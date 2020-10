We vinden in iOS 14 veel nieuwe HomeKit-functies, zoals gezichtsherkenning voor HomeKit-camera’s en nieuwe HomeKit-knoppen in het Bedieningspaneel. Voor slimme lampen is er Adaptive Lighting: een soort Night Shift voor je slimme verlichting. Maar om hier gebruik van te kunnen maken, moeten je lampen wel geschikt zijn. Philips Hue gaat de Adaptive Lighting ondersteunen en testers kunnen er nu al mee aan de slag.



Philips Hue met Adaptive Lighting in HomeKit

Als je sinds het installeren van iOS 14 al op zoek was naar deze functie, klopt het dat je hem nog niet kan vinden. Hoewel je hier iOS 14 voor nodig hebt, moeten ook de lampen hiervoor bijgewerkt worden. Dat betekent dus dat makers van slimme verlichting hun lampen moeten updaten. De eerste betatesters van Philips Hue melden nu dat de functie in versie 1941132020 van de bridge ondersteund wordt, zo schrijft iPhone-Ticker. Ook op Reddit meldt een gebruiker de functie al te zien. In het Nederlands wordt de functie adaptieve verlichting genoemd.

Met Adaptive Lighting verandert de kleur van een lamp gedurende de dag. De lamp begint dan met warme kleuren en wordt gedurende de dag steeds koeler voor optimale concentratie. In de avond kleuren de lampen vervolgens weer warmer met minder blauw om je te helpen ontspannen. Dit gaat helemaal automatisch, zonder dat je zelf de kleur van je lampen aan hoeft te passen. Bij Philips Hue werkt dit alleen met de White & Color Ambiance-lampen.

Om het in te stellen, hou je een geschikte lamp ingedrukt in de Woning-app. Vervolgens vind je bij het instellen an de kleuren een nieuwe knop, te herkennen aan een icoontje met een zonnetje. Hou er dus rekening mee dat de functie nu nog niet zichtbaar is voor jou, omdat de benodigde Hue-update nog niet publiekelijk beschikbaar is. Philips Hue heeft in een supportchat beloofd dat de functie later dit jaar voor iedereen beschikbaar is. Zodra de update voor iedereen uit is, werken we dit artikel bij.