De Ziggo Go-app voor de Apple TV komt er nu eindelijk aan. Het bleef lange tijd stil rondom de aangekondigde Apple TV-app en bij veel Apple TV-gebruikers zakten de moed in de schoenen en bestond er flink twijfel of de app er überhaupt wel kwam. Nu is er dan eindelijk goed nieuws, want Ziggo start binnenkort met het testen van de Apple TV-app onder gebruikers. Dit melden meerdere iCulture-lezers.



Ziggo start test Apple TV-app onder gebruikers

Sinds vandaag krijgen gebruikers van de Ziggo Community een mail waarin opgeroepen wordt om de Apple TV-app te gaan testen. In de uitnodiging, die door iCulture ingezien is, staat dat de app beschikbaar zal komen voor de Apple TV HD en Apple TV 4K. Voorwaarde is wel dat je ook een Ziggo Internet-abonnement nodig hebt. De app zal alleen werken als de Apple TV verbonden is met een Ziggo-internetverbinding.

Bovendien heb je voor de test minimaal tvOS 11 nodig, maar dat moet voor gebruikers met een recente Apple TV geen probleem zijn. Over een paar weken krijgen de eerste gebruikers toegang krijgen tot de testversie. Mogelijk verschijnen dan ook de eerste beelden van de app online. Wij hebben bij Ziggo navraag gedaan over het verdere verloop van de test en overige functionaliteiten van de app. Zodra we een reactie hebben, werken we het artikel bij. Het is niet mogelijk om je apart aan te melden voor de test, omdat alleen deelnemers van het Ziggo Community klantpanel een uitnodiging krijgen.

Al sinds augustus 2018 wordt de Apple TV-app van Ziggo intern getest. Sindsdien hebben we meermaals bij Ziggo nagevraagd wat de status van de Apple TV-app is. Afgelopen april kregen we van Ziggo te horen dat de benodigde goedkeuring van content-partijen meer tijd in beslag neemt. Die deal lijkt nu dus inmiddels rond te zijn.