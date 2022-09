Alles over de iPhone 14 Plus

De afgelopen jaren bracht Apple naast het standaardmodel nog een kleinere versie uit, de iPhone 12 mini en iPhone 13 mini. Maar dit jaar slaat Apple een andere weg in. In plaats van een mini-model komt er weer een Plus-uitvoering: de iPhone 14 Plus! Dit toestel werd voor de aankondiging ook wel iPhone 14 Max genoemd, maar Apple heeft dus voor de naam iPhone 14 Plus gekozen. De reden? Het toestel is vooral groter! Je leest hier over de functies van de iPhone 14 Plus, de verbeteringen en meer.







iPhone 14 Plus in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de iPhone 14 Plus:

iPhone 14 Plus is grotere versie van gewone iPhone 14

Kleuren: middernacht, sterrenlicht, blauw, paars en rood

Voorzien van 6,7-inch OLED-display

Met kleine notch aan de bovenkant

Verbeterde dubbele camera aan de achterkant

Snellere versie van A15-processor

Langere batterijduur dan gewone iPhone 14

Vertrouwd design met aluminium behuizing

Verkrijgbaar vanaf €1.169,-

Design iPhone 14 Plus: hetzelfde maar dan groter

De iPhone 14 Plus ziet er hetzelfde uit als de net aangekondigde iPhone 14. Dat betekent een aluminium behuizing in verschillende kleuren, met een achterkant van glimmend glas. Het grote verschil is dat de iPhone 14 Plus een stuk groter is. Het toestel is namelijk even groot als de meer uitgebreide iPhone 14 Pro Max, maar dan dus met wat minder functies. De iPhone 14 Plus spreekt door zijn grotere formaat een specifieke doelgroep aan. Ben je op zoek naar een grotere iPhone, maar heb je al die camerafuncties niet nodig, dan is dit toestel misschien wat voor jou.

Functies iPhone 14 Plus: groter scherm, langere batterijduur

De iPhone 14 Plus krijgt dezelfde functies als de gewone iPhone 14. De belangrijkste verbeteringen daarin zijn de verbeterde dubbele camera, snellere A15-chip met 5-core GPU. Dit is dezelfde A15-chip die in de iPhone 13 Pro-modellen zit en dus een stapje beter dan de A15-chip met 4-core GPU in de iPhone 13 en iPhone 13 mini. Zie voor alle verbeteringen in de iPhone 14 (en dus ook de iPhone 14 Plus) ons andere artikel.

De 12-megapixel groothoekcamera heeft een grotere sensor en maakt daardoor mooiere foto’s. Het grotere diafragma levert ook betere foto’s op. Apple zegt 49% betere prestaties bij weinig licht. Ook de ultra-groothoeklens maakt mooiere foto’s. De TrueDepth-camera heeft een snellere diafragma en heeft ook ondersteuning voor autofocus.

De iPhone 14 Plus krijgt wat extra verbeteringen en die vinden we op twee vlakken: het display en de batterijduur. Het scherm is met 6,7-inch net zo groot als de iPhone 14 Pro Max. Het gaat hier wederom om een OLED-display, met ondersteuning voor True Tone, brede kleurweergave en HDR-weergave. ProMotion zoals op de iPhone 14 Pro Max vind je hier niet. Maar door het grotere scherm zien games, films en al je andere apps er wel net even wat groter uit.

Doordat het toestel een stuk groter is, kon Apple er ook een grotere batterij in doen. De iPhone 14 Plus heeft dan ook een langere batterijduur dan de gewone iPhone 14, al weten we nog niet wat de exacte cijfers zijn.

Prijs en beschikbaarheid iPhone 14 Plus

De iPhone 14 en iPhone 14 Plus zijn beschikbaar vanaf 16 september, met pre-orders op 9 september. De prijzen liggen als volgt:

iPhone 14:

128GB → €1.019,-

256GB → €1.149,-

512GB → €1.409,-

iPhone 14 Plus:

128GB → €1.169,-

256GB → €1.299,-

512GB → €1.559,-

Zie ook ons artikel over een losse iPhone 14 Plus of een iPhone 14 Plus met abonnement.

