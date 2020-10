HomePod mini verwachtingen

Apple bracht in 2018 de eerste generatie HomePod-speaker uit. Hoewel de speaker nog steeds niet in Nederland te koop is, werkt Apple achter de schermen wel aan een nieuwe HomePod. Het gaat volgens geruchten om een HomePod mini, een kleinere en goedkopere variant van de Siri-speaker. Wanneer is de HomePod mini verkrijgbaar? Komt deze wel naar Nederland? En wat wordt de prijs van de HomePod mini? In dit artikel bespreken we deze en andere vragen en spreken we onze verwachtingen uit.

Releasedatum HomePod mini: wanneer kunnen we hem verwachten?

De geruchten over een kleinere en goedkopere HomePod gaan al een tijdje. Al in 2018 verschenen de eerste geruchten over een meer betaalbare HomePod. In augustus kwamen er iets meer details naar buiten over de HomePod mini en werd duidelijk dat deze in 2020 verwacht wordt. Het nieuwste gerucht is dat er een HomePod mini aankomt, maar dat Apple de huidige grote HomePod niet gaat vernieuwen.

De HomePod mini is meerdere keren intern bij Apple uitgesteld, maar zou nu toch rond het einde van dit jaar in de winkels moeten liggen. Hou daarbij wel rekening dat de planning vanwege het coronavirus nu nog erg onzeker is en dat plannen nog kunnen veranderen.

Volgens Bloomberg moet de HomePod mini in oktober 2020 in de verkoop gaan. We verwachten de aankondiging op het Apple-event op 13 oktober.



Concept van meerdere formaten HomePod

HomePod mini in Nederland

Of de kleinere HomePod ook meteen naar Nederland komt, is nog altijd de vraag. De eerste generatie HomePod is nog altijd niet in Nederland te koop en ondersteunt ook niet de Nederlandse Siri. Er zijn geen aanwijzingen dat dat snel gaat veranderen. Hopelijk grijpt Apple de release van de kleinere HomePod aan om deze meteen in nieuwe landen uit te brengen.

Prijs HomePod mini

De huidige adviesprijs van de gewone HomePod is in Europese landen €329, maar je kunt vaak voor lagere prijzen terecht bij koopjessites. Daarbij krijg je wel vaak een Brits of Amerikaans exemplaar geleverd, zodat je een adapter nodighebt.

De verwachting is dat de HomePod mini minimaal €100 goedkoper is. De prijs zal dan dus liggen op ongeveer €150 tot €200. Deze prijs werd ook in 2018 al eens genoemd door MacRumors. Dat is nog steeds fiks duurder dan de prijs van bijvoorbeeld de Google Nest mini die voor ongeveer vijf tientjes verkrijgbaar is. Maar de focus zal bij de kleinere HomePod nog steeds op geluidskwaliteit liggen.

Design van de kleinere HomePod 2

Het design van de kleinere HomePod is volgens bronnen gelijk aan de huidige HomePod. Dat betekent een cilindervormige speaker met een stoffen bekleding. Je kan dan waarschijnlijk opnieuw kiezen voor zwart en wit. Wel is de HomePod mini ongeveer de helft zo groot in vergelijking met de eerste HomePod. Hierdoor kun je hem bijvoorbeeld makkelijker kwijt in de keuken of in de slaapkamer.

Er zijn nog geen afbeeldingen van hoe de kleinere HomePod eruit gaat zien, maar er zijn wel al enkele concepten verschenen die je op deze pagina vindt.

De HomePod Mini beschikt mogelijk over twee tweeters in plaats van zeven, waardoor de geluidskwaliteit iets minder is. Ook de drivers zijn iets kleiner vanwege het kleinere formaat.

Functies van de HomePod mini

De HomePod mini krijgt vermoedelijk exact dezelfde functies als de originele HomePod. Je kan ermee naar muziek luisteren via de ingebouwde Apple Music-dienst of via AirPlay je eigen muziek streamen vanaf je iPhone of iPad. Ook zit Siri standaard ingebouwd en zitten er microfoons in, waardoor je vragen kan stellen en opdrachten kan geven. Je kan er berichten mee versturen, je agenda-afspraken mee opvragen of Siri-apps op je iPhone mee bedienen. De HomePod mini zal ook fungeren als HomeKit-hub en je kan er je HomeKit-accessoires mee bedienen.

Volgens geruchten krijgt de goedkopere HomePod twee tweeters, een soort luidsprekers. De originele eerste generatie HomePod is voorzien van zeven tweeters. Door het aantal tweeters terug te brengen, klinkt de kleinere HomePod mogelijk iets minder goed, maar desalniettemin een stuk beter dan bijvoorbeeld de speakers van Google en Amazon. De speaker zal dan ook vooral een concurrent zijn voor de Sonos One.

In iOS 14 gaat Apple de HomePod verder openstellen voor andere muziekdiensten. Dat betekent dat je er standaard bijvoorbeeld Spotify mee kan aansturen via Siri. Dit is een reactie op de kritiek dat de HomePod alleen met Apple Music werkt.

De huidige HomePod bevat de A8-chip uit 2014 en dat is voor Apple-begrippen al vrij oud. Momenteel is de A14-chip het nieuwste model, maar zoveel power is voor de speaker niet nodig. Apple zou voor een A12- of A13-chip kunnen kiezen, zodat er ook voor toekomstige slimme functies nog voldoende rekenkracht is.

Vermoedelijk kan je meerdere kleine HomePods ook aan elkaar koppelen. Het is nu al mogelijk om de HomePod als stereopaar in te stellen en mogelijk kan dat ook in combinatie met de kleinere versies. Of Apple nog andere functies overweegt, is niet bekend. Apple zou ervoor kunnen kiezen om de speaker waterbestendiger te maken, waardoor je hem bijvoorbeeld in de badkamer kan zetten.

Sinds eind maart is de HomePod software gebaseerd op tvOS, in plaats van iOS. Hoewel je daar in het gebruik nu nog niets van merkt, betekent dat mogelijk wel iets voor de toekomst. iOS is heel erg geoptimaliseerd voor apparaten met een accu, terwijl bij tvOS juist de focus ligt op apparaten die constant aangesloten zijn op een stopcontact. Dit doet vermoeden dat toekomstige HomePods geen accu hebben en dus ook niet draadloos zijn. De HomePod mini moet je dan ook vermoedelijk gewoon op het stopcontact aansluiten.

Bekijk ook HomePod-software nu gebaseerd op tvOS, niet iOS Het besturingssysteem waarop de HomePod draait is niet meer gebaseerd op iOS, maar op tvOS. Dat blijkt uit een analyse van de code.

Ondanks dat de HomePod nog niet in Nederland te koop is, kun je wel al op meerdere plekken een HomePod kopen.