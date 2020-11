Gebruik je vaak je creditcard, bijvoorbeeld voor online aankopen of in het buitenland? Als je Rabobank-klant bent, dan kan dat nu ook voor Apple Pay. Rabobank heeft sinds vandaag Apple Pay-ondersteuning toegevoegd aan haar creditcards. De toevoeging volgt een jaar na de introductie van Apple Pay bij de bank. Alle Rabobank-creditcards zijn geschikt, zo laat de bank exclusief aan iCulture weten.



Rabobank creditcard in Apple Pay

Dat de creditcard nu toegevoegd is, is geen verrassing te noemen. De Rabobank noemde de creditcard al in de voorwaarden voor Apple Pay en in ons interview met Alexander Zwart van de Rabobank werd nogmaals bevestigd dat de support eraan zat te komen. Onlangs liet de Rabobank aan klanten weten dat de fysieke creditcard vervangen moet worden om onder andere Apple Pay mogelijk te maken.

Om de kaart toe te voegen, heb je de nieuwste versie van de Rabobank-app nodig en volg je simpelweg deze stappen:

Open de Rabobank-app. Log in met Face ID, Touch ID of de pincode. Tik onderaan op Zelf regelen. Kies nu voor Apple Pay. Selecteer de kaart die je toe wil voegen, in dit geval de creditcard. Volg de verdere stappen om de kaart toe te voegen. Heb je een Apple Watch, dan kan je hier ook kiezen om hem daarop te zetten.

Lukt het instellen via de Rabobank-app niet? Probeer het dan zo:

Open de Wallet-app en tik op het plusje. Kies voor Ga door. Scroll in de lijst van aanbieders helemaal naar onderen en tik op Voeg andere kaart toe. Tik daarna op Voeg kaartinfo handmatig toe. Vul je gegevens in: naam op de kaart, het kaartnummer, vervaldatum en beveiligingscode. Tik op Volgende en de kaart wordt geverifieerd.

Welke kaarten zijn geschikt?

Bij de Rabobank kan je zowel de RaboCard als de Rabo GoldCard instellen. Het maakt daarbij niet uit wie de uitgever van de Rabobank creditcard is: zowel VISA als Mastercard zijn in te stellen. Bovendien kunnen ook zakelijk gebruikers met een creditcard deze nu voor Apple Pay instellen. Hierdoor is de Rabobank momenteel de enige bank die alle functionaliteiten van Apple Pay biedt, zowel particulier als zakelijk.

De creditcard komt vooral van pas in het buitenland en in webshops. In fysieke winkels in Nederland, zoals de lokale supermarkt of de bakker om de hoek) wordt de creditcard meestal niet geaccepteerd. In het buitenland is het veel gebruikelijker om met de creditcard te betalen. Ondersteunt de webshop Apple Pay, dan kan je daar in veel gevallen wel de creditcard gebruiken. Denk aan de online Apple Store, maar ook Coolblue en Amac. Het zal ook van pas komen met de aankomende feestdagen, zodat je je Sinterklaas- en kerstinkopen via een creditcard met Apple Pay kan afrekenen.

Overige banken

ABN AMRO heeft nog niets bekendgemaakt wat betreft de creditcards voor Apple Pay. ABN AMRO maakt gebruik van ICS-kaarten en daarvoor is nog geen Apple Pay-ondersteuning aangekondigd. ING werkt wel al een tijdje aan het toevoegen van de creditcard voor Apple Pay. De verwachting is dat dat ook snel toegevoegd wordt.

Ondersteunt jouw bank nog niet de creditcard voor Apple Pay of werken ze helemaal niet met Apple’s betaaldienst? Met de gratis dienst Curve kun je iedere creditcard gebruiken in combinatie met Apple Pay. Je koppelt namelijk je eigen creditcard aan die van Curve. Vervolgens voeg je de Curve-kaart toe aan Apple Pay, waardoor je dus via deze omweg alsnog met Apple Pay betaalt. Dit werkt dus ook met creditcards van banken die geen Apple Pay aanbieden. Met pinpassen werkt dit helaas niet.

Wil je meer weten over Apple Pay? In ons overzichtsartikel vind je meer informatie. Check ook onze lijst met de beste Apple Pay-tips, zodat je alles uit de betaaldienst haalt.