Tijdens Apple’s april-event is een verrassing aangekondigd: Apple komt met een nieuwe versie van het bekende Magic Keyboard! Het nieuwe toetsenbord wordt geleverd bij de nieuwe iMac, maar zal waarschijnlijk ook los verkrijgbaar zijn.

Apple gebruikt al flinke tijd de term ‘Magic Keyboard’. Dit is een draadloos toetsenbord met oplaadbare batterij. Hij is geoptimaliseerd om met Macs te werken, maar ook je iPad kan ermee overweg. Je betaalt 99 euro bij Apple, maar bij andere winkels ben je soms iets goedkoper uit. Je leest alles over dit Bluetooth-toetsenbord.



2021-update van Magic Keyboard

Het Magic Keyboard 2021 heeft allereerst nieuwe knoppen. Er zijn knoppen voor dicteren, Spotlight en Niet storen bovenaan de F-toetsen en er zit ook een Lock-knop op om je Mac meteen te vergrendelen. Er zit helaas geen toetsenverlichting op, maar Apple heeft wel een nieuwe Touch ID-sensor toegevoegd. Daarmee kun je betalingen goedkeuren, je iMac ontgrendelen en meer.

Het lijkt er niet op dat het Magic Keyboard met Touch ID ook los verkrijgbaar zal zijn. Je hebt de nieuwste 7-core GPU iMac 2021 nodig om hem te kunnen gebruiken.

Hieronder lees je meer over het huidige Magic Keyboard.

Magic Keyboard in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen:

Volledig toetsenbord, numeriek optioneel

Verbinding via Bluetooth

Oplaadbare batterij (Lightning-kabel meegeleverd)

Verkrijgbaar in QWERTY, AZERTY en andere indelingen

Zilver met witte toetsen

Speciale uitvoering in spacegrijs

Weegt ongeveer 230 gram

Prijs vanaf €99 bij Apple

Voorheen bracht Apple ook een ander draadloos toetsenbord uit. Deze lijkt op het huidige Magic Keyboard, maar heeft een soort ronde staaf aan de achterkant, waar je vier AA-batterijen in moet stoppen.

Prijs van het Magic Keyboard

Je krijgt het Magic Keyboard standaard meegeleverd met je iMac, maar je kunt ‘m ook los kopen. Je hebt de keuze uit twee uitvoeringen:

Magic Keyboard: €99 bij Apple

Magic Keyboard met numeriek toetsenblok in zilver of spacegrijs: €149 bij Apple

Het gewone Magic Keyboard kost €99 bij Apple en is alleen verkrijgbaar met een zilverkleurige behuizing met witte toetsen. Voor een paar tientjes meer koop je de uitvoering met numeriek gedeelte, wat handig kan zijn voor mensen die veel (financiële) berekeningen moeten uitvoeren.

De spacegrijze variant is voorzover bekend alleen via Apple verkrijgbaar.



Ontwerp van het Magic Keyboard

Het Magic Keyboard heeft een onmiskenbaar Apple ontwerp. Net als een MacBook Air loopt het ontwerp schuin naar beneden af, van de zijkant gezien. Het dikste punt is ongeveer 1 centimeter dik, terwijl het laagste punt zo’n 40 millimeter dik is. De behuizing is van aluminium met achterop een plastic antennestreep. Ook achterop vind je een oplaadpoort voor je Lightning-kabel en een aan-uit-schuifje. Onderop vind je rubberen voetjes zodat het toetsenbord stevig blijft staan.

De toetsen zijn van plastic en hebben geen achtergrondverlichting. Dat is jammer, want deze functie is gewild door mensen die regelmatig in het donker werken en hun toetsen goed willen zien. Wat wel fijn is aan deze toetsen is het betrouwbare schaarmechanisme waar over het algemeen positieve reacties op komen. Dit zorgt voor fijne invoer met een rustig tikgeluidje.

Het gewone Magic Keyboard is alleen in het wit verkrijgbaar, maar als je de numerieke versie neemt kun je ook voor spacegrijs gaan. Het design en de afmetingen zijn op de breedte na hetzelfde bij ieder toetsenbord.

Daarnaast is er nog een zwart/zilver variant van het Magic Keyboard, dat wordt meegeleverd bij de Mac Pro.

Bij welke Mac krijg je een Magic Keyboard?

Ga je nog een Mac kopen en wil je weten welk type toetsenbord wordt meegeleverd? Hieronder staat bij welke Macs je standaard een Magic Keyboard krijgt:

Bij MacBooks en de Mac mini krijg je geen extern toetsenbord geleverd. Je kunt dit wel optioneel aanschaffen en het zal dan ook helemaal naar behoren werken.

Koop je een Mac Pro, dan krijg je een speciale uitvoering van het toetsenbord met andere kleurcombinaties (zilver-zwart). Dit model is niet los te koop.

Magic Keyboard review

We hebben een Apple Magic Keyboard review, waarin we bespreken hoe dit toetsenbord bevalt. Onze conclusie:

Het Magic Keyboard is strakker ontworpen, lichter van gewicht en heeft een beter design dan het voorgaande toetsenbordje. Maar het is geen noodzakelijke vervanging. Valt de koppeling van je oude Bluetooth-toetsenbord regelmatig weg of is ‘ie echt aan vervanging toe, dan is het Magic Keyboard een zinvolle vervanging. Voor de rest moet je dit toetsenbord vooral overwegen vanwege het verbeterde gebruiksgemak: makkelijker opladen en koppelen, prettiger typen op de verbeterde toetsenbordconstructie. Voor mensen die het Magic Keyboard willen meenemen om bijvoorbeeld op de iPad te typen, is het lichtere gewicht een voordeel.

Andere Magic accessoires

Goed om te weten dat Apple de term Magic Keyboard op drie manieren gebruikt:

Magic Keyboard, het losse toetsenbord dat we hier bespreken, wordt standaard meegeleverd bij de iMac.

Magic Keyboard in de MacBooks, het toetsenbord met vernieuwd schaafmechanisme dat sinds 2019 in de nieuwste MacBooks zit.

Magic Keyboard voor iPad, een los verkrijgbare toetsenbordhoes voor de iPad Pro 2018/2020.

Wil je niet Apple’s eigen toetsenbord gebruiken, dan zijn er gelukkig genoeg alternatieven. Bekijk onze round-up met handige Mac-toetsenborden voor thuis of op kantoor.

