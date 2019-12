Heb je iOS 13 geïnstalleerd, maar heb je hier spijt van gekregen? In dit artikel lees je alles over het downgraden naar een eerdere iOS-versie. We leggen je uit hoe je je iPhone of iPad kan downgraden naar een ondersteunende iOS-versie.

Update 20 december: Apple is gestopt met het signeren van iOS 13.2.3, dus je kunt nu niet meer terug naar een eerdere versie als je al op iOS 13.3 zit.

Downgraden van iOS 13 naar iOS 12

Als je iOS 13 geïnstalleerd hebt, dan kun je korte tijd weer terug naar de laatste officiële versie van iOS 12. Bijvoorbeeld als je niet tevreden bent over de prestaties of terug wil naar oude functies. In dit artikel leggen we je uit hoe je moet downgraden en wat de laatste ondersteunende versie van iOS is. Let op: downgraden is maar beperkte tijd mogelijk. Zodra Apple stopt met het signeren van de voorlaatste versie van iOS kun je niet meer terug. Ook is het goed om te weten dat je backups die je onder iOS 13 hebt gemaakt, niet kunt terugzetten als je de downgrade naar iOS 12 hebt gedaan.

Downgraden naar iOS 12

Apple geeft je na een iOS-update korte tijd de mogelijkheid om te downgraden naar een vorige versie. Op dit moment is dat de iOS-versie die bovenaan dit artikel wordt genoemd. Het is niet meer mogelijk om terug te gaan naar iOS 13.1, 12.4 of eerdere versies. Apple signeert deze versies niet meer. Hierdoor zorgt Apple ervoor dat zoveel mogelijk mensen de allernieuwste iOS-versie installeren.

Het is ook niet meer mogelijk om te downgraden naar iOS 11 en verder terug, mocht je problemen ondervinden met iOS 12 en subversies daarvan.



Wat is downgraden?

Soms loop je na het installeren van een iOS-update tegen allerlei problemen aan. Je batterij gaat sneller leeg, de nieuwe functies werken niet goed of je toestel is traag geworden. Geen paniek, je kunt vlak na het verschijnen van de update nog downgraden. Dit houdt in dat je teruggaat naar een eerdere iOS-versie. Maar wacht niet te lang, want Apple geeft je maar een paar dagen of weken de tijd. Bij beta’s geldt dat niet: zolang de beta nog loopt kun je altijd teruggaan naar de vorige stabiele iOS-versie.

Downgraden = terug naar oudere iOS-versie

Als er een nieuwe iOS-update voor iPhone, iPad of iPod touch uit is, hoef je maar op één knop te drukken om de update te installeren. Het kan gebeuren dat je later spijt krijgt van zo’n firmware-update: je iDevice gedraagt zich vreemd, loopt vast of heeft andere problemen. In zo’n geval kun je terug naar een oudere iOS-versie die beter bevalt.

Downgraden naar een oudere iOS-versie is dus niet altijd mogelijk. Dat heeft ermee te maken dat Apple na verloop van tijd stopt met het digitaal signeren van oudere iOS-versies. Die digitale handtekening is een extra beveilingsstap om te zorgen dat je zeker weet dat je het originele iOS-installatiebestand te pakken hebt en niet een kopie waarmee geknoeid is.

Stappenplan: iOS-versie herstellen of downgraden

Heb je bepaalde iOS-versie geïnstalleerd, bijvoorbeeld de beta van iOS 13, maar heb je hier spijt van en wil je weer terug naar een eerdere versie? Volg dan deze stappen (indien downgraden mogelijk is):

Download het benodigde firmwarebestand vanaf de website van Apple, via IPSW.me of via deze site, die naar de downladbestanden op de servers van Apple verwijst (download nooit via servers van derden!). De bestandsnaam eindigt op .ipsw. Controleer wel goed of je het juiste bestand voor het juiste toestel gedownload hebt. Bewaar het bestand op een makkelijk vindbare plaats, bijvoorbeeld je desktop. Schakel op je iPhone of iPad eerst Zoek mijn iPhone uit via Instellingen > je naam > iCloud > Zoek mijn iPhone. Open iTunes, sluit de iPhone aan en wacht tot de iPhone linksboven verschijnt. Mac: Houd de Alt/Option-toets in gedrukt terwijl je op de knop Herstellen klikt met je muis. Windows: Houd de Shift-toets ingedrukt terwijl je op de knop Herstellen klikt met je muis. Blader naar het zojuist gedownloade IPSW-bestand. Bevestig dat je de gekozen firmware wilt installeren.

De gekozen iOS-versie wordt nu geïnstalleerd. Wacht dit geduldig af. Na de installatie kun je een backup uit iTunes terugzetten.

Hou er rekening mee dat je in veel gevallen een backup van een nieuwere iOS-versie niet terug kunt zetten naar een oudere iOS-versie. Je kunt een reservekopie die je gemaakt hebt met iOS 13 bijvoorbeeld niet terugzetten op een toestel met iOS 12. Een backup van iOS 12.3.1 terugzetten naar iOS 12.3 is wel gewoon mogelijk. Het is vóór het installeren van een grote update altijd verstandig om een backup te maken.

Wil je alleen in de toekomst geen nieuwe beta’s meer ontvangen? Je kan je ook eenvoudig afmelden voor Apple’s betaprogramma. Je blijft dan op de huidige versie, maar krijgt geen nieuwe beta’s meer te zien.

Raak ik gegevens zoals foto’s kwijt als ik een oudere backup terugzet?

Als je terug wil gaan naar een eerdere versie, moet je daarbij een backup terugzetten. Het kan daarom zijn dat je gegevens die je in de tussentijd in de iOS 13 beta gemaakt hebt, kwijtraakt. Denk bijvoorbeeld aan nieuw apps die je geïnstalleerd hebt die na het terugzetten van de oudere backup niet meer automatisch op je toestel beschikbaar zijn. Deze apps kun je echter kosteloos weer opnieuw handmatig downloaden.

Als je iCloud-fotobibliotheek ingeschakeld hebt, raak je de foto’s niet kwijt, ook niet na het terugzetten van een oudere backup. Met iCloud-fotobibliotheek worden al je foto’s stuk voor stuk in iCloud gezet, waardoor ze losstaan van de backup. Foto’s raak je dus nooit kwijt, mits je iCloud-fotobibliotheek aan hebt staan. Hetzelfde geldt ook voor andere gegevens die gesynchroniseerd worden via iCloud, zoals contacten, agenda en berichten (dankzij iMessage in iCloud). Maak je een backup van WhatsApp via iCloud, dan kun je deze ook gewoon weer terugzetten.

Herstellen vs downgraden

Herstellen en downgraden zijn twee termen die je vaak zult horen als het om het installeren van iOS-versies gaat. Bij een iPhone herstellen installeer je precies dezelfde iOS-versie weer op het apparaat. Het gaat daarbij om een schone installatie. Herstellen wordt gedaan om een aantal redenen, meestal omdat je iPhone of iPad niet meer goed functioneert. Voordat je hieraan begint kan het vaak helpen om minder ingrijpende dingen te proberen, zoals het herstellen van de (netwerk)instellingen. Heeft dit geen effect, dan kan het zin hebben om de iOS-versie volledig opnieuw te installeren. Dit heet herstellen en je gaat daarbij terug naar de fabrieksinstellingen van je iPhone. Alle foto’s, muzieknummers en andere persoonlijke data worden daarbij gewist. Maar als je vooraf een goede back-up maakt, zet je al die data in een paar minuten weer terug.

Waarom downgraden

Downgraden houdt in dat je teruggaat naar een oudere iOS-versie. Dit wordt gedaan om vier redenen:

Omdat mensen spijt hebben van een update. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij iOS 13, als je de verbeteringen niet prettig vindt. Je gaat dan tijdelijk terug naar iOS 12. Maar uiteindelijk zul je er toch aan moeten geloven, anders mis je toekomstige functies en belangrijke beveiligingsupdates.

Omdat je een betaversie hebt geïnstalleerd. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de iOS 13 beta. Mensen hebben de beta geïnstalleerd uit nieuwsgierigheid, maar merken dat deze nog niet erg stabiel is of dat hun favoriete apps niet goed werken. Je kunt dan terug naar de laatst verschenen, meest stabiele versie.

Omdat je een wat ouder iOS-toestel hebt en je merkt dat de nieuwste iOS-update jouw toestel traag maakt. Een oudere iOS-versie werkt dan beter. Je mist weliswaar de nieuwste functies, maar je toestel is wel weer lekker snel.

Omdat er voor de nieuwste firmware nog geen jailbreak beschikbaar is. Je wilt dan terug naar een versie die je wel kunt jailbreaken. Raadpleeg hiervoor ons dossier handleiding jailbreak.

Downgraden bij heel oude iOS-versies

Heb je nog een heel oude iPhone met een ‘antieke’ iOS-versie liggen, dan is het goed om te weten dat Apple sinds iPhone OS 3.1.3 de firmwarebestanden signeert. Sindsdien kun je niet meer zomaar downgraden naar een oudere firmware. Bij oudere toestellen met een A4-chip zoals de iPhone 4 kun je nog wel terug naar een oudere iOS-versie als je beschikt over de SHSH-gegevens van de firmware waar je naartoe wilt downgraden. Meestal zul je echter niet beschikken over deze SHSH-gegevens, tenzij je al langere tijd actief bent in het jailbreak-circuit.

Hoe je de SHSH-gegevens van een firmware voor je iPhone kunt krijgen vind je via dit artikel: SHSH blobs opslaan.