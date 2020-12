Google heeft haar gamestreamingdienst Google Stadia uitgebracht voor de iPhone en iPad. Vanwege de restricties van Apple niet via een eigen app in de App Store, maar gewoon via de browser.

Gamestreamingdiensten zoals Google Stadia en Microsofts Project xCloud worden door Apple niet echt welkom geheten in de App Store. Er gelden strenge regels, zoals dat elke game binnen die dienst apart in de App Store moet staan. Dat is een onwerkbare situatie voor de makers van deze streamingdiensten, waardoor er gezocht wordt naar andere methodes. Daarom is Google Stadia nu beschikbaar via de browser dankzij een web-app. Er is een gratis variant waar iedereen een aantal games kan spelen.



Google Stadia voor iOS beschikbaar via browser

Google Stadia is een gamestreamingdienst waarin je diverse populaire games van bekende uitgevers kan streamen naar je devices, zoals computers, telefoons en tablets. Games als Assassin’s Creed en NBA2K21 zijn erop te vinden, maar ook indiegames van kleinere ontwikkelaars. Er is eerder wel een Google Stadia app uitgebracht voor de iPhone, maar games spelen daarmee was door de beperkingen van Apple niet mogelijk. Vanaf nu kan dat wel via de beta van Google Stadia in de browser.

Je kan zowel de gratis versie van Stadia als de betaalde Stadia Pro spelen. Bekende titels als de onlangs verschenen Cyberpunk 2077 zijn daardoor speelbaar op je iPhone en iPad. Je kan met Google Stadia ook een gamecontroller voor je iPhone en iPad gebruiken, zoals de controllers van Xbox en PlayStation.

Om aan de slag te gaan, ga je naar de Google Stadia-website en moet je de website toevoegen aan je beginscherm. Er verschijnt dan een icoontje van Google Stadia op je beginscherm, net alsof het een gewone app is. Je kunt je huidige account gebruiken dat je ook al op andere systemen gebruikt. Google adviseert wel om te updaten naar iOS 14.3.

Google Stadia is daarmee een concurrent voor Apple Arcade geworden. Het verschil tussen de twee is dat je bij Apple Arcade wel allemaal losse apps moet downloaden. Binnenkort komt ook Microsofts Xbox cloudgamingdienst beschikbaar voor iOS, eveneens via het web.