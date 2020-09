KPN eSIM vanaf oktober

Twee grote providers ondersteunen in Nederland al een tijdje de eSIM, namelijk T-Mobile en Vodafone. Sinds begin dit jaar heeft ook Simyo de eSIM, een dochterprovider van KPN. Dat KPN er zelf ook mee zou komen, was al bekend: KPN heeft sinds begin september de zakelijke eSIM en onthulde daarbij ook dat particuliere klanten binnenkort aan de beurt zijn. Vanaf volgende maand is het zover, want dan is de eSIM bij KPN ook voor particuliere klanten beschikbaar.



KPN maakte de ondersteuning van de eSIM vandaag zelf bekend in een persbericht. Op dit moment is er nog geen exacte startdatum bekend. KPN zegt alleen dat de eSIM ‘in de loop van oktober’ beschikbaar ris voor alle mobiele abonnees. Het activeren van de eSIM kan via de MijnKPN-app, zodra dit beschikbaar is.

Het voordeel van de eSIM is dat je gebruik kan maken van de dualsimfunctie op de iPhone. Naast je eigen nummer op de eSIM, kan je dan nog een fysieke simkaart in je iPhone stoppen (bijvoorbeeld van je werknummer). Je hebt dan dus geen tweede toestel meer nodig. Op de (eerder gepubliceerde) speciale pagina van KPN lees je meer over de eSIM bij de provider.

Bekijk ook Dualsim op de iPhone gebruiken: zo doe je dat De recente iPhones beschikken over een dualsim-functie. Naast het normale simkaartslot zit er ook een eSIM in, waarmee je een tweede nummer kunt toevoegen. In deze tip leggen we je uit hoe je de eSIM dualsim instelt en gebruikt.

Eerder stond op de pagina dat KPN binnenkort ook smartwatches wil ondersteunen. Nu is daar te lezen dat “KPN nog geen ondersteuning biedt voor Apple Watch via e-sim” en dat “ook andere smartwatches nog niet ondersteund worden”. Voorlopig hoeven we daar dus nog niet op te rekenen.

Nieuwe bundels bij KPN

Tegelijkertijd laat de provider weten met nieuwe bundels te komen. De grootste verandering zit hem in de prijs van de twee voordeligste bundels en de hoeveelheid GB’s van de twee grootste. De prijs van de 2GB- en 5GB-bundels gaan omlaag met €2,50, terwijl de 10GB- en 20GB-bundels vervangen zijn door bundels van 15GB en 25GB. Van die laatstgenoemde gaat de prijs wel met een euro per maand omhoog. De zogenaamde husselkorting (als je tv en internet van KPN of Telfort hebt), blijft bestaan.

Tabel: KPN-bundels per september 2020