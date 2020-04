Apple en Google gaan samenwerken om COVID-19 te traceren

Het is een opmerkelijke aankondiging in een tijd waarin we wel wat positief nieuws kunnen gebruiken. Apple en Google gaan samen helpen om Bluetooth-technologie te ontwikkelen waarmee overheden en gezondheidsorganisaties aan de slag kunnen gaan om de verspreiding van COVID-19 te reduceren. Daarbij zullen privacy en beveiliging centraal staan. Meerdere overheden zijn van plan om apps te ontwikkelen om te kunnen achterhalen of je dichtbij een besmette persoon bent geweest. Een aantal organisaties hebben daarvoor al apps ontwikkeld waar je vrijwillig aan mee kunt doen.



Om dit te bespoedigen zullen Apple en Google een oplossing maken met application programming interfaces (API’s) en technologie op het niveau van het besturingssystemen waarmee je contacten kunt volgen. Omdat er haast bij is zal het in twee stappen worden uitgerold, waarbij de privacy gehandhaafd blijft.



App gebruikers – stem hier. Poll: Zou jij de coronavirus-tracking van Apple en Google gebruiken?

In mei komen de API’s uit, die onderling werken op Android en iOS-toestellen. Op basis hiervan zijn officiële apps gemaakt die je kun downloaden via de App Store en Google Play. In de daarop volgende maanden zullen Apple en Google een bredere Bluetooth-gebaseerde oplossing maken om contacten te traceren. Deze zullen worden ingebouwd in beide platformen, zodat er geen API’s meer nodig zijn. Dit is een robuustere oplossing dan een API en zorgt ervoor dat meer mensen kunnen meedoen.

Belangrijk daarbij zijn privacy, transparantie en vrijwillige toestemming om mee te doen. Apple en Google beloven informatie over hun werkzaamheden te openbaren, zodat iedereen kan meekijken. Er is al een kladversie van de technische documentatie gemaakt, met onder andere de specificaties voor Bluetooth en cryptografie. Die kun je hier lezen.

Update voor COVID-19 app van Apple

Eerder bracht Apple al een eigen COVID-19 app en website uit met allerlei officiële informatie. Die app kreeg afgelopen nacht een update meer richtlijnen per staat en tips om voor je zelf te zorgen. Versie 2.0 van de app biedt je de mogelijkheid om de (Amerikaanse) staat te kiezen waar je woont, om vervolgens te zien welke richtlijnen er gelden. In Californië word je bijvoorbeeld doorgestuurd naar covid19.ca.gov, een website met informatie over symptomen, financiële hulp en dingen die je wel en niet mag doen.

Er zijn tips om voor jezelf te zorgen, zoals dagelijks 30 minuten sporten, voldoende slapen, regelmatig pauzes nemen om te ontspannen en je brein in een goede conditie houden door te puzzelen, boeken lezen, schilderen of in je dagboek te schrijven. Ook zitten er shopping-tips in, bijvoorbeeld om meteen boodschappen voor twee weken te halen, lang houdbare producten te kopen en handschoenen te dragen in de supermarkt. Verder kun je met de app een testje invullen, om te kijken wat je moet doen.