Developer Transition Kit kost 500 dollar

Apple gaat overstappen naar ARM-processoren en ontwikkelaars moeten zich daarop voorbereiden. Om apps alvast te kunnen testen is er nu een Apple Developer Transition Kit (DTK). Dit is in feite een Mac mini, voorzien van de speciale A12Z Bionic-chip voor desktopgebruik. Er zit 16GB werkgeheugen in een een 512GB SSD. Daarnaast is er gezorgd voor meerdere poorten: twee 5Gbps USB-A-poorten, twee 10Gbps USB-C-poorten, maar geen Thunderbolt 3. Ontwikkelaars kunnen nu al beginnen met het aanvragen van een Developer Transition Kit en de eerste exemplaren worden deze week al verstuurd. Om mee te doen zul je lid moeten worden van het Quick Start Program.



Helemaal verrassend is het niet dat Apple een dergelijk testapparaat aankondigt, want bij de overstap naar Intel-processoren was er een soortgelijke Developer Transition Kit, in de vorm van een Power Mac G5. Ontwikkelaars moesten er toen $999 voor betalen, onder voorwaarde dat ze de machine eind 2006 terugstuurden naar Apple. “Dit is geen product“, waarschuwde Steve Jobs bij de introductie. “Dit zal nooit als product verkocht gaan worden. Het is alleen voor jullie, om je programmeerwerk te starten.”

Dat is bij de Developer Transition Kit van 2020 eveneens het geval: je betaalt $500 en moet de Mac mini na verloop van tijd terugsturen.

Quick Start Program

Het Quick Start Program kost $500 en is bedoeld voor ontwikkelaars die hun apps geschikt willen maken voor de ARM-processoren van Apple. Geregistreerde leden van het Apple Developer Program kunnen zich hiervoor aanmelden. Je krijgt dan toegang tot documentatie, forums, betaversies van macOS Big Sur en Xcode 12. Daarnaast krijg je een Developer Transition Kit tot je beschikking. Dit is in feite een omgebouwde Mac mini met Apple’s A12Z Bionic-chip, die je aan het einde van het programma moet terugsturen.

Niet iedereen kan zich zomaar aanmelden voor het programma, in de hoop een goedkope Mac mini op de kop te tikken (de normale winkelprijs is namelijk €929 voor het instapmodel). Je moet een motivatie insturen en daarna zal Apple de gelukkigen selecteren. Het aantal is beperkt en ontwikkelaars die al een bestaande macOS-app hebben ontwikkeld krijgen prioriteit. Het programma is beschikbaar in ruim 30 landen, waaronder Nederland en België.

Apple gebruikte tijdens de keynote van WWDC 2020 al een Mac die op een A12Z-processor draaide en dat leek al prima te werken met apps zoals Adobe Lightroom, Photoshop en eigen professionele apps zoals Final Cut Pro X.

Apple CEO Tim Cook verwacht dat de eerste Macs met ARM-processor dit jaar verschijnen en dat de overstap van Intel naar Apple Silicon zo’n twee jaar in beslag neemt. Voor apps die niet zijn aangepast is er Rosetta 2, speciale software die ervoor zorgt dat je oudere software kunt blijven gebruiken.

Lees meer over de WWDC 2020 aankondigingen in onze samenvatting!