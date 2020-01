Nieuw! De Mac Pro is er nu ook in een rack mounted-variant, voor in je datacenter. Deze is verkrijgbaar vanaf €7.199,00 voor het instapmodel. De specs zijn gelijk aan die van het normale model en ook de configuraties zijn hetzelfde. Je krijgt er zelfs een muis en toetsenbord bij.

Wel is de behuizing iets anders uitgevoerd. Het heeft dezelfde stijl van een kaasrasp met handgrepen, maar de behuizing is gekanteld. Je hebt niet de mogelijkheid om wieltjes bij te bestellen – wat logisch is voor een dergelijke computer. Je krijgt een setje rails meegeleverd om de Mac Pro in een serverrack te plaatsen. Dit verklaart waarschijnlijk ook de hogere prijs ten opzichte van het normale model.

Bekijk alle modellen en uitvoeringen op de website van Apple

Alles over de Mac Pro 2019

Apple’s compleet vernieuwde Mac Pro 2019 heeft een nieuw design en heeft talloze voordelen ten opzichte van het voorgaande model. Tegelijk doet dit model terugdenken aan de allereerste generatie Mac Pro die vaak werd vergeleken met een kaasrasp. Bij de Mac Pro heeft Apple dit idee nog verder doorgevoerd en de hele voorzijde voorzien van een gaatjespatroon. Apple heeft de nieuwe Mac Pro bovendien modulair gemaakt. Hij is makkelijker te upgraden, is aanpasbaar aan je wensen en makkelijk te verplaatsen dankzij de handgrepen en de optioneel verkrijgbare wieltjes. Op deze pagina lees je er alles over. De Mac Pro is verkrijgbaar vanaf €6.499.

Mac Pro 2019 in het kort

Apple kondigde de vernieuwde Mac Pro 2019 aan tijdens de WWDC-keynote op 3 juni 2019. In het najaar van 2019 ging de verkoop van start. Het instapmodel kost €6499, en loopt op tot meer dan €60.000. De Mac Pro is te combineren met het Pro Display XDR (vanaf €5499). Zoals de prijs al duidelijk maakt gaat het hier om een krachtige Mac voor professionele gebruikers die extreme prestaties verwachten.

Dit zijn de belangrijkste specs:

Xeon-processor met maximaal 28 cores

Tot 1,5 terabyte geheugen

8 PCIe uitbreidingsslots

Maximaal 2 Radeon Pro II Duo GPU’s

4 GPU’s totaal (dit kunnen ook externe GPU’s zijn)

Modulair en gemakkelijk te upgraden

Te combineren met Pro Display XDR (vanaf €5499)

Verkrijgbaar vanaf najaar 2019

Prijs vanaf €6.499

Lees ook:

Prijs en verkrijgbaarheid Mac Pro

De Mac Pro is sinds december 2019 verkrijgbaar. De prijs is afhankelijk van de gekozen configuratie. Bekijk hier de Mac Pro 2019 in verschillende configuraties.

Standaard krijg je bij het 8-core model:

3,5‑GHz Intel Xeon W

8 cores, 16 threads

Turbo Boost tot 4,0 GHz

24,5 MB cache

Ondersteuning voor 2666‑MHz geheugen

32GB DDR4 EEC-geheugen

Radeon Pro 580X met 8GB GDDR5-geheugen

256GB SSD-opslag

Behuizing van roestvrijstaal met voetjes

Bovenstaande configuratie kost je €6.499 in Nederland en België. Je kunt ook kiezen voor 12-, 16-, 24- of 28-core en voor diverse andere upgrades. Zo kun je er voor €480 wieltjes onder laten zetten, zodat je de Mac Pro gemakkelijk kunt verrijden. Daarnaast kun je nog veel meer Mac Pro-accessoires aanschaffen om de computer naar je zin te maken.

Bekijk ook Met deze accessoires pimp je je Mac Pro De Mac Pro is lang niet voor iedereen is weggelegd: alleen professionals die zware toepassingen gebruiken zullen snappen waarom je zoveel power nodig hebt. En met de basisuitvoering van €6.499 ben je er nog niet, want er zijn allerlei accessoires om de professionele Mac helemaal af te maken, zoals wieltjes van €480 en een webcam van €199.

Eén van die accessoires is het Pro Display XDR:

Pro Display XDR gewoon glas: €5.499

Pro Display XDR glas met nanotextuur mat: €6.499

Pro Stand voor beeldscherm: €1.099

VESA-montageadapter: €219,-

Mac Pro 2019: dit is er nieuw

De Mac Pro 2019 is de eerste grote update sinds de cilindervormige Mac Pro uit 2013. Deze had de bijnaam ‘prullenbak’ vanwege het ronde uiterlijk. Dit model had veel beperkingen, vooral op het gebied van uitbreidbaarheid en thermische eigenschappen. Er verschenen ook maar weinig noemenswaardige updates van dit model. Bij de nieuwe Mac Pro is dit anders: dit is een high-end machine waarbij meer rekening is gehouden met de gebruikers. Op basis van fouten uit het verleden is er een nieuwe Mac Pro ontworpen die bijna alle eerdere klachten op het gebied van uitbreidbaarheid en thermische eigenschappen oplost. Om de luchtcirculatie te verbeteren is er een gatenpatroon aangebracht, waardoor er opnieuw gesproken wordt van een kaasrasp.

De 2019-versie van de Mac Pro heeft een meer traditionele vorm van een pc-kast. De behuizing is gemaakt van aluminium en je hebt vanuit 360 graden rondom toegang tot alle componenten. Met de twee robuuste stalen handgrepen aan de bovenkant kun je het apparaat verplaatsen. Je kunt ook optionele wieltjes aansluiten. Deze kosten €450.

Ook nieuw in de Mac Pro 2019 is Apple Afterburner, een accelerator-kaart die het mogelijk maakt om drie 8K ProRes RAW videostreams gelijktijdig af te spelen.

Mac Pro design

Apple’s nieuwe Mac Pro doet terugdenken aan de allereerste Mac Pro’s. Apple heeft gekozen voor een tower-model, met binnenin een stalen frame om componenten te bevestigen. Verwijder je de aluminium behuizing, dan heb je toegang tot het complete systeem. Het moederbord is tweezijdig, zodat je gemakkelijk aan beide kanten erbij kan. Aan één van beide zijden vind je de processor, grafische kaart(en) en uitbreidingsslots, terwijl je aan de andere kant het werkgeheugen (RAM) en de opslag vindt. De Mac Pro wordt standaard geleverd met 256 GB SSD-opslag. Dat kun je uitbreiden tot maximaal 8 TB, maar er is bovendien ruimte voor maximaal zes interne harde schijven in RAID 5-opstelling. Apple werkt hiervoor samen met partner Promis, die de 3,5-inch HDD’s maakt die hiervoor geschikt zijn. Je vindt in de Mac Pro 2019 twee traditionele SATA-poorten.

De Mac Pro gebruikt componenten die veel energie verbruiken, dus er is veel aandacht besteed aan thermische eigenschappen zoals de mate van luchtcirculatie. Er zijn drie ventilatoren die ervoor zorgen dat de CPU en GPU koel blijven. Ook wordt er lucht langs het geheugen en door de stroomvoorziening geblazen, dat er aan de achterkant weer uit komt. De gaten in de aluminium behuizing helpen uiteraard ook mee om de luchtcirculatie te verbeteren. De behuizing is zodanig ontworpen dat de geluidsproductie minimaal is. Volgens Apple maakt de Mac Pro minder herrie dan een iMac Pro op je bureau. Het verschil is natuurlijk wel dat je de Mac Pro meestal onder je bureau zult zetten, waardoor het apparaat verder verwijderd is van je oren.

Het gaatjespatroon is met opzet zo gekozen. Het is een driedimensionaal patroon van halve bollen die in elkaar grijpen. Volgens Apple is het afgeleid van moleculaire kristalstructuren. Dit vergroot het oppervlak van de behuizing en stimuleert de circulatie van lucht. Bovendien is het vrij stevig van constructie. Intern vind je ook nog een heat sink en meerdere heat pipes om warmte weg te geleiden van de processor.

De handgrepen bovenop zijn versmolten met het frame, zodat de Mac Pro robuust aanvoelt als je het optilt. Met een draaimechanisme maak je de behuizing vast aan het frame. Bovenop de Mac Pro vind je een aan/uitknop en twee Thunderbolt 3-poorten.

De Mac Pro weegt 18 kilo. Hieronder zie je de fysieke afmetingen van de Mac Pro 2019:

Mac Pro als server

De Mac Pro is er ook in een rack mounted-variant, voor in je datacenter. Deze is verkrijgbaar vanaf €7.199,00 voor het instapmodel. De specs zijn gelijk aan die van het normale model en ook de configuraties zijn hetzelfde. Je krijgt er zelfs een muis en toetsenbord bij.

Wel is de behuizing iets anders uitgevoerd. Het heeft dezelfde stijl van een kaasrasp met handgrepen, maar de behuizing is gekanteld. Je hebt niet de mogelijkheid om wieltjes bij te bestellen – wat logisch is voor een dergelijke computer. Je krijgt een setje rails meegeleverd om de Mac Pro in een serverrack te plaatsen. Dit verklaart waarschijnlijk ook de hogere prijs ten opzichte van het normale model.

Bekijk hier de Mac Pro 2019 als rack mounted-variant.

Processors in de Mac Pro

De Mac Pro 2019 draait op Intel Xeon W-processors, waarbij je kunt kiezen uit 8 tot en met 28 cores. Dit is het maximale dat Apple tot nu toe mogelijk heeft gemaakt op een Mac. Standaard krijg je de Mac Pro geleverd met een 8-core processor. Alle andere opties zijn tegen meerprijs verkrijgbaar. De Mac Pro beschikt over een T2-chip voor extra beveiliging. Dit zorgt er onder andere voor dat je tijdens het opstartproces beter bent beschermd tegen hacks.

Dit zijn de belangrijkste specs van de processoren waar je uit kunt kiezen:

8-core: 3,5GHz Intel Xeon W, 8 cores/16 threads, Turbo Boost tot 4,0GHz, 24.5MB cache

12-core: 3,3GHz Intel Xeon W, 12 cores/24 threads, Turbo Boost tot 4.4GHz, 31,25MB cache

16-core: 3,2GHz Intel Xeon W, 16 cores/32 threads, Turbo Boost tot 4,4GHz, 38MB cache

24-core: 2,7GHz Intel Xeon W, 24 cores/48 threads, Turbo Boost tot 4,4GHz, 57MB cache

28-core: 2,5GHz Intel Xeon W, 28 cores/56 threads, Turbo Boost tot 4,4GHz, 66,5MB cache

Werkgeheugen van de Mac Pro

De Mac Pro van 2019 maakt het mogelijk om tot 1,5 TB aan DDR4 ECC-geheugen te gebruiken. Je hebt hiervoor 12 DIMM-sleuven beschikbaar die uiteraard voor de gebruiker direct toegankelijk zijn en gemakkelijk kunnen worden geüpgraded. De standaard uitvoering met 8-core processor werkt op 2666MHz, terwijl de uitvoeringen met 12-cores of meer op 2933MHz zitten.

De configuratie is afhankelijk van de hoeveelheid RAM die je wilt gebruiken:

32GB – 4x 8GB

48GB – 6x 8GB

96GB – 6x 16GB

192GB – 6x 32GB

384GB – 6x 64GB

768GB – 6x 128GB of 12x 64GB

1,5TB – 12x 128GB

Voor de laatste optie heb je een 24- of 28-core processor nodig.

Uitbreiding van je Mac Pro

Bij een dergelijke Mac moeten er natuurlijk ook veel opties zijn om te upgraden. De Mac Pro heeft hiervoor twee Mac Pro Expansion (MPX) modules en vier PCI Express-kaartsleuven beschikbaar. Ook zijn er drie PCI Express Gen 3-sleuven in volledige lengte en eentje in halve lengte beschikbaar, met de Apple I/O-kaart. In totaal heb je dan acht PCI Express-uitbreidingssloten tot je beschikking.

Poorten in de Mac Pro 2019

De Mac Pro 2019 beschikt over:

2x USB-A poorten met een transfersnelheid tot 5 Gb/s

2x Thunderbolt 3 met een snelheid tot 40Gb/s via Thunderbolt 3 (10Gb/s via USB-C), werkt ook met DisplayPort

2x 10GB Ethernet-poorten via de I/O-kaart in een PCI Express-sleuf van halve lengte

Bovenop de behuizing vind je twee extra Thunderbolt 3-poorten, om snel toegang te hebben. Als je gebruik maakt van de MPX-modules kun je in totaal 12 Thunderbolt 3-poorten gebruiken. Hoeveel poorten je beschikbaar hebt is onder andere afhankelijk van de grafische configuratie, waar we het in de volgende sectie over gaan hebben.

GPU in de Mac Pro

Je kunt de twee Mac Pro Expansion (MPX-) modules gebruiken met maximaal vier GPU’s. Apple biedt de keuze uit AMD Radeon Pro 580X, AMD Radeon Pro Vega II en AMD Radeon Pro Vega II Duo.

Kies je voor de AMD Radeon Pro 580X, dan krijg je de beschikking over 8GB GDDR5-geheugen, twee HDMI 2.0-poorten, vier DisplayPort-aansluitingen en de mogelijkheid om maximaal zes 4K-schermen aan te sluiten. Je kunt ook twee 5K-schermen aansluiten of twee Pro Display XDR‘s.

Aan de bovenkant van het aanbod vind je de AMD Radeon Pro Vega II Duo, die bestaat uit twee Vega II GPU’s. Hiermee kun je acht 4K-schermen, vier 5K-schermen of vier Pro Display XDR’s aansluiten.

Apple levert optioneel ook iets mee dat Afterburner wordt genoemd. Dit is in feite een ProRes en ProRes RAW accelerator-kaart voor mensen die gebruik maken van software zoals Final Cut Pro X, QuickTime Player X en software van derden die afhankelijk is van ProRes. Het wordt hiermee mogelijk om tot drie 3 streams van 8K ProRes RAW af te spelen, of 12 streams 4K ProRes RAW.

Opslag op de Mac Pro 2019

Aan opslag geen gebrek. Op het basismodel krijg je een 256GB SDD, maar je zult dit waarschijnlijk willen upgraden. Daarbij heb je de keuze uit 1TB, 2TB, 4TB en 8TB. Daarnaast kun je zoals hierboven aangegeven maximaal zes harde schijven aansluiten. De SSD in de Mac Pro heeft een sequentiële leessnelheid tot 2,6 GB/s en een schrijfsnelheid van 2,7GB/s. Alle opslag wordt versleuteld door de T2-chip.