Inhaalslag voor AI: ‘Apple overweegt overname Perplexity AI’

Apple zou in gesprek zijn over een mogelijke overname van Perplexity, een snelgroeiende AI-startup die zich richt op zoektechnologie. Volgens Mark Gurman van Bloomberg lopen er al gesprekken, maar is er nog geen bod uitgebracht. De mogelijke deal komt op een strategisch moment: Apple staat onder druk om minder afhankelijk te zijn van Google als standaardzoekmachine, zeker nu toezichthouders die samenwerking onderzoeken. Ook zou Apple met behulp van Perplexity AI zijn eigen AI-dienst Apple Intelligence kunnen verbeteren.

Wat is Perplexity AI?

Perplexity AI is een AI-gedreven zoekmachine die gebruikers directe, contextuele antwoorden geeft – vergelijkbaar met ChatGPT, maar dan gericht op zoekresultaten. Het platform verwerkt maandelijks ongeveer 780 miljoen zoekopdrachten en groeit razendsnel. De waardering van het bedrijf ligt inmiddels rond de $ 14 miljard. Dat zou, als de overname doorgaat, meteen de grootste overname in de geschiedenis van Apple zijn. Ter vergelijking: Beats werd in 2014 gekocht voor ‘slechts’ $3 miljard.

Samenwerking met Google wankelt

Het is nog niet helemaal zeker of Apple daadwerkelijk een bod gaat uitbrengen op AI-startup Perplexity. Intussen is er ook nog een ander belangrijk dossier gaande: het onderzoek naar de samenwerking tussen Apple en Google. Al jarenlang betaalt Google miljarden aan Apple om als standaardzoekmachine in Safari ingesteld te blijven. Die deal ligt onder vuur, omdat toezichthouders vrezen dat dit de concurrentie belemmert. Mocht de rechter in de VS daar inderdaad een streep door zetten, dan ontstaat er voor Apple ineens een gat van maar liefst $ 20 miljard.

Tegelijkertijd doen er ook geruchten de ronde dat Apple en Google hun samenwerking juist willen uitbreiden. Zo zou Google Gemini (en andere AI-modellen) dieper geïntegreerd worden in iOS 26, al is daar op dit moment nog geen definitieve deal over gesloten.

Apple Intelligence is een onderwerp waar genoeg over te zeggen is. Hoewel er al ondersteuning was voor ChatGPT hoopt nu Google CEO Sundar Pichai dat Gemini geïntegreerd kan worden in iOS 19.

Apple Intelligence moet flink verbeterd worden

Dat Apple naar een overname van Perplexity AI kijkt, komt niet helemaal uit de lucht vallen. Het bedrijf is volop bezig met de ontwikkeling van Apple Intelligence, maar die loopt nog niet overal even soepel. Zo werd de nieuwe, slimmere versie van Siri – aangekondigd tijdens WWDC 2024 – inmiddels alweer uitgesteld tot ergens volgend jaar.

Een overname van Perplexity zou goed passen binnen Apple’s bredere AI-ambitie. Op dit moment is Apple nog afhankelijk van externe partijen zoals OpenAI voor ChatGPT-integratie, en van Google als standaardzoekmachine in Safari. Met Perplexity in eigen huis zou Apple belangrijke zoek- en LLM-technologie kunnen integreren in onder andere Siri, Spotlight en Safari. Ook toekomstige producten zouden daarmee een AI-boost kunnen krijgen.

Apple Intelligence is Apple's eigen variant op kunstmatige intelligentie, ook wel bekend als AI. Apple Intelligence vind je in veel van Apple's aankomende software-updates.

Apple is niet de enige geïnteresseerde

Hoewel het nieuws over Apple’s mogelijke interesse in Perplexity nu naar buiten komt, is het techbedrijf zeker niet de enige gegadigde. Eerder zou ook Meta – het moederbedrijf van Facebook, Instagram en WhatsApp – gesprekken hebben gevoerd met Perplexity. Die gesprekken liepen uiteindelijk op niets uit, waarna Meta zijn AI-investeringen elders heeft ondergebracht.

Ondertussen gaan er ook geruchten dat Samsung momenteel in gesprek is met Perplexity. Volgens bronnen zou dat zelfs kunnen uitmonden in een nauwe samenwerking, die op korte termijn officieel wordt aangekondigd. Als dat doorgaat, zou dit enige roet in het eten van Apple gooien.