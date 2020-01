Weet jij nog wat je tien jaar geleden deed? Wij wel, want wij keken naar de aankondiging van de eerste iPad! Het is vandaag namelijk tien jaar geleden dat Steve Jobs de allereerste generatie van de iPad uit de doeken deed.

10 jaar iPad

Voor de introductie van de originele iPad op 27 januari 2010, gingen er al maandenlang geruchten over de komst van een eigen tablet van Apple. Er circuleerden meerdere namen rond, van Apple Tablet tot iTablet en iSlate. Het werd uiteindelijk de iPad, bovendien Apple’s laatste product dat met een i begint. Apple nam flink de tijd voor de aankondiging van de eerste iPad: de persconferentie duurde maar liefst ruim vijf kwartier.



Toen de geruchten over een nieuw Apple-event begin januari 2010 naar voren kwamen, wisten we het eigenlijk al: de iPad kon niet ver weg meer zijn. Met alle geruchten die in de maanden daarvoor de wereld rond gingen, was het daardoor geen verrassing meer toen Steve Jobs het podium op ging en van zijn luxe leren fauteuil een iPad tevoorschijn haalde.

De iPad was volgens Steve Jobs het belangrijkste dat hij ooit gedaan heeft. De iPad is dan ook de laatste echte grote nieuwe productcategorie die Steve Jobs geïntroduceerd heeft. In 2011 overleed Steve Jobs, terwijl de Apple Watch pas in 2014 aangekondigd werd. Na de aankondiging van de iPad werkte hij nog wel aan andere nieuwe apparaten, zoals de iPhone 5, maar de iPad is de laatste productgroep die door Steve Jobs aangekondigd is.

Toch vroegen veel mensen zich af wat je nou eigenlijk met zo’n iPad zou moeten. Steve Jobs noemde het “the best browsing experience you ever had”, maar veel mensen vroegen zich af of de iPad dat wel waar kon maken zonder ondersteuning voor Adobe Flash. Inmiddels weten we allemaal hoe het gelopen is: de iPad is veruit de populairste tablet. Concurrerende merken probeerden het wel, maar wat tablets betreft heeft Android het succes van de iPad nooit kunnen evenaren. Sterker nog: het woordje iPad is een synoniem geworden voor het producttype. Zelden spreekt iemand over een ‘tablet’: zelfs apparaten van andere merken worden met iPad aangeduid.

Begin van nauwere samenwerking

De iPad is bovendien het begin van een nauwere samenwerking tussen Apple-apparaten. Apple plaatste de iPad tussen de iPhone en een MacBook in: hij staat altijd aan zoals je iPhone, maar heeft een scherm dat dichter in de buurt komt van de MacBook. Dankzij iCloud in 2011 en allerlei verbeteringen op het gebied van software, is de iPad onlosmakelijk verbonden met het Apple-ecosysteem.

De release van de iPad volgde eind maart in Amerika, voor een prijs van $499. In Nederland moesten we er tot de zomer op wachten en het werd al snel duidelijk dat het een succes zou worden. De eerste iPad raakte al snel uitverkocht, hoewel het bij de tweede generatie iPad pas echt storm liep.

Het is bovendien vandaag exact tien jaar geleden dat iPadclub.nl van start ging, de afgeleide van iCulture-voorloper iPhoneclub. Het werd al snel duidelijk dat de iPhone en iPad steeds meer op elkaar gingen lijken, dus werd ook de noodzaak voor twee aparte websites overbodig. In juli 2014 werden daarom iPhoneclub en iPadclub samengevoegd tot iCulture.

Hoe vier jij de tiende verjaardag van de iPad vandaag? Wij pakken onze oude iPad erbij en proberen nog wat geschikte apps te vinden. Check ook ons artikel met alle iPad-modellen, waarin een overzicht vindt van alle versies die Apple uitgebracht heeft.