De AirPods Max is Apple’s nieuwste over-ear hoofdtelefoon. Vanwege het ontwerp worden je oren nagenoeg geheel afgesloten, zodat je volop kan genieten van de muziek. In combinatie met de actieve ruisonderdrukking hoor je daardoor nauwelijks nog iets van de omgeving. Maar doordat je oren volledig afgesloten worden, kan het daar ook behoorlijk warm worden. Een aantal gebruikers heeft daardoor gemerkt dat er condensatie optreedt bij de oorkussens van de AirPods Max. Is dit schadelijk voor de hoofdtelefoon?



Condens bij AirPods Max

Op Twitter meldt een gebruiker dat de condens in zijn AirPods Max ontstaat bij langdurig gebruik van de hoofdtelefoon. De AirPods Max zijn daarbij binnenshuis gedragen, dus er is in dat geval geen sprake van regen of een andere vorm van grote hoeveelheid vocht van buitenaf. De condensatie zorgt er vervolgens voor dat de oordetectie soms niet goed werkt. De druppels zijn zichtbaar zodra je de oorkussentjes van de hoofdtelefoon af haalt.

De condensvorming ontstaat vermoedelijk door de combinatie van zweet en warmte van de hoofdtelefoon. Momenteel lijkt er nog geen aanleiding te zijn voor paniek, want bij dergelijke hoofdtelefoons ontstaat wel vaker condens bij langdurig gebruik. Sterker nog, Sony waarschuwt bij zijn populaire WH-1000XM4-hoofdtelefoon ook voor condensvorming, waardoor de draagdetectie mogelijk niet goed werkt. Er zijn nog geen berichten bij de AirPods Max dat de condens zorgt voor een defect, ondanks dat de AirPods Max niet zweet- en waterbestendig is.

De klachten van gebruikers komen vooral van de spacegrijze AirPods Max, maar mogelijk speelt het ook bij de andere kleuren.

Advies: maak regelmatig schoon

Het advies is dan ook om regelmatig de AirPods Max even schoon te maken. De oorkussens zijn gemakkelijk te verwijderen dankzij de magnetische bevestiging. Door een schone en droge doek door de binnenkant te halen, verwijder je het vocht dat zich eventueel ophoopt binnenin de AirPods Max. Vooral bij langdurig gebruik is het verstandig om de AirPods Max even af te deppen.

Lees meer over het schoonmaken van de AirPods in onze aparte tip.