iPhone SE 2022: verwachtingen van de iPhone SE 3

Apple heeft in totaal twee versies van de iPhone SE uitgebracht: de eerste iPhone SE 2016 en de iPhone SE 2020. De iPhone SE kenmerkt zich door een vertrouwd design, maar dan met een snellere chip en verbeterde specificaties. Apple zou ook nu weer werken aan een nieuwe iPhone SE, namelijk de iPhone SE 2022. Op deze pagina lees je alles wat we nu al van dit toestel weten.

iPhone SE 3 in het kort

Dit is wat we in het kort nu al weten over de iPhone SE 2022:

Derde generatie in de iPhone SE-serie

Nieuw model bedoeld voor mensen die een betaalbare iPhone zoeken

Traditioneel design met thuisknop

4,7-inch LCD-display

Nieuwere A14-chip met 5G

Geschikt voor draadloos opladen

Mogelijke release in eerste helft van 2022

Prijs vermoedelijk onder de €500,-

Design iPhone SE 2022: vertrouwd

Over het design van de iPhone SE 3 kunnen we kort zijn: Apple zou wederom willen kiezen voor een iPhone met thuisknop. Dat klinkt ouderwets, maar vergis je niet: er is nog altijd een groep gebruikers die liever een traditionele thuisknop met Touch ID wil dan veegbewegingen met Face ID wil gebruiken. Voor een bepaalde groep mensen is een iPhone met thuisknop makkelijker te bedienen en met een nieuwe iPhone SE zorgt Apple ervoor dat ook zij de komende jaren nog vooruit kunnen met een up-to-date model.

Volgens een betrouwbare analist kiest Apple voor hetzelfde design als de iPhone SE 2020, dat weer gebaseerd was op de iPhone 8. Dat betekent dus een glimmend glazen achterkant met ronde zijkanten van aluminium. Bij de iPhone SE 2020 voerde Apple nog wel enkele veranderingen door op dit gebied ten opzichte van de iPhone 8, zoals een Apple-logo in het midden en nieuwe kleuren. Welke kleuren Apple bij de iPhone SE 3 zou gaan gebruiken, is nog niet duidelijk.

Er zijn ook conceptmakers die al concepten van de iPhone SE 3 gemaakt hebben, zoals deze video. Je ziet daar bijvoorbeeld verschillende kleuren, zoals blauw.

iPhone SE 3 scherm: hetzelfde formaat

Net als het design blijft ook het scherm vermoedelijk onveranderd. Apple zou kiezen voor een 4,7-inch LCD-display, hetzelfde scherm als nu ook al in de iPhone SE 2020 zit. Of Apple het scherm op bepaalde punten nog gaat verbeteren, is niet bekend. De iPhone SE 2020 heeft al technieken als True Tone, maar Apple zou het scherm ook nog kunnen verbeteren met technieken als Ceramic Shield. De iPhone SE 2022 zou zomaar het laatste model met LCD-scherm kunnen worden.

Apple LCD iPhone leak, we now hear the next LCD iPhone SE will remain at 4.7" in 2022. Some rumors that it may have 5G with Sub-6 GHz as well. Also hearing about a 6.1" version in 2023 with punch hole rather than a notch. — Ross Young (@DSCCRoss) April 1, 2021

Overigens werkt Apple volgens geruchten ook nog aan een grotere versie, mogelijk met 6,1-inch display. Het is alweer een tijdje geleden dat we iets gehoord hebben over een iPhone SE Plus, die oorspronkelijk voor 2021 op de planning stond. Het lijkt erop dat we deze nu pas op z’n vroegst in 2023 kunnen verwelkomen.

Camera in iPhone SE 2022: het grote vraagteken

De iPhone SE 2020 heeft een enkele camera waar je ook portretfoto’s mee kan maken, vergelijkbaar met de camera van de iPhone XR. Het is nog het enige model in het assortiment waar een enkele camera aan de achterkant zit. Het is op dit moment nog onduidelijk of dit zo blijft, maar er zijn geen berichten dat Apple een upgrade naar een dubbele camera overweegt. Voor de doelgroep is dat eigenlijk ook niet echt nodig: de iPhone SE spreekt vooral mensen aan die een betaalbare en up-to-date iPhone willen, zonder al teveel poespas. Geavanceerde foto- en videomogelijkheden is voor deze groep niet belangrijk, waardoor de lagere kosten voor Apple zwaarder weegt dan het toevoegen van extra cameralenzen.

Specs iPhone SE 2022: snellere chip mét 5G

De grootste verbeteringen van de iPhone SE 2022 zitten in de binnenkant. Je zou het dan ook als een spec-bump kunnen zien, die de iPhone SE van 2020 vervangt. De belangrijkste verbeteringen zijn dan ook de snellere chip en de komst van 5G. Met 5G in de iPhone SE 2022 zou Apple de meest betaalbare smartphone met 5G op de markt brengen. Welke 5G-techniek Apple gaat gebruiken, is nog niet zeker. Maar het zou ons niets verbazen als er dezelfde modem in komt als in de iPhone 13-serie, die volgens geruchten snellere 5G krijgt met ondersteuning voor mmWave in meer landen. Dat levert een veel hogere snelheidswinst op, maar nog lang niet alle providers zijn daar klaar voor. In Nederland wordt die ondersteuning pas eind 2022 verwacht.

Daarnaast profiteert de iPhone SE 2022 van een snellere chip. Welke chip dit precies gaat worden, is nog niet zeker. De nieuwste geruchten spreken over een A14-chip, maar het zou ons ook niets verbazen als het een A15-chip wordt. De iPhone SE krijgt meestal de chip van de nieuwste iPhones en dat is in 2022 de iPhone 13-serie. Bovendien heeft de iPhone SE 2020 nu al een A13-chip, waardoor de stap naar een A14-chip wel erg klein lijkt.

Bekijk ook Gerucht: 'Volgende iPhone SE komt begin 2022 met 5G en A14-chip' Volgens analist Ming-Chi Kuo staat de volgende iPhone SE nog steeds in de planning. De nieuwe iPhone SE verschijnt volgens hem in de eerste helft van 2022. De belangrijkste verbeteringen zitten aan de binnenkant.

Releasedatum iPhone SE 2022

Apple brengt traditiegetrouw de iPhone SE in het voorjaar uit. In maart 2016 verscheen de eerste iPhone SE en in april 2020 werd de iPhone SE 2020 uit de doeken gedaan. Volgens recente geruchten staat de iPhone SE 3 dan ook op de planning voor de eerste helft van 2022, vermoedelijk in maart of april.

Het is echter nog allerminst zeker of Apple in 2022 ook echt een iPhone SE gaat uitbrengen. De vorige keer zat er maar liefst vier jaar tussen, terwijl er voor de komst van de iPhone SE 2020 al jarenlang geruchten waren over een tweede model. Het is daarom zeker niet ondenkbaar dat Apple nog langer wacht en het model in 2023 of later uitbrengt.

Prijs iPhone SE 3

De prijs van de iPhone SE 3 zal ongeveer gelijk zijn met de huidige iPhone SE 2020. Deze is verkrijgbaar vanaf €489,-. Wij gaan daarom uit van deze prijzen voor de iPhone SE 2022:

Kun je niet langer wachten en wil je nu al de iPhone SE 2020 kopen? Er zijn vaak winkels met aanbiedingen voor dit betaalbare model. Je kan ook nog altijd een iPhone SE 2020 met abonnement kiezen.