uur bij internetten of film kijken in de Apple TV-app.

Dit zijn de specificaties van de MacBook Pro 13-inch (basismodel):

1,4‑GHz quad‑core­­processor met Turbo Boost tot 3,9 GHz

256 GB opslag

Touch Bar en Touch ID

1,4‑GHz quad‑core Intel Core i5‑processor van de 8e generatie

Turbo Boost tot 3,9 GHz

Intel Iris Plus Graphics 645

8 GB 2133‑MHz LPDDR3-geheugen

256 GB SSD‑opslag

13‑inch Retina‑display met True Tone

Magic Keyboard

Touch Bar en Touch ID

Twee Thunderbolt 3‑poorten

€ 1.499,00

Nieuw toetsenbord in de 13-inch MacBook Pro

Waarom zou je voor deze nieuwe 13-inch MacBook kiezen en niet voor het model uit 2018 of 2019? Een belangrijke reden is dat er een nieuw type toetsenbord in zit. In plaats van het vlindertoetsenbord gaat Apple terug naar het schaartoetsenbord, dat nu ‘Magic Keyboard’ wordt genoemd. Zit je hierop te wachten, maar vind je de 16-inch MacBook Pro te groot of te duur, dan heb je nu keuze genoeg. Je kunt voor de MacBook Air 2020 kiezen, die een maand geleden werd uitgebracht. Maar je kunt ook kiezen voor deze nieuwe 13-inch MacBook Pro in meerdere uitvoeringen.

Het schaartoetsenbord is het mechanisme dat Apple vóór 2016 gebruikte en waar gebruikers best tevreden over waren. Bij het vlindertoetsenbord dat tussen 2016 en 2019 werd toegepast, zijn er voornamelijk klachten geweest. Apple heeft wel gaandeweg geprobeerd om het vlindermechanisme te verbeteren, maar dit is eigenlijk nooit goed gelukt.

De belangrijkste wijzigingen

Vergeleken met de 13-inch MacBook Pro uit 2019 zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd:

Model MacBook Pro 2019 MacBook Pro 2020 Schermformaat 13,3-inch 13,3-inch Schermspecs 2560×1600 IPS Wide Color (P3) met True Tone 2560×1600 IPS Wide Color (P3) display met True Tone Gewicht 1,37kg 1,4kg Lengte 304,01 mm 304,01 mm Breedte 212,4 mm 212,4 mm Dikte 14,9 mm 15,6 mm Opslag 128GB, 256GB, 512GB, 1TB, 2TB SSD 256GB, 512GB, 1TB, 2TB, 4TB SSD RAM 8GB, 16GB 2133MHz LPDDR4 8GB of 16GB 2133MHz LPDDR3,

16GB of 32GB 3733MHz LPDDR4X Graphics Intel Iris Plus Graphics 645, 655 Intel Iris Plus Graphics 645 Toetsenbord Vlinder Schaar Poorten 2 of 4 Thunderbolt 3 2 of 4 Thunderbolt 3 Netwerk Wi-Fi 802.11ac Wi-Fi 802.11ac Bluetooth Bluetooth 5.0 Bluetooth 5.0 Webcam 720p FaceTime HD camera 720p FaceTime HD camera Speakers Stereo speakers Stereo speakers met Dolby Atmos Microfoons 3 microfoons 3 microfoons met directional beam Accucapaciteit 58 of 58,2 Wattuur 58 of 58,2 Wattuur Gebruiksduur 10 uur 10 uur Stroomadapter 61 Watt 61 Watt Prijs Vanaf €1499 Vanaf €1499

Is dit het juiste moment voor een 13-inch MacBook Pro?

Bij de aankondiging van nieuwe MacBooks hebben veel mensen de vraag: is dit het moment, of komt er binnenkort een nóg betere? Zat je altijd al te wachten op een kleine maar krachtige MacBook met beter toetsenbord, dan is dit het moment. Uiteraard spelen er altijd weer nieuwe ontwikkelingen, waar je al dan niet op zou willen wachten.

Dit zou wel eens een van de laatste MacBooks kunnen zijn met Intel-processor, voordat Apple overstapt naar in eigen huis ontworpen chips. Apple zou plannen hebben om eind 2020 over te stappen op ARM-gebaseerde Mac-chips van eigen fabrikaat. Deze zullen waarschijnlijk eerst worden toegepast in MacBooks (en niet in iMacs), omdat deze het meest kunnen profiteren van verbeteringen in batterijduur en performance. Er zijn geruchten over de terugkeer van de 12-inch MacBook, waar Apple in 2015 mee is gestopt.

Toch is er een reden om nog voor een 13-inch MacBook Pro met Intel te kiezen. Niet alle software zal meteen overweg kunnen met de nieuwe ARM-processor, waardoor je tegen compatibiliteitsproblemen aan kunt lopen. Als je zekerheid wilt is het niet eens zo’n gek idee om nu nog voor een model met Intel te kiezen.

Hieronder zie je het persbericht van Apple.

Apple introduceert snellere 13-inch MacBook Pro met Magic Keyboard en twee keer zoveel opslag Cupertino, Californië – 4 mei 2020 – Vandaag introduceert Apple de vernieuwde 13-inch MacBook Pro met het nieuwe Magic Keyboard, waardoor je prettiger typt dan ooit. Bovendien zijn alle standaardconfiguraties uit deze serie nu uitgerust met de dubbele hoeveelheid opslag. De populairste MacBook Pro heeft nu dus nog meer te bieden. De nieuwe modellen hebben een processor van de tiende generatie die de grafische prestaties tot 80 procent sneller maakt. Sommige configuraties hebben daarnaast standaard 16 GB sneller 3733-MHz geheugen. Bovendien zijn de krachtige quad-coreprocessor, het schitterende 13-inch Retina-display, de Touch Bar en Touch ID, de uitmuntende stereospeakers, een batterij die de hele dag meegaat én alle voordelen van macOS verpakt in een ongelooflijk licht en dun design. De nieuwe 13-inch MacBook Pro is vanaf vandaag te bestellen en heeft een instapprijs van € 1499. Klanten uit het onderwijs betalen zelfs nog minder. “De 13-inch MacBook Pro is ongelooflijk snel, heeft een adembenemend Retina-display en een batterij die de hele dag meegaat. Daarmee is dit onze lichtste Pro-notebook, die studenten, ontwikkelaars en andere professionals zeker zal aanspreken. De serie die we vandaag lanceren, bevat het nieuwe Magic Keyboard, heeft standaard twee keer zoveel opslagcapaciteit en is over de hele linie sneller. Kortom, de 13-inch MacBook Pro heeft nu nog meer te bieden”, aldus Tom Boger, Senior Director Mac & iPad Product Marketing van Apple. “Met de komst van deze nieuwe MacBook Pro is onze hele notebookserie nu voorzien van het uitermate prettig typende Magic Keyboard, standaard twee keer zoveel opslagcapaciteit als hiervoor en snellere technologie.” Nieuw Magic Keyboard De vernieuwde 13-inch MacBook Pro is voorzien van het nieuwe Magic Keyboard, dat op de 16-inch MacBook Pro is geïntroduceerd en sinds maart ook op de MacBook Air zit. Het vernieuwde schaarmechanisme heeft een key travel van 1 mm, wat prettig en stabiel aanvoelt tijdens het typen. De pijltoetsen zijn nu ingedeeld in een omgekeerde ‘T’, zodat ze gemakkelijker te vinden zijn als je in een spreadsheet werkt of zit te gamen. Het nieuwe Magic Keyboard heeft verder een fysieke Escape-toets, een Touch Bar en Touch ID, waardoor typen op een Mac-notebook nu prettiger is dan ooit tevoren. Dubbel zoveel opslag Iedereen is weg van de supersnelle SSD’s van MacBook Pro, die sequentiële leessnelheden tot 3,0 GB/s bereiken. De 13-inch MacBook Pro bevat nu standaard twee keer zoveel opslag als de vorige generatie. De standaardopslag begint bij 256 GB en eindigt bij 1 TB, zodat je er nog meer foto’s, video’s en andere bestanden op kwijt kunt. Professionals die vanwege hun enorme foto- of videobibliotheek aan 1 TB niet genoeg hebben, kunnen een 13-inch MacBook Pro met een SSD tot 4 TB bestellen. Betere prestaties Alle modellen van de 13-inch MacBook Pro hebben nu een quad-core Intel Core-processor van de tiende generatie met Turbo Boost-snelheden tot 4,1 GHz. Als je hiervoor een 13-inch MacBook Pro met een dual-coreprocessor had, profiteer je van 2,8 keer betere prestaties. De geïntegreerde Intel Iris Plus Graphics is tot 80 procent sneller in vergelijking met de grafische processor van de vorige 13-inch MacBook Pro. Dat maakt 4K-videomontage mogelijk, zorgt voor snellere rendering en maakt gamen er alleen maar beter op. Dankzij de nieuwe grafische processor kun je nu ook een Pro Display XDR aansluiten en de volledige 6K-resolutie benutten. Sneller én meer geheugen Een aantal modellen bevat nu standaard 16 GB sneller 3733-MHz geheugen, en je kunt nu voor het eerst een 13-inch Mac-notebook met 32 GB geheugen bestellen. Met 32 GB geheugen werkt alles sneller, ook als je meerdere virtuele omgevingen gebruikt. En bewerk je gigapixelfoto’s in Photoshop, dan gaat dat tot 50 procent sneller. Handzaam design met een schitterend Retina-display De 13-inch MacBook Pro is met zijn dunne aluminium unibodydesign in spacegrijs of zilver en een gewicht van slechts drie pond uiterst handzaam en zit boordevol snelle, geavanceerde technologie. Het schitterende 13-inch Retina-display geeft meer dan 4 miljoen pixels en miljoenen kleuren weer, heeft een helderheid van 500 nits en ondersteunt de brede P3-kleurweergave. En dankzij de True Tone-technologie ziet het beeld er altijd natuurlijker uit, ongeacht of je iets ontwerpt, een film monteert, op het internet rondkijkt of een mail typt. De 13-inch MacBook Pro heeft verder speakers met een indrukwekkend breed stereogeluid, Touch ID om snel in te loggen en veilig online te shoppen, een Touch Bar met dynamische en contextgevoelige regelaars en het onovertroffen Force Touch-trackpad voor zeer nauwkeurige aanwijzerverplaatsing en Multi‑Touch-bewegingen. Ingebouwde beveiliging en privacy De 13- MacBook Pro is voorzien van de Apple T2 Security Chip, de speciaal door Apple ontworpen siliciumchip van de tweede generatie, die tijdens het opstarten controleert of er niet geknoeid is met de software en die alle gegevens op de SSD direct versleutelt. Dat betekent dat MacBook Pro en alle andere Macs met de T2-chip zowel de veiligste opstartprocedure als de veiligste opslag van allemaal hebben. De T2 beveiligt ook alle Touch ID-gegevens, dus of je nu je Mac ontgrendelt, online een wachtwoord invoert of een aankoop bij een webwinkel doet, je gegevens zijn altijd op en top beveiligd.

